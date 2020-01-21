В понедельник, 20 января, в Херсонской области произошла масштабная спецоперация, в которой были задействованы сотрудники СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции. В ее рамках проведено 30 обысков и предъявлено 9 подозрений лицам, которых правоохранители подозревают в причастности к убийству местной активистки Майдана Екатерины Гандзюк

Особо необходимо отметить, что улицы провинциального Херсона были наводнены бронетехникой.

Массовые обыски в Херсонской области

В частности, проведены обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его бывшего заместителя Евгения Рищука и других лиц, которых следствие связывает с нападением на Гандзюк.

Под отработку силовиков попали члены преступной группировки «Москали», участник которой Алексей Левин (Москаленко) длительное время находится в международном розыске как организатор нападения на активистку.

Как позже уточнили в Офисе генерального прокурора (бывшая ГПУ), подозрение выписано бывшему помощнику нардепа 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция «Блока Петра Порошенко») Игорю Павловскому. Следствие полагает, что именно он создал преступную организацию для избиения людей и поджогов автомобилей жителей Херсонской области с целью запугивания и прекращения их общественной деятельности. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса (создание преступной организации). Его и отвезли в Киев для решения вопроса об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на аресте Павловского.

Исполнители преступления — бывшие атошники

Напомним о сути истории. 31 июля прошлого года помощницу мэра Херсона облили серной кислотой, из-за чего она получила ожоги около 40% кожи и сильное повреждение глаз. 4 ноября в одной из киевских больниц Гандзюк скончалась. Это стало большой неприятностью для властей, поскольку на них ополчились ярые сторонники Майдана, которые впоследствии провели серию акций с красноречивым названием «Кто убил Катю Гандзюк?». Первых лиц государства обвиняли в преступном сговоре и недостаточном расследовании фактов нападения на «патриотических активистов» в юго-восточных областях страны.

К слову, сама Гандзюк перед смертью говорила о неком заговоре сепаратистов и «мусоров», то есть полиции, находящейся в подчинении министра МВД Арсена Авакова, делая больший акцент на вторых. Находясь на лечении в Киеве, Гандзюк наотрез отказывалась давать показания следственно-оперативной группе МВД Украины. Причиной тому был ряд конфликтов с людьми Авакова.

Весной 2018 года активистка обвинила начальника Управления защиты экономики Нацполиции в Херсонской области Артема Антощука в вымогательстве взятки: якобы он требовал у нее «откат» в размере 3% годового бюджета. Также Гандзюк постоянно вступала в перепалки с местным представителем «Социалистической партии» Кириллом Стремоусовым. Руководителем этой политической силы на тот момент являлся соратник Авакова Илья Кива (ныне нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь»).

Интересно, что подозреваемые, которых задержали вскоре после смерти активистки, оказались ветеранами так называемой антитеррористической операции (АТО) из ДУК «Правый сектор»*, имеющими государственные награды: это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Одного из них — Васяновича — даже возили на презентацию выставки «Победители» в Европарламент, что закончилось скандалом из-за его нацистских татуировок. Позже Вишневского, Васяновича и Горбунова отпустили под домашний арест.

Как Луценко «отмазал» правую руку Порошенко

Тогда в социальных сетях писали, что ситуация станет «второй Врадиевкой», народным бунтом для властей. В украинских СМИ говорили о причастности к убийству народного депутата Николая Паламарчука — правой руки Порошенко на Херсонщине. Кстати, его помощника Игоря Павловского уже задерживали в 2018 г. по подозрению в передаче денег одному из исполнителей преступления Торбину, но 2 мая 2019 г. подозреваемый был выпущен под домашний арест. Впрочем, члена команды тогдашнего президента «отмазал» генпрокурор Юрий Луценко. В декабре 2018 г. он назвал ключевым фигурантом дела криминального авторитета Алексея Левина. Левин был фигурантом дела об организации убийств и нападении на таксистов в Херсонской области, его посадили на 15 лет лишения свободы, а потом выпустили на свободу досрочно в связи с «законом Савченко».

По словам Луценко, Левин выехал с территории Украины в день, когда полиция провела первые задержания по делу. Согласно информации бывшего народного депутата Мустафы Найема, он находился за пределами Украины — в Доминиканской республике.

Позже активно раскручивалась связь Левина с депутатом Херсонского областного совета Николаем Ставицким, помощником и другом которого он был. Строились версии, что у истоков преступления прячется тема вырубки леса — якобы именно из-за нее активистка и пострадала. Впрочем, непосредственно к теме борьбы с вырубкой и контрабандой леса Гандзюк фактически не имела отношения. Вся ее борьба за лесные насаждения в области сводилась лишь к нескольким публикациям в социальной сети.

Обвинения в адрес членов «Блока Порошенко» и «Батькивщины»

В январе прошлого года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады обвинил в убийстве своей дочери ряд местных политиков — членов «Блока Порошенко» и «Батькивщины».

«Я уверен, что заказчиков изначально знали и в МВД. Знали и молчали. И теперь молчат. Сейчас официально объявлен в розыск организатор убийства, криминальный авторитет Москаленко, который пошел на это убийство не просто так. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи. Для меня теперь партия «Батькивщина» — это партия убийц моей дочери. Для меня теперь «Блок Петра Порошенко» — это партия убийц моей дочери», — утверждал Гандзюк.

По его словам, к организации убийства Екатерины причастны действовавший тогда председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук (члены «БПП») и председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер (представитель «Батькивщины»).

11 февраля 2019 г. именно Мангеру сообщено о подозрении в организации убийства, то есть в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений по заказу с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, п. 4,6, п. 11, 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера, но с возможностью выйти под залог в 2,5 млн гривен, чем политик и воспользовался. В апреле подозрение переквалифицировали на более мягкое, а именно организация нанесения тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса). То же самое произошло и с пятью исполнителями.

Несмотря на причастность людей Порошенко к преступлению, часть «патриотических активистов» вовсе не спешила осуждать пятого президента и, более того, активно поддержала его в ходе президентских выборов.

После смены власти подвижки в «деле Гандзюк» определенное время не происходили, хотя новый генпрокурор Руслан Рябошапка называл его «делом чести». В ноябре прошлого года он пообещал предоставить общественности реальные результаты и «ответить на многие из тех вопросов, которые общество давно волнуют».

Теперь, когда расследование наконец получило развитие, задача правоохранителей — довести его до логического конца, назвав заказчиков преступления. Тем не менее нынешняя ситуация бьет по экс-президенту Порошенко.

«В общем, Петру Алексеевичу приготовиться. В полку тех, кого придется защищать, шатаясь по судам, прибыло. Бедной Марусе Звиробий теперь разорваться, что ли, придется?» — пишут в телеграм-канале «Klymenko Time».

* Деятельность организации запрещена в РФ