Эпидемия коронавируса продолжает оставаться самой горячей темой в СМИ и наиболее комментируемой в соцсетях. При этом за прошедшую неделю существенно сменились акценты в обсуждении. Пользователей соцсетей сейчас куда больше заботит не сама болезнь, а действия властей по ее преодолению. И тут украинскому руководству похвастаться нечем

Шаги руководства Украины, которое решило остановить работу всего общественного транспорта и закрыть все точки общепита, можно было бы только приветствовать, если бы они представляли собой части тщательного продуманного плана по противодействию эпидемии коронавируса. Однако украинские пользователи соцсетей убеждены, что это далеко не так.

В обществе активно обсуждают именно бессистемность действий Владимира Зеленского в условиях глобального карантинного форс-мажора. Традиционно украинская власть в таких случаях уповает на помощь западных партнеров, тем более что экономические показатели с начала года демонстрируют удручающее падение. Однако в условиях стремительно наступающего мирового кризиса западным спонсорам Украины явно не до нее.

Заграница нам поможет, Запад с нами?

Владимир Зеленский и его команда, по всей видимости, рассчитывали получить финансовую поддержку и от МВФ, и от других западных структур. При этом украинское руководство даже попробовало шантажировать руководство фонда, намекая на возможный коллапс экономики Украины с непредсказуемыми социальными последствиями для европейских партнеров. Израильский политолог дал геополитический совет Зеленскому © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

Пользователи соцсетей в своих комментариях подчеркивали, что украинскому руководству не стоит возлагать больших надежд на «западных друзей», а нужно изыскивать другие, более реальные варианты помощи. Так, израильский политолог Соломон Манн посоветовал президенту Украины в условиях мирового кризиса переориентировать свою внешнюю политику с США на Китай.

«Страны Европы кидаются друг на друга и отнимают друг у друга маски и респираторы, отменяя старые контракты. А в Украину прибыли 250 000 тестов на коронавирус и два десятка аппаратов ИВЛ совершенно бесплатно — спасибо Китаю. И это 100% результат мягкой дипломатии Зеленского и знак Украине не идти за США!

Вспомните, от кого вы получаете помощь и кто поддерживает вашу экономику! Не делайте себе зла. США не готовы помогать, старая политика "демократов" состоит в том, чтобы не помогать, а вредить и пугать тем, что США могут нанести вред. Этой же политики, увы, придерживается и Дональд Трамп, просто по причине того, что такая политика обходится дешевле.

Зеленскому надо думать о своей стране, а не о порошенковском идиотизме. Тем более что сделать это сейчас очень легко, ведь настоящие друзья познаются в беде…» — убежден израильский эксперт.

Схожие мысли высказал и украинский экономист Александр Гончаров, который настаивает, что рассчитывать на благосклонность западных финансовых структур — верх наивности. Гончаров: Надеюсь, теперь до властей дошло, что заграница нас не спасет © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

«Надеюсь, дошло до властей: не заграница, а только национальный производитель и украинский бизнес смогут спасти Украину

И хуже всего, если произойдет социальная катастрофа из-за массовых банкротств наших местных предприятий и компаний. Особенно у малого бизнеса нет сейчас финансовой устойчивости и достаточной надежности, чтобы пережить карантин из-за коронавируса. Вот это тот самый момент, когда спасение утопающих — дело рук самих утопающих!» — написал он на своей странице в соцсети.

А в конце недели, когда была озвучена официальная позиция руководства МВФ, все окончательно встало на свои места.

Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание на то, что МВФ ставит обязательным условием получения очередного транша принятие закона о введении рынка земли и так называемого «антиколомойского» закона по банковской деятельности. Гужва: Помощи от МВФ не будет, пока не приняты законы о земле и про банки © скриншот с видео NewsOne

«Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подтвердила информацию, что Фонд ждёт от Украины принятия сразу двух законов — про землю и про банки.

Вчера проголосовать за эти законы на внеочередном заседании уговаривал лидеров фракций Владимир Зеленский, вызывая их на встречу по одному.

Отметим, что принятие в окончательном чтении этих законов на внеочередном заседании будет грубейшим нарушением регламента.

Закон о банках даже не прошёл ещё первое чтение, а голосовать сразу в двух чтениях недопустимо (с антивирусным законом такой финт пройдёт — никто его оспаривать не будет, а вот с банками иная ситуация). А законопроект о земле может быть проголосован только на пленарном заседании, а не на внеочередном.

Таким образом, даже если за оба закона проголосуют (что пока не факт), то нарушения процедуры принятия приведут в последующем к их отмене через Конституционный суд.

Это, кстати, будет очень в стиле украинских политиков: проголосовать с очевидными нарушениями за законы, получить деньги от МВФ, разворовать их, а затем через Конституционный суд отменить оба закона.

А потом, кстати, и «Приватбанк» Коломойскому можно вернуть, и дефолт объявить. А то объявлять дефолт на голодный желудок, не украв перед этим транш Фонда — это не в правилах украинской власти и приближённых к ней олигархов», — иронизирует украинский журналист.

Несостоявшийся режим ЧП имени Авакова

Политики Украины 23 марта слаженно заговорили о возможности введения чрезвычайного положения на Украине в связи с распространением эпидемии коронавируса.

Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал свой антикризисный план по спасению экономики Украины во время карантина, чем вызвал шквал комментариев в украинском сегменте Facebook. Подобный шаг ясно свидетельствует о реальных намерениях главного полицейского страны. Абсолютное большинство комментаторов убеждены, что Аваков посчитал нынешнюю ситуацию на Украине подходящей, чтобы открыто заявить о своих политических амбициях.

А если вспомнить, что ранее он же обнародовал собственный план «деоккупации Донбасса», то можно без труда заметить, что он претендует на решение чисто политических задач, входящих в исключительную компетенцию президента Украины.

При этом министр внутренних дел предлагает Верховной Раде пересмотреть бюджет страны, значительно (на 200 миллиардов гривен) увеличив его дефицит, а также сократить многие статьи, за исключением сфер обороны и безопасности. Более того, Аваков предложил перейти на новый, более выгодный для Украины, формат сотрудничества с МВФ.

Именно в этом видит основные побудительные мотивы главы МВД политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Фесенко: ЧП — это судорожный ответ на панический вопрос: надо что-то делать © wikipedia.org

«Идея введения ЧП (чрезвычайного положения) — это проявление паники на политико-бюрократическом уровне.

Это судорожный ответ на панический вопрос: надо что-то делать. И лучше перебдеть, чем недобдеть. Похоже, что все-таки ЧП введут как некую чрезвычайную управленческую рамку, которую будут использовать не в полном объеме, регулируя ее в зависимости от ситуации (поднимая или опуская уровень чрезвычайности).

И будет как всегда: хотели как лучше, а получилось как всегда. Правда, поскольку сейчас у этой идеи есть хоть какая-то управленческая целесообразность, определенный эффект будет, хотя и умеренный. Надеюсь, однако, что хватит ума не вводить информационные и политические ограничения», — написал он на своей странице в соцсети.

А вот бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник заметил, что Арсен Аваков сделал прямую заявку как минимум на премьерство, а скорее всего, и на президентство. Олейник: Аваков может быть «регентом» при слабом Зеленском © РИА Новости, Нина Зотина

«Министр внутренних дел Арсен Аваков сделал заявку на премьерство. А возможно, и на президентство. Он понял, что пришло время выходить на большую политическую сцену, и начал умничать! Хотя, по большому счету, он как глава правоохранительного ведомства должен был заниматься вопросами разворовывания государственного резерва, коррупции и прочего, что сегодня выходит Украине боком уже в условиях чрезвычайных…

Аваков дает понять, что он способен удержать ситуацию под контролем с помощью правоохранительных органов и националистов», — подчеркивает Олейник.

Украинский политик убежден, что власти склоняются к введению чрезвычайного положения. А в режиме ЧП меньше экономики, больше силы. Резонно в такой ситуации "выставить себя на кастинг" тому, кто обладает реальным силовым ресурсом.

«Кроме всего прочего, Аваков своим заявлением даёт сигнал Западу и украинским бизнес-элитам. Он показывает, что способен взять власть в свои руки самостоятельно, путем госпереворота. Только в условиях эпидемии — это будет дворцовый переворот. Выводить людей на Майдан не придется. Страна может проснуться и узнать, что «царя задушили».

Государство против эпидемии. Кто кого?

Глобальный кризис поставил государства мира перед необходимостью решать взаимоисключающие задачи: как вводить карантин и не обрушить при этом национальную экономику? Пользователи соцсетей резонно замечают, что с подобным вызовом способны справиться только сильные государства.

Хороших или, по крайней мере, безболезненных решений столь сложных задач, видимо, не существует. Поэтому более жизнеспособными оказываются те государственные образования, которые эффективно пользуются всеми доступными в условиях глобального капитализма рыночными и административными рычагами.

Пример Китая и России показывает, что при достаточной управляемости госаппарата и доверии общества власти можно куда быстрее выработать и применить механизмы противостояния эпидемии.

Украинская власть на этих фронтах похвастаться победами пока не может. Более того, ее хаотические действия способны лишь усилить панические настроения. Сейчас стране как никогда нужна сильная и профессиональная власть, на что указывают многие пользователи украинского сегмента Facebook.

В частности, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб на своей странице в соцсети подчеркнул, что эпидемия показала: украинская власть в принципе не готова защитить социальные права своего населения. Гольдарб: Пандемии способны противостоять только социальные государства © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

«Наилучшим образом сопротивляются кризису и борются с ним, в первую очередь, государства, имеющие в основе своей социальную, левую, разумную, прочеловеческую идею. И напротив, страны капиталистические, с идеологией «выживает сильнейший» и «каждый сам за себя», оказались чрезвычайно уязвимыми, слабыми по своей сути — они не могут защитить своих граждан и не справляются без помощи Китая, России, Кубы.

Абсолютно ожидаемо, что отечественная государственная машина, которой последние годы руководят либералы, либертарианцы, агентура иностранного влияния и прочая продажная шваль, оказалась не в состоянии ни подготовить Украину к этой беде, ни устранить какие бы то ни было риски для каждого из нас в отдельности и для страны в целом.

Убеждён, что сейчас мы вынуждены полагаться сами на себя, особенно в условиях разрушенной экономики, отсутствия социального обеспечения и какой-то цивилизованной защиты со стороны государства», — констатирует политик.

Эту позицию разделяет политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2030" Семен Уралов, как позитивный пример он приводит действия президента России Владимира Путина. Уралов: В условиях кризиса Путин делает ставку на социальную справедливость © Facebook Семена Уралова

«Озвученное ВВП в обращении правильно понимать как «вежливую мобилизацию». Тем, кто на социале, — сохранение и увеличение поддержки, а рантье — повышение налогов. Что стратегически верно.

«…Наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, — обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы».

Меры, предлагаемые ВВП, формально относятся к сфере экономики, но на самом деле касаются общественной жизни. Сохранение активных социально-экономических связей означает, что внутренний рынок не схлопнется. Следовательно, кризис не станет депрессией, а значит, сразу после снятия карантинных ограничений начнется восстановительный рост. Как это уже происходит в Китае», — написал он.

Но, пожалуй, самые разрушительные последствия эпидемии коронавируса и карантина, с ней связанного, ждут рынок труда. Об этом, в частности, напоминает украинский экономист Даниил Монин. Монин: Украина будет терять 14 тысяч рабочих мест каждый день карантина © Facebook/Даниил Монин

«Мы пытались оценить, во сколько будет обходиться каждый день карантина украинской экономике, и пришли к выводу что украинская экономика каждый день карантина будет терять 14 тысяч официальных рабочих мест.

Да, возможно, это не будет оформлено официально. Возможно, часть будет отправлена в неоплачиваемые отпуска, но люди с такой скоростью будут терять доход.

Если к этому добавить ещё потерю рабочих мест в неофициальной занятости и возврат части заробитчан, которые также потеряли доход, то количество лиц, требующих помощи от государства, будет с каждым днем возрастать.

А это увеличение дефицита бюджета в двойном объеме», — констатирует Монин.

Прошедшая неделя окончательно убедила пользователей соцсетей, что Украина осталась один на один с собственными проблемами и в условиях двойного глобального кризиса ждать помощи от западных партнеров не стоит.

Кроме того, решить внутренние проблемы и хотя бы сбить нарастающую волну эпидемии руководство страны тоже не в состоянии, поскольку не обладает ни достаточными профессиональными компетенциями, ни необходимыми финансовыми ресурсами. Поэтому уже в ближайшее время гражданам Украины стоит готовиться к новым поражениям в этой глобальной войне с пандемией.