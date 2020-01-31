Госсекретарь США Майк Помпео начал большой тур по странам бывшего СССР. 30 января он прибыл в Киев, затем он посетит Минск, Нур-Султан и Ташкент. Как минимум у двух первых столиц есть определённые проблемы в отношениях с Россией. Что наводит на размышления

1. По официальной информации, в Киеве Попмео должен встретиться с президентом Зеленским, министром обороны Загороднюком и главой МИД Пристайко. Он планирует выразить поддержку территориальной целостности Украины и побеседовать о проблемах европейской безопасности.

Логично предположить, что речь будет идти о выполнении Минских соглашений и предстоящей встрече в нормандском формате. Однако есть подозрения, что беседа эта будет протекать в несколько специфическом, можно даже сказать, гибридном ключе.

В недавнем интервью агентству Bloomberg Помпео напомнил: «Мы предоставили оборонительное оружие украинцам с тем, чтобы они могли себя защищать» (в прошлом году задержка военной помощи Украине стала поводом для политического противостояния в Вашингтоне). Вполне вероятно, что основной темой бесед американского чиновника будет «отражение российской агрессии», причём методами не только дипломатическими, но и чисто военными.

Впрочем, почти все эксперты убеждены в том, что главная тема переговоров будет касаться «украинского кейса» в процессе импичмента Трампа и президентских выборов в США. В частности, недавно бывший генпрокурор Виктор Шокин подал в ГБР заявление на Байдена, которого он обвинил во вмешательстве в работу ГПУ. Байден же по-прежнему считается главным оппонентом Трампа на выборах. Между тем, Зеленский испытывает существенное влияние со стороны клиентелы Сороса, который близкородственен к американским демократам. Правда, переговоры на эту тему будут конфиденциальными.

2. Из Киева Помпео вылетит в Минск, где будет встречаться с Лукашенко. Как мы знаем, у Александра Григорьевича сейчас резкое обострение «заклятой дружбы» с Москвой. Проект союзного государства дал течь, и пока непонятно, как именно будут развиваться события в дальнейшем. Существует версия, в соответствии с которой Лукашенко может попытаться радикально изменить внутриполитический курс Белоруссии, хотя не совсем ясно, как это можно согласовать с зависимостью белорусской экономики от российских ресурсов и российского рынка (впрочем, украинские власти этот вопрос не заботил).

Интересно, что изначально Помпео должен был посетить Минск до предполагаемой встречи Лукашенко с Путиным. Когда визит Помпео перенесли из-за иранского кризиса, перенесли и встречу президентов. Представляется, что это не может быть случайностью, и «Бацька» надеется получить от представителя США гарантии поддержки.

Следует отметить, что Белоруссия долгое время фигурировала в американской внешней политике только как обиталище «последнего диктатора Европы» (последний раз госсекретарь США посещал Минск в 1994 году), но как только политику Лукашенко стало возможным трактовать как антироссийскую, о важности прав человека сразу было забыто. Сейчас США публично поддерживают независимость Белоруссии (что контрастирует с позицией России, которая настаивает на более глубокой интеграции) и могут оказать влияние на МВФ с тем, чтобы предоставить Белоруссии финансовую помощь.

3. В Нур-Султане Помпео планирует встретиться с президентом Касымом-Жомартом Токаевым и «Елбасы» Нурсултаном Назарбаевым. Также он должен обсудить с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.

Главным же образом от Помпео ожидают презентации американской стратегии в отношении Центральной Азии. По имеющейся информации, эта стратегия строится на противодействии влиянию России и Китая в регионе.

4. В Ташкенте Помпео предполагает встреться с президентом Шавкатом Мирзиёевым. С главой узбекского МИД Пампео планирует обсудить реализацию договоренностей в рамках узбекско-американского саммита на высшем уровне в мае 2018 года в Вашингтоне, обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня. Американская стратегия касается также и Узбекистана.

В своё время Узбекистан был второй буквой «У» в объединении ГУУАМ — наскоро слепленной Госдепом альтернативе интеграции постсоветского пространства вокруг России. Узбекистан, правда, вскоре из него вышел, что объяснялось как стремлением Ислама Каримова к самостоятельности, так и чрезмерным интересом США к соблюдению прав человека в Узбекистане.

Резюме: Очевидно, что общей темой переговоров Помпео во всех четырёх столицах будет противодействие российскому влиянию, его сдерживание военными, политическими и экономическими методами. По сути мы становимся свидетелями создания Госдепом США антироссийского пояса от Прибалтики (и так уже в нем находящейся) до Средней Азии.