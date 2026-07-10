Для чего Трамп приезжал на саммит НАТО: Евстафьев о тайных целях президента США и ответе от Европы
От саммита НАТО в Анкаре ждали многого. И главным было ожидание вывода конфронтации с Россией на новый уровень. Эти ожидания подогревались реальной эскалацией "войны беспилотников" со стороны Киева и фантазиями главарей киевского режима об "отвоеванных" у России территориях.
Но в этот раз многое пошло не так. Чем Трамп разочаровал европейцев и почему он всё-таки решил приехать на этот саммит? Почему Запад, не отказывающийся от идеи разгрома России, начинает концентрировать свои ресурсы уже не только и не столько на Украине? Кто был главным героем мероприятия в Анкаре и кто из его участников был самым странным? Каковы стратегические итоги саммита НАТО и что из него вынес для себя президент Турции Эрдоган?
Об этом и не только Об этом и не только узнаете из нового выпуска авторской программы профессора Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрия Евстафьева на Украина.ру.
Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
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Но в этот раз многое пошло не так. Чем Трамп разочаровал европейцев и почему он всё-таки решил приехать на этот саммит? Почему Запад, не отказывающийся от идеи разгрома России, начинает концентрировать свои ресурсы уже не только и не столько на Украине? Кто был главным героем мероприятия в Анкаре и кто из его участников был самым странным? Каковы стратегические итоги саммита НАТО и что из него вынес для себя президент Турции Эрдоган?
Об этом и не только Об этом и не только узнаете из нового выпуска авторской программы профессора Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрия Евстафьева на Украина.ру.
Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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