https://ukraina.ru/20260710/dlya-chego-tramp-priezzhal-na-sammit-nato-evstafev-o-taynykh-tselyakh-prezidenta-ssha-i-otvete-ot-evropy-1081307570.html

Для чего Трамп приезжал на саммит НАТО: Евстафьев о тайных целях президента США и ответе от Европы

Для чего Трамп приезжал на саммит НАТО: Евстафьев о тайных целях президента США и ответе от Европы - 10.07.2026 Украина.ру

Для чего Трамп приезжал на саммит НАТО: Евстафьев о тайных целях президента США и ответе от Европы

От саммита НАТО в Анкаре ждали многого. И главным было ожидание вывода конфронтации с Россией на новый уровень. Эти ожидания подогревались реальной эскалацией... Украина.ру, 10.07.2026

2026-07-10T09:57

2026-07-10T09:57

2026-07-10T09:57

россия

украина

анкара

дмитрий евстафьев

нато

дональд трамп

эрдоган

новости

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0a/1081307290_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7afba7c9d9ed12c1329da42f61c8f2f9.jpg

От саммита НАТО в Анкаре ждали многого. И главным было ожидание вывода конфронтации с Россией на новый уровень. Эти ожидания подогревались реальной эскалацией "войны беспилотников" со стороны Киева и фантазиями главарей киевского режима об "отвоеванных" у России территориях. Но в этот раз многое пошло не так. Чем Трамп разочаровал европейцев и почему он всё-таки решил приехать на этот саммит? Почему Запад, не отказывающийся от идеи разгрома России, начинает концентрировать свои ресурсы уже не только и не столько на Украине? Кто был главным героем мероприятия в Анкаре и кто из его участников был самым странным? Каковы стратегические итоги саммита НАТО и что из него вынес для себя президент Турции Эрдоган?Об этом и не только Об этом и не только узнаете из нового выпуска авторской программы профессора Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрия Евстафьева на Украина.ру. Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле. ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmirУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

россия

украина

анкара

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, анкара, дмитрий евстафьев, нато, дональд трамп, эрдоган, новости, видео, видео