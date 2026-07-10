ВС РФ ударили по АЗС на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Новости СВО - 10.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ ударили по АЗС на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Новости СВО
ВС РФ ударили по АЗС на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Новости СВО - 10.07.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по АЗС на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Новости СВО
Армия России минувшей ночью ударила по автозаправочной станции (АЗС) на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Об этом и других важных событиях рассказал 10 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-10T08:57
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спецоперация
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🟥 Взрывы гремят в Днепропетровске.🟥 К Одесской области летят российские дроны "Герань", в регионе объявлена воздушная тревога.🟥 ВКС наносят бомбовые удары по целям в Запорожской области.🟥 Операторы БПЛА группировки войск "Север" за сутки уничтожили три гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" на Сумском направлении.🟥 Российские группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ.🟥 Власти эвакуируют жителей Таганрога, чьи дома попали в зону ЧС после атаки дрона, сообщила глава города Светлана Камбулова. Беспилотная опасность, по ее словам, в городе сохраняется.О других событиях - в материале В Омске после атаки БПЛА нашли неразорвавшийся снаряд на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, днепропетровск, одесская область, украина.ру, вкс, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Днепропетровск, Одесская область, Украина.ру, ВКС, Вооруженные силы Украины

ВС РФ ударили по АЗС на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Новости СВО

08:57 10.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтозаправочные станции
Автозаправочные станции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Армия России минувшей ночью ударила по автозаправочной станции (АЗС) на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Об этом и других важных событиях рассказал 10 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрывы гремят в Днепропетровске.
🟥 К Одесской области летят российские дроны "Герань", в регионе объявлена воздушная тревога.
🟥 ВКС наносят бомбовые удары по целям в Запорожской области.
🟥 Операторы БПЛА группировки войск "Север" за сутки уничтожили три гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" на Сумском направлении.
🟥 Российские группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ.
🟥 Власти эвакуируют жителей Таганрога, чьи дома попали в зону ЧС после атаки дрона, сообщила глава города Светлана Камбулова. Беспилотная опасность, по ее словам, в городе сохраняется.
О других событиях - в материале В Омске после атаки БПЛА нашли неразорвавшийся снаряд на сайте Украина.ру.
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