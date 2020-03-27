В четверг, 26 марта, Владимир Зеленский заявил о старте борьбы со спекулянтами, поскольку на Украине начали расти цены на продукты питания. Отчасти - из-за паники, вызванной пандемией коронавируса COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта выступил перед народом по поводу пандемии коронавируса. Его выступление было довольно жестким. Среди прочего Зеленский заявил о начале борьбы со спекулянтами.

«Мы также сделаем все, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах. Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам», — отметил Зеленский.

Украинский президент — не первый представитель властей, обращающий внимание на эту проблему. Ранее МВД и Антимонопольный комитет уже заявили о том, что продукты подорожали без видимых причин, и занялись решением этой проблемы.

Налетай, подорожало

До сих пор в интернете можно найти фотографии украинцев по всему миру с пакетом сети магазинов АТБ. Это был ироничный флешмоб, посвященный сети продуктовых магазинов формата «дискаунтер». АТБ — это, пожалуй, один из самых популярных среди рядовых украинцев магазинов с низкими ценами. Это что-то вроде «Пятерочки», популярной, в свою очередь, в России. Флешмоб показывал, что многие из украинских путешественников не так уж и богаты — а если и богаты, то в «народный магазин» все же захаживают. Коронавирус принес в соцсети новый термин: «КОВИДиот» © REUTERS, Tyrone Siu | REUTERS, Tyrone Siu | Перейти в фотобанк

В понедельник, 23 марта, пресс-служба ООО «АТБ-Маркет» сообщила, что продукты из борщевого набора (картофель, капуста, лук и морковь) подорожали на 35-128%, сахар — на 8%, макаронные изделия — на 9,5%, крупы — на 11%, гречка — на 51%, мука — на 5%, а яйца — на 6%.

«Компания «АТБ-Маркет» вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, а и для всех операторов украинского рынка розничной торговли», — говорилось в сообщении.

Компания объяснила повышение цен поставщиков карантинными мерами, в частности запретом на большое количество работников в одном помещении, а также транспортными ограничениями. Ради того, чтобы полки магазинов не оставались пустыми, компания ввела ограничения по продаже товаров в одни руки.

Однако подорожали товары не только в самых дешевых магазинах. На следующий день — 24 марта — мэр Киева Виталий Кличко заявил о росте цен на товары в различных магазинах.

«Мы понимаем, какой большой ажиотаж сегодня происходит в нашем городе и в стране в связи с ограничительными мерами. Люди сегодня очень взволнованы, идут в супермаркеты, запасаются продуктами питания, продуктами первой необходимости, а отдельные торговые сети пользуются этим для заработков», — заявил городской голова.

По его словам, он как мэр не имеет права контролировать рыночные цены. В связи с этим Кличко обратился к Антимонопольному комитету Украины с просьбой обратить внимание на проблему и вмешаться в сложившуюся ситуацию.

«А владельцев торговых сетей хочу призвать: не поднимайте цены необоснованно. Бизнес — есть бизнес, а есть на самом деле мародерство. Сегодня трудно всем, и не надо наживаться на людях в столь сложное время для страны», — заявил Кличко.

К тому времени АМКУ уже работал над этой проблемой.

Будут ли «ножницы цен»?

На следующий день после обращения мэра Киева представители АМКУ рассказали о том, что и насколько подорожало в магазинах.

«На сегодня в некоторых регионах мы видим, что цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено — на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, в некоторых сетях вдвое поднялись цены на лук и морковь», — заявили в АМКУ.

Комитет потребовал от ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на основные виды продуктов. На Украине подтвердили почти 200 случаев заражения коронавирусом © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Оказалось, что АМКУ мог полагаться не только на информацию от ритейлеров. В среду, 25 марта, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко поделился с главой комитета Юрием Терентьевым собранной информацией по цене на продукты.

«Никто не имеет права необоснованно поднимать цены и наживаться на украинцах во время эпидемии! Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, составляющие основу продуктовой корзины простых украинцев. В Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара для того, чтоб много месяцев обеспечивать пропитание украинцев. Ожидаю начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков», — написал Геращенко в Facebook.

Геращенко — заместитель Арсена Авакова, человека, которого на современной Украине игнорировать — себе же дороже. Скорее всего, АМКУ возьмется за поставщиков. Тем более, вопрос уже вышел на уровень президента Украины.

А тем временем одним из вопросов, который может рассмотреть Верховная Рада на заседании в субботу, 28 марта, как сообщают украинские СМИ, будет вопрос о "ножницах цен" — ограничении цены на ряд товаров. Эта мера крайне непопулярна среди современных либеральных экономистов. Они указывают на тот факт, что она, как правило, бесполезна. Однако стоит отметить, что она бесполезна в случае стремительной инфляции и девальвации. А вот если подорожание продуктов ничем не обосновано, она может оказаться эффективной.

В пользу того, что подорожание может быть вызвано не только карантинными мерами и сезонными явлениями (тот же борщевой набор дорожает, так как уменьшается количество овощей предыдущего урожая, а следующий — еще не скоро), говорит стремительный рост цен на крупы и сахар.

В момент, когда народ должен сплотиться перед лицом нависшей угрозы, очевидно, находятся те, кто не прочь извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Судя по заявлениям украинских властей, для таких людей погоня за выгодой может очень плохо закончиться.