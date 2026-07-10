Для чего Трамп приезжал на саммит НАТО: Евстафьев о тайных целях президента США и ответе от Европы - 10.07.2026 Украина.ру
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Для чего Трамп приезжал на саммит НАТО: Евстафьев о тайных целях президента США и ответе от Европы
Для чего Трамп приезжал на саммит НАТО: Евстафьев о тайных целях президента США и ответе от Европы - 10.07.2026 Украина.ру
Для чего Трамп приезжал на саммит НАТО: Евстафьев о тайных целях президента США и ответе от Европы
От саммита НАТО в Анкаре ждали многого. И главным было ожидание вывода конфронтации с Россией на новый уровень. Эти ожидания подогревались реальной эскалацией... Украина.ру, 10.07.2026
2026-07-10T09:57
2026-07-10T09:57
россия
украина
анкара
дмитрий евстафьев
нато
дональд трамп
эрдоган
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От саммита НАТО в Анкаре ждали многого. И главным было ожидание вывода конфронтации с Россией на новый уровень. Эти ожидания подогревались реальной эскалацией "войны беспилотников" со стороны Киева и фантазиями главарей киевского режима об "отвоеванных" у России территориях. Но в этот раз многое пошло не так. Чем Трамп разочаровал европейцев и почему он всё-таки решил приехать на этот саммит? Почему Запад, не отказывающийся от идеи разгрома России, начинает концентрировать свои ресурсы уже не только и не столько на Украине? Кто был главным героем мероприятия в Анкаре и кто из его участников был самым странным? Каковы стратегические итоги саммита НАТО и что из него вынес для себя президент Турции Эрдоган?Об этом и не только Об этом и не только узнаете из нового выпуска авторской программы профессора Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрия Евстафьева на Украина.ру. Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле. ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmirУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
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россия, украина, анкара, дмитрий евстафьев, нато, дональд трамп, эрдоган, новости, видео, видео
Россия, Украина, Анкара, Дмитрий Евстафьев, НАТО, Дональд Трамп, Эрдоган, Новости, Видео

Для чего Трамп приезжал на саммит НАТО: Евстафьев о тайных целях президента США и ответе от Европы

09:57 10.07.2026
 
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От саммита НАТО в Анкаре ждали многого. И главным было ожидание вывода конфронтации с Россией на новый уровень. Эти ожидания подогревались реальной эскалацией "войны беспилотников" со стороны Киева и фантазиями главарей киевского режима об "отвоеванных" у России территориях.

Но в этот раз многое пошло не так. Чем Трамп разочаровал европейцев и почему он всё-таки решил приехать на этот саммит? Почему Запад, не отказывающийся от идеи разгрома России, начинает концентрировать свои ресурсы уже не только и не столько на Украине? Кто был главным героем мероприятия в Анкаре и кто из его участников был самым странным? Каковы стратегические итоги саммита НАТО и что из него вынес для себя президент Турции Эрдоган?

Об этом и не только Об этом и не только узнаете из нового выпуска авторской программы профессора Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрия Евстафьева на Украина.ру.

Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.

ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
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