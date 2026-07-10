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Зеленский признал, кому принадлежал взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом

Зеленский признал, кому принадлежал взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом - 10.07.2026 Украина.ру

Зеленский признал, кому принадлежал взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом

Владимир Зеленский заявил, что взорвавшийся склад в городе Вишневое Киевской области принадлежал "Укроборонпрому", пишут украинские СМИ

2026-07-10T12:02

2026-07-10T12:02

2026-07-10T12:02

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россия

владимир зеленский

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игорь мосийчук

укроборонпром

рада

минобороны

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"В Вишневом взорвался склад боеприпасов "Укроборонпрома", - отметил он.Кроме того, Зеленский заявил, что по факту случившегося было открыто уголовное дело, виновных привлекут к ответственности, будут увольнения.В начале недели в Вишневом раздались взрывы, воздух испортился, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице. В городе открыли пункты эвакуации. Глава Киевской областной администрации Николай Калашник предупреждал об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов.Как уточнял экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*, в Вишневом был поражен склад боеприпасов. Позднее депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в городе хранились боеприпасы и ракеты к ПВО "Укроборонпрома" и Минобороны Украины.Подробнее - в материале Спикер украинского Генштаба заявил, что объект в Вишнёвом не подчиняется ВСУ на сайте Украина.ру. * Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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новости, киевская область, россия, владимир зеленский, анна скороход, игорь мосийчук, укроборонпром, рада, минобороны