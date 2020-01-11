Топ-новостью последних часов стало признание руководства Ирана в непреднамеренном сбитии украинского авиалайнера около Тегерана. Как заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, это стало следствием трагической ошибки в период кризиса. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на новый виток ближневосточного кризиса

Утром 11 января противостояние США и Ирана приобрело иное звучание. Как заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, причиной авиакатастрофы украинского «Боинга» под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса, возникшего из-за авантюрных действий США.

«Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил: человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США, привела к катастрофе», — написал на своей странице в Twitter дипломат.

Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии. Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь пообещал довести до конца расследование катастрофы и привлечь виновных к ответственности.

Как утверждают официальные лица исламской республики, Иранские военные приняли украинский «Боинг» за вражеский самолет, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала «Корпуса стражей исламской революции» Касема Сулеймани.

Вполне ожидаемо данные признания вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей. По горячим следам иранских заявлений выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета.

Но мы настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечение виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

Надеемся, что расследование продолжится без искусственных задержек и препонов. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», — подчеркнул глава госудраства.

То, что данный поворот ближневосточного кризиса будет по-полной использован украинской оппозицией против Зеленского, было очевидно. Так депутат Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, недолго думая, связала признание Иранского руководства с позицией нынешней власти по обмену пленными и расследованию крушения МН-17.

«Иран на третий день признал очевидное. Извинился перед своими гражданами и гражданами других стран, которые пострадали.

Москва 6 лет прячет концы в воду и не признает причастность к преступлению, по сбитию МН-17.

Киев решил в этом Москве помочь и выдал причастного к теракту Цемаха. Вы хоть сейчас понимаете, как вы выглядите в цивилизованном мире.. что думают о нас Нидерланды, Австралия, Малайзия. И что думает обо всем этом Кремль.», — возмутилась Геращенко.

А экс-депутат Верховной Рады, бывший член запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, комментируя ситуацию вокруг украинского авиалайнера, заявил, что теперь главной задачей Зеленского должно стать получение полной компенсации от Ирана.

«Руководство Ирана признало, что они сбили самолет МАУ и убили 176 человек. Говорят, что по ошибке. Надеюсь, что теперь руководство Украины признает информацию о том, что наш самолет сбили ракетами, о чем ранее говорили руководители США и Канады.

А Трамп и Трюдо так говорили, потому что их разведки предоставили всю необходимую информацию. Так же надеюсь, что глава СБУ, лейтенант Баканов, перестанет генерить и озвучивать бредовые версии, видимо услышанные им в Куршавеле, а займется разными чортами, которыми и обязан заниматься по роду своей службы. Займется ими, даже если ему об этих чертях не звонил президент.

И теперь самое главное для руководства Украины — это оказать всю необходимую помощь и сопровождение в получении компенсации от Ирана всем гражданам Украины потерявшим родственников в авиакатастрофе.

Я не сомневаюсь в том, что такая помощь будет полномасштабно предоставлена своим гражданам от руководства Канады, Швеции, Британии и Германии. Надеюсь, что за дальнейшие действия руководства Украины в этом направлении не будет стыдно. Так должно быть», — написал на своей странице в Facebook.

Вполне очевидно, что такой поворот событий никак не способствует разрешению кризиса и после признания Ирана давление на него со стороны западных стран будет многократно усилено.

Так в частности считает главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва. Он отмечает, что, по всей видимости, руководству Ирана нелегко далось решение признать свою вину в авиакатастрофе украинского лайнера. Гужва: «США будут использовать катастрофу самолёта для демонизации иранского режима» © скриншот с видео NewsOne

«Иран признал вину. Сбили украинский самолёт ракетой. Некоторых удивляет — почему признался, хоть несколько дней отрицал.

«Страна» вчера писала почему — если ракетный удар был, его скрыть невозможно: в обшивке самолёта должны остаться следы шрапнели. И отрицать этот факт можно было только в одном случае — если б никого к месту падения не подпустили бы. Если б фрагменты самолёта никому из иностранцев не показали бы. Если б вообще отказались с кем-либо сотрудничать по расследованию катастрофы.

Вероятно, Иран некоторое время оценивал — действовать, таким образом или признаться. В конечном счёте, решили признаться.

Не исключено, что сыграло свою роль то, что США и прочие делали акцент на непреднамеренности удара. Давая как бы тем самым понять, что не будут вести дело к международному трибуналу для руководства Ирана за сбитый самолёт. Достаточно в такой ситуации выплатить компенсации и наказать непосредственных виновных», — подчеркивает он.

При этом Гужва не сомневается, что в реальности политические последствия будут более широкими и повлияют как на позиции Тегерана в мире и на Ближнем Востоке, так и на ситуацию внутри страны (самолёт сбил Корпус стражей исламской революции, с которым тяжёлые отношения у либерального, по иранским меркам, президента Роухани).

«Американцы и прочие враги Ирана будут использовать (и уже используют) катастрофу самолёта для демонизации режима в Тегеране. Иран будет говорить (и уже говорит) про ответственность США за дестабилизацию региона — и про убийство Сулеймани, и про пробирки Колина Пауэлла, с чего и началась война в Ираке.

Вот только жизни 176 людей на борту украинского Боинга, ставших жертвами больших разборок в ключевом нефтяном регионе планеты, уже не вернуть…», — напоминает главный редактор интернет-издания «Страна.ua».

По понятным причинам несколько иные оценки этому событию давали российские политики и политологи.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, к примеру, обращает отдельное внимание на различие в подходах западных разведок к крушению украинского лайнера в Иране и трагедии в небе над Донбассом в 2014 году. Косачев указал на разницу в подходах западных разведок к катастрофе в Иране и МН-17 © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«У нас (и у них) уже некоторые «комментаторы» поспешили указывать на иранский пример в контексте катастрофы малазийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году: мол, иранцы смогли, а мы нет.

А аналогия как раз очень уместная. Мы видим, как на следующий же день после катастрофы в Иране западные разведки, включая австралийскую (!) и канадскую, хором стали говорить о наличии практически точных данных об обстоятельствах трагедии. То есть, оказывается, данные получить в нашем электронно-информационном мире несложно. Причём данные не по фото из соцсетей. Разведка, космос, свидетели.

А вот в 2014 году разведки фактически молчали. Нет данных? Украина была менее интересна чем Иран? Той же канадской разведке? Вы в это верите? И поэтому расследование опирается не на фото и факты суперспецслужб, а на данные сомнительной «общественной» конторки, зарегистрированной за несколько дней до падения самолета на Донбассе — я имею в виду «Беллингкэт»?», — написал российский политик на своей странице в соцсети.

Косачев обращает внимание, что западные политики и СМИ много лет целенаправленно создают из России образ главного «мирового злодея».

«А вот если вскроется правда о катастрофе на Донбассе, или о той же «небесной сотне», это станет скандалом посильнее «пробирки Колина Пауэлла». Авторитет Запада как сильнейшего мирового полюса разом обрушится. Если уже Ирак открыто требует вывести войска США со своей территории, то там осмелеют и другие.

Поэтому и не было громогласного хора западных разведок в 2014. Не потому что у них не было данных, а потому что, похоже, данные были. И нынешние голоса разведслужб, обвиняющие Иран, стали сеансом невольного саморазоблачения Запада: когда нужно, все данные немедленно появятся. Свидетели, космос, разведка», — подчеркивает Косачев.

А вот российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков считает, что ситуация с авиакатастрофой под Тегераном и реакция руководства страны, показали слабость Ирана. Марков: «Иран признал свою вину, когда их приперли к стенке» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолет ракетой. Признал, только когда их уже приперли к стенке. И когда Запад дал им полуиндульгенцию, заявив много раз в СМИ, что Иран сбил по ошибке.

Надо признать, что в этом случае США, Британия, Канада оказались правы. Что не значит, что они не лгали про оружие массового поражения у Ирака. Вся эта ситуация показала слабость Ирана. Надо же умудриться сбить гражданский самолет почти в своём аэропорту столицы. И потом врать всему миру несколько дней», — убежден он.

Из первых комментариев пользователей соцсетей очевидно одно — признание иранского руководства ни сколько не умиротворило ситуацию на Ближнем Востоке.

Более того многие наблюдатели уверены, что данный поворот кризиса был не только вполне ожидаем, но и весьма желателен для западных политиков, которые без сомнения, не упустят возможности представить Иран — как «исчадье ада» против которого нужно применить самые жесткие военные меры.