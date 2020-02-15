В Мюнхене продолжается международная конференция по безопасности. Сегодня на ней вступил президент Украины Владимир Зеленский. Какие выводы сделали эксперты и политологи - в обзоре соцсетей

Общественный деятель Александр Скубченко одним из первых проанализировал выступление Зеленского и не нашел ничего оптимистичного для своей страны: «Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции слушал в прямом эфире. Пару выводов. У Порошенко было "я и мой народ", у Зеленского — "я и 65 миллионов украинцев в мире". Владимир, а вы точно уверены, что 65 миллионов украинцев разделяют сказанное вами на конференции? Я — точно нет. Потому 65 миллионов минус 1. Вчера Путин, в телефонном разговоре с Зеленским, ультимативно поставил вопрос: будет ли власть Украины выполнять "Минск". Сегодня в Мюнхене Зеленский однозначно ответил: нет. В принципе, главный вывод выступления президента: встречи в Нормандском формате больше не будет, а "президента мира" из Зеленского не вышло. К сожалению, "красные линии" Порошенко для Зеленского стали цепями».

Блогер и общественный активист Валерий Прозапас считает выступления президента позорным: «Позорное выступление Зеленского, позорнейший. Примитивный йумор, мольбы пожалеть, апеллирование к "простым людям мира" и постоянное подчеркивание своей "несистемности", что это должно растрогать мировых хищников. Что "некогда думать" мы заметили. Такое впечатление, что выступал на коленях».

Политический эксперт Андрей Смолий тоже поделился своими мыслями по поводу выступления Зеленского. Он его счел скандальным: «У меня нет времени думать стратегически» «… когда я был актером, я хотел стать популярным в США. Сейчас я президент и я популярен в США ». Мюнхенская конференция не прошла без очередного зашквару Зеленского. «Популярный» в США рассказал о том, что у него нет времени думать стратегически, что он хочет провести выборы в ДНР / ЛНР в октябре, и, конечно, максимально избегал «государство-агрессора». Также он готов к «диалогу с мирным населением ОРДЛО». Все как у Сивохо. А потом мы спрашиваем, почему Украина теряет субъектность. Именно из-за таких действий власти. Из-за таких ответов, выступлений, которые не имеют ничего общего с четкой позицией. А еще, из-за того, что агрессор не называется агрессором, а враг — врагом».



Политтехнолог Тарас Березовец прокомментировал план по прекращению войны на Донбассе, который сначала появился на сайте конференции, а потом был удален: «Появление «Мюнхенского плана» сдачи Украины из 12 пунктов произошло весьма своевременно. Для нынешнего состояния внешней политики Украины разумеется. Подписи под документом говорят сами за себя. Бывший член Конгресса США, путинский друг Сэм Нанн, основатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, экс-министр иностранных дел РФ Игорь Иванов и проч. Самый опасный пункт 12. «Запустить новый национальный диалог об идентичности». Авторы планируют привлечь к нему Польшу, Венгрию и Россию. Чтобы они решили, какая версия истории, языка и идентичности подходит Украине. Чистая путинская ересь. И хотя Ишингер открестился от плана, факт того, что он появился на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности, говорит о многом. Сейчас выяснял здесь в Мюнхене у пресс-службы конференции как такое могло вообще произойти. Немцы многозначительно разводят руками, они мол ничего об этом не знают. Ну конечно».



Пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко написал, что его «босс» уберег страну от очередного сговора: «Мюнхенская конференция # MSC2020 едва не стала местом "мюнхенского сговора" против Украины. Петр Порошенко резко поставил вопрос перед организаторами. И хотя текст "12 шагов" исчез с сайта конференции, друзья Украины до сих пор в шоке. Объясняем партнерам, что это очередная российская провокация».



Политолог Карл Волох привел свои исторические аналогии, которые навеяны Мюнхенской конференцией по безопасности: «Мюнхенский план «завершение войны в Украине» откровенно половинчатый и неполный. Вот пакт Молотова-Риббентропа был документом основательным и действенным, потому что включал карту с четкими и однозначными границами, где восточная Европа была разделена на «сферу государственных интересов СССР» и «сферу государственных интересов Германии». А мы пока получили всего лишь пункт о дискуссии по «определение новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию». Недарабативаем, Владимир Владимирович!»

