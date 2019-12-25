Среда, 25 декабря – выходной день на Украине. Нерабочим этот день стал два года назад во время президентства Петра Порошенко. Украинцы рады лишнему празднику, но вот Рождество большинство из них отмечает совсем в другой день

Среда, 25 декабря, на Украине является выходным днем. Причиной этого стали изменения, внесенные Верховной Радой в ноябре 2017 года в Кодекс законов о труде по инициативе народного депутата от БПП Николая Княжицкого. За инициативу коллеги из фракции президентской политсилы проголосовали 238 народных избранников. Сам Петр Порошенко не стал откладывать дело в долгий ящик и подписал этот закон в конце ноября 2017 года.

«Согласно закону, устанавливаются официальные праздничные и нерабочие дни в Украине 7 января и 25 декабря — Рождество Христово», — сообщила пресс-служба президента о его решении.

И вот уже преемник Порошенко на президентском посту Владимир Зеленский поздравляет украинцев с Рождеством в декабре.

«Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она возвещает о Рождестве Христовом. У этот светлый праздник забудем о сварах. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас стремится, чтобы как можно скорее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, нашего восприятия друг друга, уважения, с нашего внимания любить. Пусть свет первой рождественской звезды принесет счастье и мир в каждую семью. С Рождеством Христовым!» — написал Зеленский в Facebook вечером 24 декабря.

И все бы ничего, но тех, кто на Украине будет праздновать Рождество 25 декабря, не так уж и много.

Католики и протестанты

Рождество 25 декабря в обиходе зачастую называют католическим, хотя и православные на Украине празднуют Рождество 25 декабря, но только по юлианскому календарю (его еще называют «старым стилем»), а не по григорианскому, по которому живет человечество. В Гонконге даже в Рождество продолжаются протесты © РИА Новости, Томми Янг | Перейти в фотобанк

Григорианский календарь был введен Папой Римским Григорием XIII в католических странах 4 октября 1582 года взамен юлианского календаря. В 1918 году Совет народных комиссаров принял декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря. Однако церковь продолжала жить по юлианскому календарю. При этом принятие «католического календаря» многими православными было воспринято негативно. С тех пор в том числе и на территории современной Украины возникла двойственность: церковь жила по старому календарю, общество — по новому. Ситуация не вернулась к состоянию на 1582 год, и католики, протестанты и православные не стали праздновать Рождество в один день. А за 25 декабря с 1918 года прочно закрепилась слава «католического Рождества». При этом даже подчиняющаяся Папе Римскому Украинская греко-католическая церковь празднует Рождество 7 января.

Поэтому когда на Украине появился новый выходной, многие стали недоумевать: зачем выделять католиков среди других конфессий. Тем более, их не так-то и много.

Согласно социологическим исследованиям Центра Разумкова, в 2018 году римо-католиками себя признавали 0,8% украинцев. Протестантами — 2,2%. Для сравнения, еще 7,7% опрошенных назвали себя «просто христианами», 9,4% — греко-католиками, а 67,3% — православными. Не относили себя ни к какой религии 11% опрошенных.

При этом среди части украинской интеллигенции был запрос на то, чтобы праздновать Рождество «как в цивилизованном мире» — 25 декабря. Связано это было в первую очередь с политикой. Сторонники новой даты выступали в пику России и каноничной Украинской православной церкви. Они указывали на Константинопольскую патриархию, а также на результаты собора 1923 года в Константинополе, на котором было принято решение о переходе на новоюлианский календарь, почти совпадающий с григорианским (ближайшее различие в один день будет в XXIX веке, если до него доживет человечество). Правда, решение Константинопольского собора оказалось невыполненным. Сама Константинопольский патриархат перешел на этот календарь в следующем — 1924 году. На сегодняшний день Русская, Сербская, Грузинская, Иерусалимская, Польская православные церкви живут по «старому» — юлианскому календарю. Кроме того, по нему живут и монастыри Афона, отдельные епархии Румынской православной церкви (в том числе и украинское викариатство), а также старосильники. Трамп «все еще работает» над подарком жене на Рождество © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

На Украине Рождество 25 декабря кроме римо-католиков и протестантов могут праздновать и проживающие в этой стране этнические болгары — Болгарская православная церковь перешла на новоюлианский календарь в 1968 году. Правда, как правило украинские болгары ходят в местные православные церкви. А там рождество отмечается все же 7 января. Эта дата в ходу даже у тех, кого при украинская власть создала при помощи Константинопольского патриархата — у «Православной церкви Украины».

И даже раскольники

В главном храме Волынской епархии «Православной церкви Украины» — Свято-Троицком кафедральном соборе — проведут два рождественских богослужения — 25 декабря 2019 года и 7 января 2020 года. Глава епархии — конкурент главы «ПЦУ» Епифания на выборах предстоятеля новой церкви, митрополит Луцкий и Волынский Михаил поясняет это решение просьбами прихожан, которые написали письмо, сославшись в том числе и на решение Константинопольского собора от 1923 года.

«Мы не отменяем ничего, мы просто расширяем время празднования Рождества Христова. Поэтому те люди, которые пожелают прийти 7-го, придут 7-го, те, которые — 25-го, придут 25-го. Мы и первых, и вторых не лишим возможности порадоваться Дню рождения Иисуса Христа. С любовью жду всех!» — рассказал Михаил в комментарии BBC. Гончарук записал поздравительное видео к отмечающим Рождество 25 декабря © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

По его словам, он не один год сам празднует Рождество 25 декабря, но делает это только в узком кругу.

«Не говорили во всеуслышание, потому что патриарх (Филарет, глава «Киевского патриархата», из которого в основном создавали «ПЦУ» — Ред.) этого не любил. У них так было утверждено. А сегодня, когда есть новая церковь, соответственно, могут быть и совсем другие новые традиции, и уже мы становимся ближе к европейским церквям. В предыдущие годы я точно так же праздновал, но не заявлял об этом, потому что была другая власть, другая церковь, были другие традиции. Ну а теперь наступил день декоммунизации церковных традиций неправильных», — отметил он.

Правда, в руководстве «ПЦУ» михайловской «декоммунизации неправильных церковных традиций» не оценили.

«Поспешная календарная реформа — и даже непродуманные попытки сейчас прорекламировать ее предложениями удвоения празднования — потенциально законсервируют в Московском патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед. Следовательно, риски от реформы сейчас — очевидные и реальные, в отличие от пользы для верных, церкви», — написал в своем Facebook заместитель главы управления «Православной церкви Украины» по внешним связям, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

В другой записи он прибег к свежей статистике социологической группы «Рейтинг», согласно которой переноса празднования Рождества на 25 декабря с 7 января хотят лишь 25%, в то время, как 64% респондентов против такой идеи. За три года — с 2016-го — количество сторонников переноса даты выросло на 10%, а количество противников уменьшилось на 5%.

В общем, даже в «ПЦУ» против переноса празднования Рождества, не говоря уже о каноничной Украинской православной церкви.

Впрочем, благодаря официальному выходному православные получили еще один день для того, чтобы посетить утренние и дневные богослужения. Тем более сегодня — 12 декабря по старому стилю — день святителя Спиридона, епископа Тримифунтского и чудотворца.