https://ukraina.ru/20260710/vs-rf-udarili-po-azs-na-trasse-dnepropetrovsk-pavlograd-voznik-masshtabnyy-pozhar-novosti-svo--1081301227.html
ВС РФ ударили по АЗС на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Новости СВО
ВС РФ ударили по АЗС на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Новости СВО - 10.07.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по АЗС на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Новости СВО
Армия России минувшей ночью ударила по автозаправочной станции (АЗС) на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Об этом и других важных событиях рассказал 10 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-10T08:57
2026-07-10T08:57
2026-07-10T08:55
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🟥 Взрывы гремят в Днепропетровске.🟥 К Одесской области летят российские дроны "Герань", в регионе объявлена воздушная тревога.🟥 ВКС наносят бомбовые удары по целям в Запорожской области.🟥 Операторы БПЛА группировки войск "Север" за сутки уничтожили три гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" на Сумском направлении.🟥 Российские группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ.🟥 Власти эвакуируют жителей Таганрога, чьи дома попали в зону ЧС после атаки дрона, сообщила глава города Светлана Камбулова. Беспилотная опасность, по ее словам, в городе сохраняется.О других событиях - в материале В Омске после атаки БПЛА нашли неразорвавшийся снаряд на сайте Украина.ру.
россия
днепропетровск
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, днепропетровск, одесская область, украина.ру, вкс, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Днепропетровск, Одесская область, Украина.ру, ВКС, Вооруженные силы Украины
ВС РФ ударили по АЗС на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Новости СВО
Армия России минувшей ночью ударила по автозаправочной станции (АЗС) на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Об этом и других важных событиях рассказал 10 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрывы гремят в Днепропетровске.
🟥 К Одесской области летят российские дроны "Герань", в регионе объявлена воздушная тревога.
🟥 ВКС наносят бомбовые удары по целям в Запорожской области.
🟥 Операторы БПЛА группировки войск "Север" за сутки уничтожили три гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" на Сумском направлении.
🟥 Российские группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ.
🟥 Власти эвакуируют жителей Таганрога, чьи дома попали в зону ЧС после атаки дрона, сообщила глава города Светлана Камбулова. Беспилотная опасность, по ее словам, в городе сохраняется.
О других событиях - в материале В Омске после атаки БПЛА нашли неразорвавшийся снаряд на сайте Украина.ру.