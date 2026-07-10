https://ukraina.ru/20260710/vs-rf-udarili-po-azs-na-trasse-dnepropetrovsk-pavlograd-voznik-masshtabnyy-pozhar-novosti-svo--1081301227.html

ВС РФ ударили по АЗС на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Новости СВО

ВС РФ ударили по АЗС на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Новости СВО - 10.07.2026 Украина.ру

ВС РФ ударили по АЗС на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Новости СВО

Армия России минувшей ночью ударила по автозаправочной станции (АЗС) на трассе Днепропетровск-Павлоград, возник масштабный пожар. Об этом и других важных событиях рассказал 10 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-10T08:57

2026-07-10T08:57

2026-07-10T08:55

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🟥 Взрывы гремят в Днепропетровске.🟥 К Одесской области летят российские дроны "Герань", в регионе объявлена воздушная тревога.🟥 ВКС наносят бомбовые удары по целям в Запорожской области.🟥 Операторы БПЛА группировки войск "Север" за сутки уничтожили три гексакоптера ВСУ типа "Баба-Яга" на Сумском направлении.🟥 Российские группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ.🟥 Власти эвакуируют жителей Таганрога, чьи дома попали в зону ЧС после атаки дрона, сообщила глава города Светлана Камбулова. Беспилотная опасность, по ее словам, в городе сохраняется.О других событиях - в материале В Омске после атаки БПЛА нашли неразорвавшийся снаряд на сайте Украина.ру.

россия

днепропетровск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, днепропетровск, одесская область, украина.ру, вкс, вооруженные силы украины