Выход Болгарии из "коалиции желающих" — сигнал о прозрении Европы - 15.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260715/vykhod-bolgarii-iz-koalitsii-zhelayuschikh--signal-o-prozrenii-evropy-1081480057.html
Выход Болгарии из "коалиции желающих" — сигнал о прозрении Европы
Выход Болгарии из "коалиции желающих" — сигнал о прозрении Европы - 15.07.2026 Украина.ру
Выход Болгарии из "коалиции желающих" — сигнал о прозрении Европы
Турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин заявил, что решение Софии выйти из "коалиции желающих" — тревожный звонок для Киева. Об этом он сказал РИА Новости
2026-07-15T10:45
2026-07-15T10:57
новости
украина
европа
болгария
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058569937_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6f9a188e995ca25ac79f7f16a3cad199.jpg
"Решение Болгарии говорит о том, что европейские страны начинают осознавать: дальнейшее финансирование Украины — это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя. У России безоговорочное военное преимущество", — отметил Сезгин.По его словам, в европейских столицах всё чаще оценивают не только политические, но и экономические последствия поддержки Киева. "Решение Софии может стать примером для других стран, где растёт дискуссия о расходах на Украину и необходимости дипломатического урегулирования", — добавил эксперт.Накануне премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил: "Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине". Об этом – в материале Одной страной в "коалиции желающих" по Украине стало меньшеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
европа
болгария
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058569937_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f9c9fcbd8ff30dbfe1495f86f0e8b1ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, болгария, мир без границ
Новости, Украина, Европа, Болгария, Мир без границ

Выход Болгарии из "коалиции желающих" — сигнал о прозрении Европы

10:45 15.07.2026 (обновлено: 10:57 15.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин заявил, что решение Софии выйти из "коалиции желающих" — тревожный звонок для Киева. Об этом он сказал РИА Новости
"Решение Болгарии говорит о том, что европейские страны начинают осознавать: дальнейшее финансирование Украины — это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя. У России безоговорочное военное преимущество", — отметил Сезгин.
По его словам, в европейских столицах всё чаще оценивают не только политические, но и экономические последствия поддержки Киева. "Решение Софии может стать примером для других стран, где растёт дискуссия о расходах на Украину и необходимости дипломатического урегулирования", — добавил эксперт.
Накануне премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил: "Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине". Об этом – в материале Одной страной в "коалиции желающих" по Украине стало меньше
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕвропаБолгарияМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:30ВС РФ поразили логистические центры ВСУ, в Рыльском районе ранен мужчина. Новости СВО
13:29Казаков: Информационная операция Запада идет на спад — следующая будет к выборам
13:29Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны
13:13Украина закупит китайские детали для дронов на средства ЕС
13:12"Перенесли удар с фронта на тыл": Казаков рассказал о новой стратегии Европы против России
13:10Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июля
13:08Песков осудил желание властей Латвии исключить русский язык из СМИ. Важные заявления Кремля
13:06Европа хочет сбивать ракеты в космосе: Thales и Airbus создают новый перехватчик
12:48Почему отставка министра обороны Федорова может покачнуть кресло Зеленского?
12:45Нашествие медуз, перспективы Запорожской АЭС. 15 июля, утренний эфир
12:42Провал Писториуса: немцы массово отказываются служить, срывая планы Берлина
12:40Тревога в Севастополе и Пензенской области, удары по Сумам и Одессе. Новости СВО
12:38Сикорский придумал "провокацию с украинскими дронами": как Польша пытается оправдать Киев
12:30ЕС разрешил Киеву закупить в Китае детали для БПЛА на деньги из нового кредита. Новости к этому часу
12:29Новое правительство Украины: пакет министров сформируют к вечеру, завтра — назначения
12:25Командир штурмового взвода "Смак": зайти в населенный пункт было куда легче, чем удержаться в нем
12:23Уничтожен штаб ВСУ, координировавший удары по трассе "Новороссия"
12:10Усиление обстрелов и коллапс рынка недвижимости. Что происходит в Киеве
11:54Два мирных жителя погибли в ЛНР от ударов ВСУ. Новости СВО
11:53Суд в Стамбуле выдал ордер на арест Нетаньяху
Лента новостейМолния