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Зампред ДНР обратился к выпускникам ДонГУ на фоне войны и неопределённости

Зампред ДНР обратился к выпускникам ДонГУ на фоне войны и неопределённости - 10.07.2026 Украина.ру

Зампред ДНР обратился к выпускникам ДонГУ на фоне войны и неопределённости

Заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров поздравил выпускников экономического факультета Донецкого государственного университета (ДонГУ). Об этом он сообщил изданию "Украина.ру"

2026-07-10T11:49

2026-07-10T11:49

2026-07-10T11:49

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Заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров обратился к выпускникам экономического факультета ДонГУ. В своём поздравлении он подчеркнул, что экономика строится людьми, а не законами, инвестициями или госпрограммами.Сегодня факультет выпускает более 300 молодых специалистов — экономистов, управленцев, маркетологов, логистов, кадровиков, дизайнеров и педагогов. Их учёба пришлась на тяжёлые годы: войну, дистанционное обучение и неопределённость. Но, как отметил Макаров, жизнь не откладывается до лучших времён."Не позволяйте чужому мнению убедить вас, что где-то жизнь устроена проще или лучше. Реальность всегда сложнее рилсов. Мы создаём новые предприятия, рабочие места и возможности для вашего роста, чтобы строить своё будущее можно было дома. Оставайтесь дома", — призвал он выпускников.По словам зампреда, уже совсем скоро многим из них предстоит принимать профессиональные решения в органах власти, на предприятиях и в бизнесе.6 июля заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров сообщил о запуске нового этапа системной работы по привлечению инвестиций в Республику. Подробнее в материале В ДНР представили первое официальное инвестиционное предложениеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, донецкая народная республика, кирилл макаров, украина.ру, ес, украина, киев, новороссия