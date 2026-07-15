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Выход Болгарии из "коалиции желающих" — сигнал о прозрении Европы
Выход Болгарии из "коалиции желающих" — сигнал о прозрении Европы - 15.07.2026 Украина.ру
Выход Болгарии из "коалиции желающих" — сигнал о прозрении Европы
Турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин заявил, что решение Софии выйти из "коалиции желающих" — тревожный звонок для Киева. Об этом он сказал РИА Новости
2026-07-15T10:45
2026-07-15T10:45
2026-07-15T10:57
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"Решение Болгарии говорит о том, что европейские страны начинают осознавать: дальнейшее финансирование Украины — это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя. У России безоговорочное военное преимущество", — отметил Сезгин.По его словам, в европейских столицах всё чаще оценивают не только политические, но и экономические последствия поддержки Киева. "Решение Софии может стать примером для других стран, где растёт дискуссия о расходах на Украину и необходимости дипломатического урегулирования", — добавил эксперт.Накануне премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил: "Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине". Об этом – в материале Одной страной в "коалиции желающих" по Украине стало меньшеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Европа, Болгария, Мир без границ
Выход Болгарии из "коалиции желающих" — сигнал о прозрении Европы
10:45 15.07.2026 (обновлено: 10:57 15.07.2026)
Турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин заявил, что решение Софии выйти из "коалиции желающих" — тревожный звонок для Киева. Об этом он сказал РИА Новости
"Решение Болгарии говорит о том, что европейские страны начинают осознавать: дальнейшее финансирование Украины — это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя. У России безоговорочное военное преимущество", — отметил Сезгин.
По его словам, в европейских столицах всё чаще оценивают не только политические, но и экономические последствия поддержки Киева. "Решение Софии может стать примером для других стран, где растёт дискуссия о расходах на Украину и необходимости дипломатического урегулирования", — добавил эксперт.
Накануне премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил: "Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине". Об этом – в материале Одной страной в "коалиции желающих" по Украине стало меньше
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