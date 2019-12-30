В воскресенье, 29 декабря, состоялся масштабный обмен пленными между Украиной с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой. Украина получила 76 человек, еще пятеро пожелали остаться в ЛНР и ДНР. В республики Донбасса в свою очередь вернулись 124 человека

За два дня до Нового года — в воскресенье, 29 декабря — произошел масштабный обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса. Зеленский объяснил решение включить «беркутовцев» в обмен с Донбассом © РИА Новости, Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

«Самое главное — люди дома. Первая часть, о чем мы договаривались в «нормандском формате», выполнена», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

До этого обмен пленными между ДНР и ЛНР с одной стороны и Украиной с другой прошел два года назад — 27 декабря 2017 года. Тогда Украина передала в ДНР и ЛНР 238 человек, а республики в обратную сторону — 73 человека.

Нынешний обмен горячо приветствуют во всем мире. Но не на Украине.

Мировое одобрение

В мире обмену пленными рады.

«Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют состоявшееся сегодня освобождение заключенных и их обмен на востоке Украины», — гласит заявление представителя германского правительства Мартины Фиц.

Eine lang ersehnte humanitäre Geste, die dazu beitragen sollte, das Vertrauen zwischen beiden Seiten wiederherzustellen. — Kanzlerin #Merkel und Präsident @EmmanuelMacron begrüßen die Freilassung und den Austausch von Inhaftierten im Osten der #Ukraine. https://t.co/B75RdKuF3K pic.twitter.com/sxU8Dggxoi — Martina Fietz (@m_fietz) 29 декабря 2019 г.

​В этом заявлении Меркель и Макрон напомнили, что этот шаг был осуществлен в ответ на обязательства, взятые на саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря. Кроме того, они указали, что необходима дальнейшая работа по возвращению домой тех, кто еще остается под стражей, а также подчеркнули, что крайне важно предоставить международным организациям, включая Международный комитет Красного креста, неограниченный и безусловный доступ ко всем задержанным. Нужно и продолжить поиски пропавших без вести. Очередное крушение мифологемы Майдана и уличных «патриотов». Соцсети об обмене пленными © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Накануне празднования Нового года и православного Рождества сегодняшний обмен — это долгожданный гуманитарный жест, который должен помочь восстановить доверие между двумя сторонами», — отмечается в совместном заявлении Меркель и Макрона.

При этом лидеры Германии и Франции отметили, что продолжат свои усилия в рамках следующего саммита в «нормандском формате», на котором рассмотрят политические и связанные с безопасностью условия проведения местных выборов.

Обмен пленными приветствовали в посольстве США на Украине.

«Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в «нормандском формате» 9 декабря», — говорится в официальном заявлении американского дипломатического представительства на Украине.

Рады обмену пленных и в Совете Европы.

«Хорошая подвижка сегодня: Украина и сепаратисты начинают обмен заключенными «всех на всех», — написал 29 декабря в Twitter пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген.

A good development today: Ukraine and separatists begin all-for-all prisoner swap — reports — Reuters https://t.co/4vvUHQYyQ5 — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 29 декабря 2019 г.

​Но больше всех обмену рады пленные и их родственники. Так, из заключения освободили харьковского ученого и изобретателя, 85-летнего Мехти Логунова. Что характерно, по словам представителя ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченной по правам человека в республике Дарьи Морозовой, 80% людей, которых передала Украина — это жители, проживающие за линией разграничения — не в республиках Донбасса.

Однако сами эти пленные, пускай и вынужденные покинуть родные земли, рады свободе.

«Я сам из Мариуполя, меня арестовали якобы за сепаратизм. Обращались, конечно, не очень, но давили в основном морально. Я находился в тюрьме четыре года и четыре месяца. В Мариуполь точно я не попаду теперь, буду жить пока здесь. Наконец-то это случилось, и я на свободе!» — рассказал «Донецкому агентству новостей» один из освобожденных.

А вот на Украине, где, казалось бы, должны радоваться обмену и возвращению своих, многие обмену не рады. В первую очередь речь о политиках и сторонниках Майдана. Последние особо огорчены, ведь из Украины на обмен выдали «беркутовцев», на которых пытались списать вину за все смерти во время конечной фазы протестов 2014 года.

Неправильный обмен

Возвращению украинцев домой должен был бы радоваться Олег Сенцов, который вернулся на Украину в сентябре в рамках такого же обмена, только между Киевом и Москвой. Однако Сенцов не рад.

«Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным. Почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом», — заявил он.

Подобной точки зрения придерживается и Мустафа Найем, с призыва которого и начался в ноябре 2013 года Евромайдан, затем переросший в Майдан. Фактически, Найем отчасти ответственен за смерти людей в феврале 2014 года. Все-таки, с его призыва и начались протесты в центре украинской столицы. Однако Найему удобнее винить во всем сотрудников милиции, хотя их вина не доказана в суде. «Обмен стал признанием Киевом республик Донбасса» — Баширов © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Я никогда не приму, что эти люди могут остаться без приговоров. Я не знаю слов, которые смогут оправдать их свободу в глазах родственников раненных и убитых на Евромайдане. Законодательство позволяет их осудить, вынести приговоры и выдать в обмен за наших солдат и военнопленных. Но не как героев, а как преступников, соучастников и подельников массовых расстрелов, убийств и притеснений», — написал Найем в Facebook накануне обмена.

К осуждению присоединился даже такой персонаж, как бывший нардеп Владимир Парасюк, который согласно новейшим данным был одним из тех, кто стрелял в правоохранителей на Майдане и тем самым спровоцировал ответную стрельбу правоохранителей.

«Если Зеленский еще не понял, что Майдан — это не просто митинг в центре Киева, то пора это осознать. Наша нация заплатила огромную цену, чтобы у людей было право выбора и право быть избранным. Если бы я сейчас был в Украине, то точно был бы у СИЗО. Потому что так сделал бы каждый сознательный украинец у которого есть достоинство. И не надо сюда приплетать политику или искать возможности противостояния против власти. Обмен «беркутовцев» — это решение, которое противоречит национальным интересам и здравому смыслу», — заявил Парасюк.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский пообещал расследовать дело о расстрелах на Майдане.

«Пока что все, что мы обещали — мы выполняем. И дело Майдана будет закрыто обязательно», — подчеркнул он. Зеленский признал, почему началась война в Донбассе. Что показал прошедший обмен пленными © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

При этом он также указал на то, что, несмотря на осуждение со стороны представителей прошлой власти (а соответствующее заявление сделал и предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко), за почти шесть лет с момента расстрелов на Майдане вина обвиняемых в этом правоохранителей не доказана.

«Они (бывшие «беркутовцы» — Ред.) без приговора пять лет. Двое из них — под домашним арестом <…> Трое из тех пяти «беркутовцев» были в СИЗО. Они тоже были без приговора. Если бы мы их не отдали — мы бы не вернули своих разведчиков, которые защищали Дебальцево. Я больше скажу — если бы у меня было сто беркутовцев и мне предложили одного разведчика, я бы отдал сто беркутовцев и вернул живого разведчика. Я возвращаю живых. Это мое решение», — подчеркнул Зеленский.

При этом тех же «беркутовцев», о которых говорил Зеленский, можно записать в 80% жителей не ДНР и ЛНР, которых Украина выдала на обмен. Фактически, Украина обменяла одних своих граждан на других.

«На территории Украины украинцы обменивают незаконно удерживаемых украинцев на других незаконно удерживаемых украинцев. В праве это называется — внутренний конфликт», — указывает экс-министр юстиции Елена Лукаш.

По ее словам, немеждународный (или «внутренний») вооруженный конфликт означает ситуацию насилия, при которой на территории одного государства происходят продолжительные вооруженные столкновения между правительственными силами и одной или несколькими организованными вооруженными группами. При этом истоком конфликта, уверена Лукаш, является вооруженный захват власти в 2014 году. И организаторы этого захвата должны ответить. В этом с Лукаш сложно не согласиться.