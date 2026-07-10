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Зеленский признал, кому принадлежал взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом
Зеленский признал, кому принадлежал взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом - 10.07.2026 Украина.ру
Зеленский признал, кому принадлежал взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом
Владимир Зеленский заявил, что взорвавшийся склад в городе Вишневое Киевской области принадлежал "Укроборонпрому", пишут украинские СМИ
2026-07-10T12:02
2026-07-10T12:02
2026-07-10T12:02
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анна скороход
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"В Вишневом взорвался склад боеприпасов "Укроборонпрома", - отметил он.Кроме того, Зеленский заявил, что по факту случившегося было открыто уголовное дело, виновных привлекут к ответственности, будут увольнения.В начале недели в Вишневом раздались взрывы, воздух испортился, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице. В городе открыли пункты эвакуации. Глава Киевской областной администрации Николай Калашник предупреждал об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов.Как уточнял экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*, в Вишневом был поражен склад боеприпасов. Позднее депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в городе хранились боеприпасы и ракеты к ПВО "Укроборонпрома" и Минобороны Украины.Подробнее - в материале Спикер украинского Генштаба заявил, что объект в Вишнёвом не подчиняется ВСУ на сайте Украина.ру. * Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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новости, киевская область, россия, владимир зеленский, анна скороход, игорь мосийчук, укроборонпром, рада, минобороны
Новости, Киевская область, Россия, Владимир Зеленский, Анна Скороход, Игорь Мосийчук, Укроборонпром, Рада, Минобороны
Зеленский признал, кому принадлежал взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом
Владимир Зеленский заявил, что взорвавшийся склад в городе Вишневое Киевской области принадлежал "Укроборонпрому", пишут украинские СМИ
"В Вишневом взорвался склад боеприпасов "Укроборонпрома", - отметил он.
Кроме того, Зеленский заявил, что по факту случившегося было открыто уголовное дело, виновных привлекут к ответственности, будут увольнения.
В начале недели в Вишневом раздались взрывы, воздух испортился, власти городской общины призвали жителей не находиться на улице. В городе открыли пункты эвакуации. Глава Киевской областной администрации Николай Калашник предупреждал об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в Вишневом после взрывов.
Как уточнял экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*, в Вишневом был поражен склад боеприпасов. Позднее депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в городе хранились боеприпасы и ракеты к ПВО "Укроборонпрома" и Минобороны Украины.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.