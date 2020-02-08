Мало того что громкие премьеры и шумные открытия не всегда совпадают с выходными днями, так еще и пресловутый пиар делает свое дело — на поверхности восприятия оказываются зачастую самые разрекламированные события, оставляя в тени достойные, но не обладающие бюджетом на продвижение. Киев, как любой мегаполис, в этом смысле не исключение

В столице в это воскресенье, 9 февраля, пройдут сразу два знаковых события в сфере современного изобразительного искусства. Во-первых, это большая выставка Арсена Савадова в Центре современного искусства М17. Она имеет возрастное ограничение 16+, но это, скорее, формальность. А вот то, что вход на открытие будет бесплатным, радует, потому что все больше выставок доступны только за деньги, а денег у среднего любителя прекрасного на все не хватает.

Про этого художника сейчас пишут, что он участник знаменитого арт-сквота «Паркоммуна», который собирал таких художников, как Олег Голосий, Александр Гнилицкий, Александр Ройтбурд, Валерия Трубина и многих других. Однако в то время, как вышеупомянутые персоны творили в заброшенном доме на нынешней Михайловской улице (недалеко от Майдана), которая тогда называлась улицей Парижской коммуны, Арсен Борисович комфортно существовал в своей мастерской неподалеку. Но кто это сейчас ему припомнит! Чаще припоминают, что работа «Печаль Клеопатры», созданная совместно с Георгием Сенченко в 1987 году, была продана за беспрецедентные для того (да и для нынешнего) времени деньги. Кстати, именно она считается точкой отсчета современного украинского искусства. Шорт-лист Шевченковской премии-2020: кто претендует на нетленку, кожух и папаху? © nv.ua

В ЦСИ М17 будет представлен проект «Голоса любви» и показан одноименный фильм, в котором автор обращается к исторической реконструкции концерта Мэрилин Монро в Корее 1954 года, который она дала для поднятия боевого духа американских военных. Современный ремейк звездного тура перенесен на военные базы на востоке Украины: в Попасную и под Дебальцево. Роль Мэрилин выполняют оперная певица Мария Максакова и певец El Кравчук.

Этот проект интересен еще и тем, что был причиной скандала, — художник делал его, рассчитывая поехать на Венецианскую биеннале, но вместо него был выбран другой необычный проект с (несовершившимся) пролетом над гондолами самого большого транспортного самолета «Мрия» («Мечта»).

«Во время съемок проекта "Голоса любви" на Донбассе мы смогли развернуть БТРы, вертолеты, 4,5 тыс. солдат, но нас ждал сговор здесь, в Киеве» — неистовствовал потом автор.

В пресс-релизе проекта упомянуты еще несколько творений: 11 постановочных фотографий из серии «Дневник утопленника» (который продолжает так называемую «романтическую линию» в творчестве Арсена Савадова), избранные фотографии таких известных циклов, как «Донбасс-Шоколад», «Коллективное красное», «Книга мертвых», «Мода на кладбище», «Commedia dell'arte в Крыму», «Кокто», «Андеграунд 2000» и «Ангелы».

Во-вторых, состоится открытие выставки номинантов самой крупной в денежном выражении премии для молодых художников — 250 тысяч гривен победителю и еще две премии по 60 тысяч гривен двум другим лучшим участникам. Учредил ее Виктор Пинчук. Выставка проводится в его PinchukArtCentre, что занимает несколько этажей одного из подъездов торгово-разлекательного новостроя на Бессарабской площади — Arena City. Стоящий буквально через проезд от известного продуктового рынка, этот центр является зеркальным отражением рынка глобального. Не стоит здесь вспоминать эпатажные экспозиции акул в формалине авторства Демиена Херста, сейчас другой повод.

Всего 20 номинантов вошли в шорт-лист, хотя было подано более чем 110 заявок от молодых украинских художников со всех уголков страны.

Как пишут организаторы, «художественные подходы авторов отражают образ мышления постмайданной генерации в украинском искусстве. Многих из них объединяют активные рефлексии на социальную проблематику и критика архаичных властных структур. Темы, которые можно выделить, — это ценность труда в постиндустриальную эпоху; медиаманипуляции и их влияние на политическую деятельность как в Украине, так и по всему миру; почитание гендерного разнообразия в противовес физическому насилию, которое все еще остается движущей силой в социальных процессах». Надо помнить, кто является единственным филантропом этой институции, чтобы не питать иллюзий по поводу руководящей и направляющей роли в отборе работ. Главное, что искусство в постмодернизме стало не менее действенным медиа, нежели некоторые печатные СМИ. И это нельзя пропускать мимо ушей и глаз — надо идти.

Ввиду совершенно бесснежной столичной зимы привлекательным может выглядеть посещение шоу «Зимняя страна на ВДНХ». Устроители обещают, что снеговики будут ожидать всех посетителей возле центрального входа на территорию. Особые приметы снеговиков не уточняются — видимо, оденутся по погоде. Само шоу предлагает романтический каток, захватывающие дух горки, ледяные и снежные скульптуры, фабрику елочных украшений, резиденцию Деда Мороза и безлимитное катание на коньках (прокат последних входит в стоимость билета). «Замок ледовых скульптур» в этом году планируется украсить по мотивам украинского полнометражного мультфильма «Мавка. Лесная песня». Но вот будет ли — узнают те, кто не поленился и пошел на ВДНХ. Потому что уже не одна надежда увидеть ледовые скульптуры в Украине растаяла в этом сезоне. Виртуозы фолка, жонглёры этно, иллюзионисты архаики: Украина прощается с фольклором © Facebook, Відділ мистецтв Департаменту культури КМДА

Провинция готова побаловать экзотикой любителей экстрима: в «ПортCity» Мариуполя мы сможем понаблюдать за самыми древними и самыми опасными хищниками нашей планеты, узнать много интересного об их жизни и охоты. Там открыта «Крокодиловая ферма», а на ней собраны крокодилы и аллигаторы различных видов со всех уголков земного шара — как дети, так и солидные особи длиной 3,5 м. Интересно, что маленьким посетителям предлагают пообщаться с животными контактной группы. Надо надеяться, совершенно беззубыми. А вот в Запорожье приглашают уже на "Змеиную ферму" — в удивительный и таинственный мир змей. А также обещают не только наслаждение многообразием, красотой и грациозностью змей, но и много новой информации в ходе интересной экскурсии. Изюминкой представления являются незабываемые впечатления от массажа змеями, а также фотографии с ними. На долгую, наверное, память родным и близким.

Ну, а тем, кто предпочитает адреналину ностальгию по лучшим временам и не собирается покидать столицу, советуем такое изысканное по названию событие, как «"Киевская старина" — маркет винтажа и антиквариата / "Kyiv antiques". Vintage and Antiques Market». Оно пройдет 8-9 февраля в Музее истории Киева и предложит уникальные винтажные и антикварные вещи XVIII-XX веков. Винтажные и антикварные салоны покажут собственные коллекции, которые были с любовью собраны и тщательно отреставрированы. На маркете можно будет увидеть и приобрести картины XIX-XX веков, старинные книги, предметы интерьера, украшения, изделия из серебра, вышивки и другие элементы украинского гардероба, монеты XVIII-XX веков, фарфоровые изделия заводов Европы и Украины XIX-XX веков. Отдельным акцентом маркета будут женские винтажные духи и аксессуары: сумочки, шляпки, перчатки. Кажется, что в преддверии 14 февраля и 8 Марта этот самый маркет окажется особенно полезен состоятельным киевлянам.