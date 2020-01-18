Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества и иностранные эксперты приступили к разработке документа, который включает пункт о налаживании отношений с Россией. Стоит ли ждать изменений в двусторонних отношениях, объяснили эксперты, опрошенные редакцией издания Украина.ру

Вечером 17 января пресс-служба Офиса президента Украины сообщила о заседании Совета национальной безопасности и обороны с участием главы государства, на котором рассматривалась Стратегия национальной безопасности Украины «Безопасность человека — безопасность страны». Документ в частности предусматривает развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнёрами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами — членами НАТО, а также предлагает принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.

Директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко отметил, что проект документа был представлен в декабре 2019 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где получил положительную оценку.

Мир или его имитация?

Политолог Алексей Якубин связывает решение СНБО с позицией президента Украины, который поддерживает диалоговую форму общения с Москвой и намерен пересмотреть курс своего предшественника Петра Порошенко. Зеленский все еще пытается обдурить Россию в вопросе Донбасса – Затулин © РИА Новости, Владимир Трефилов

«У Зеленского, насколько я понимаю, немножко другой подход к этому вопросу. Он всё-таки пытается если не нормализовать, то, как минимум, уменьшить эскалацию в отношениях с Россией. Возьмём даже личную риторику Зеленского — насколько он уменьшил количество фраз вроде «Россия — страна агрессор» и так далее. И насколько больше он пытается проводить телефонных разговоров с Владимиром Путиным, которые были достаточно успешны, потому что удалось договориться и об обмене удерживаемыми лицами, и о первой встрече в «нормандском формате», и о транзите газа", — заявил он в интервью изданию Украина.ру.

Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко придерживается противоположного мнения. Он считает, что на фоне противоречий по Крыму и Донбассу ни о каких тёплых отношениях между Россией и Украиной речи быть не может, поэтому с точки зрения терминологии правильнее говорить о смягчении конфликтности в двусторонних отношениях.

«На самом деле стратегически нам не нужен полноценный системный конфликт с сильным, очень влиятельным соседом на наших северо-восточных границах — это рискованно для наш нацбезопасности. Надо минимизировать риски прямого конфликта. Цель, на мой взгляд, именно в этом: не в улучшении отношении, а в снижении рисков прямого конфликта. Естественно, есть и вопросы, которые касаются экономических отношений, ведётся дискуссия о том, можно ли вести активную двустороннюю торговлю со страной, которая против нас воюет. С другой стороны, мы не можем полностью отказаться от этой торговли по целому ряду стратегических направлений, например, атомная энергетика. И экономически для нас тоже было бы не совсем рационально отказываться от торговли», — сказал политолог.

Директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в комментарии изданию Украина.ру отметил важную роль доктринального оформления планов украинского руководства по восстановлению отношений с Россией, но всё же призвал помнить, что это даже не начало процесса, а подход к началу процесса — переодевание в спортивную форму в раздевалке, а не выход на старт, выражаясь спортивным языком.

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов указал на нестыковки в позиции украинских властей.

«Просто удивительно слышать, что они договариваются об умиротворении России, о том, что собираются рассмотреть вопросы о возможности избежать эскалации конфликта с Россией. Они уже воюют с Россией, насколько мне помнится, пять лет. Во всяком случае, судя по заявлениям и провластных деятелей, и представителей властей официальных, и предыдущей и нынешней. Идёт война нещадная с Россией, а они вдруг собрались вопрос о том, как не допустить этой войны. Пусть для сначала её остановят, а потом будут действительно рассматривать подобные вопросы», — заявил он.

Каким образом украинские власти могут снизить вероятность эскалации конфликта с Москвой

Анонсировав возможное сближение с Россией, Офис президента Украины не уточнил, за счёт чего намерен добиться этой цели.

«Во-первых, Киеву стоило бы более активно начать взаимодействовать с РФ в экономическом плане. Чем больше экономическая привязка стран, тем рациональнее ведут себя политические и экономические группы. Второй фактор связан с гуманитарным аспектом, например, восстановление авиасообщения — мало того, что это каждый год создаёт проблемы людям, которые летят с пересадками, так и убытки создаёт», — считает Якубин.

Рудяков предлагает установить один-два канала связи между Россией и Украиной — на государственном и общественном уровне — и снять те ограничения, которые сегодня существуют на уровне личных контактов.

Оба эксперта сходятся во мнении, что прежде всего Владимир Зеленский должен отказаться от политического курса, который проводил Пётр Порошенко, а также начать пересматривать списки людей, которым запрещён въезд в страну, потому что без этой меры все декларации будут провисать и не соответствовать действительности. Безпалько: В Конституции РФ должно быть закреплено право присоединения к России Украины и Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По словам Фесенко, оптимальным для обеих стран был бы переход к фазе холодного мира, о чём говорят некоторые политические аналитики.

А Корнилов уверен, что, когда Киев прекратит войну в Донбассе, вдруг окажется, что никакой войны с Россией-то и не было.

Желания Зеленского-президента не всегда совпадают с его возможностями

Несмотря на то, что «Слуга народа» имеет парламентское большинство, глава государства вынужден действовать с оглядкой на крайне правых и представителей старой власти, а по вопросам, хотя бы в малейшей степени связанным с Россией, тем более.

По мнению Рудякова, за заявлением СНБО о возможном ослаблении напряжённости в отношениях с Москвой последует всплеск со стороны тех сил, которые сейчас формально именуют себя оппозицией, например, фракции «Европейская солидарность», и со стороны радикальных организаций, которых нет в парламенте. Эксперт обращает внимание на то, что для налаживание хотя бы добрососедских отношений с Россией важна внутриукраинская дискуссия, диалог, от которого власть пока отказывается. «Приведет к власти радикалов». Кнырик о том, почему Зеленский — это Янукович 2.0, только хуже © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Мне кажется, в окружении Зеленского есть «ястребы», которые не поддерживают модель по сближению с Россией, в том числе они есть и в правительстве, тот же Гончарук. И эти люди будут пытаться, наоборот, выжидая своего времени, понемногу постоянно вносить какие-то противоречия в этот вопрос. Пока у Зеленского высокий рейтинг, и пока многие находятся под этим «зонтиком», вот эта политика небольшими шагами будет продолжаться. Но как только начнётся какое-то падение рейтинга, я думаю, мы увидим даже внутри самой команды Зеленского часть людей, которая будет пытаться вернуться к той политике по отношению к России, которая звучала, например, последние годы во времена Порошенко», — заявил Якубин.

В течение 2019 года рейтинг президента постепенно падал, но после саммита «нормандской четвёрки» в Париже снова пошёл вверх — с 53 до 62%. Более того, 47% участников опроса группы «Рейтинг» назвали Зеленского политиком года.

«Львиная доля не заметит заявлений о намерении улучшить отношения с Россией. Какой-нибудь Порошенко, может быть, откликнется, ну вы же понимаете, ему всё равно, что Зеленский заявит, он выступит с резкой критикой и скажет «а при нас такого не было». На фоне скандала с Гончаруком и недоотставкой правительства Украины всё остальное меркнет и отступает в тень», — уверен Корнилов.