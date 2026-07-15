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Командир штурмового взвода "Смак": зайти в населенный пункт было куда легче, чем удержаться в нем

Командир штурмового взвода "Смак": зайти в населенный пункт было куда легче, чем удержаться в нем - 15.07.2026 Украина.ру

Командир штурмового взвода "Смак": зайти в населенный пункт было куда легче, чем удержаться в нем

О штурме опорных пунктов, скрытном перемещении, борьбе с дронами, перспективах гладкоствольного оружия, наградах и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", старший лейтенант Дмитрий "Смак" Макаревич

2026-07-15T12:25

2026-07-15T12:25

2026-07-15T12:25

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— Расскажите, пожалуйста, о своей крайней задаче. Что это было? Как это было?— Крайняя задача нашего батальона – зайти в один из населенных пунктов Днепропетровской области, закрепиться там и продолжить наступление. В общем, нужно было закрепиться в населенном пункте, а затем выбивать противника из полей и лесополос вокруг него.Начали в сентябре. Залетели в поселок относительно просто. Не знаю даже, почему, но допускаю, что для противника наше появление стало полной неожиданностью. Возможно, он где-то что-то упустил, но зайти туда было значительно легче, чем удержаться.— То есть это был рывок?— Можно и так сказать. Зайти в населенный пункт было проблематично еще и потому, что там много открытых участков местности, которые хорошо контролировались противником в "малом небе". Иногда приходилось ждать нужной погоды. Плюс – водные преграды, которые нужно было преодолевать. Где-то вплавь, а где-то – используя свои наработки. Мы к этой задаче готовились, предполагали наличие водных преград и загодя решали, как будем их проходить. И, в общем, все получилось.— Читатели часто спрашивают: как форсировать водную преграду под вражескими дронами да еще с оружием и в снаряжении?— Выглядеть это может по-разному. Здесь, как правило, не такие широкие и бурные реки, как на большой земле. Где-то можно перейти ногами, где-то один переправится и на веревке примет имущество. Ну, понятно, что предварительно упакованное, чтобы не замочить. Где-то используем надувные плавсредства, где-то имущество можно переправить на кусках пенопласта. По-разному бывает. Нет какого-то единого стандарта. Зависит от конкретной ситуации.— На Днепропетровском направлении войскам пришлось столкнуться с довольно серьезными укреплениями, построенными по натовскому образцу. Что вы, как человек, который штурмовал такие укрепления, можете о них сказать?— Много уже есть видео разных о том, как забрасывают противотанковые мины, проламывают крыши тяжелыми боеприпасами. Да, укрепления действительно серьезные, в них противник может очень долго держать оборону.Где-то удается использовать "Черемуху", но это редко. Чаще помогают именно большие взрывы. Противотанковые мины, горы тротила… не буду раскрывать всех подробностей.— Противник, с которым вы имели дело, как себя ведет? Сохраняет ли он мотивацию или, быть может, готов сдаваться в плен, когда припечет?— Противник сопротивляется ожесточенно и в плен сдаваться не торопится. По крайней мере, на этой задаче. Он надеется на БПЛА. Надеется, что ночью прилетит "Баба-яга" и отгонит нас.У обычных украинских бойцов видно, что мало опыта и мало желания. Тем не менее сдаваться они не хотели. А вот командиры у них и подготовлены неплохо, и мотивированы. В общем, с пленными было тяжело на этот раз. В моем подразделении их практически не было.— Почему плохо подготовленные и лишенные мотивации рядовые солдаты, по вашему мнению, не хотят сдаваться в плен? Продолжают верить, что над ними будут издеваться?— Я думаю, что это накачка пропагандой. И еще, возможно, что когда они были гражданскими, то слышали байки о том, как пленных режут, издеваются. Думаю, что этими сказками их командиры подстегивают желание пехоты воевать до последнего. Но слухи эти беспочвенны. Никто над ними тут не издевается. Бывает даже, что отдают последнюю еду, последнюю воду наши ребята, чтобы люди могли поесть-попить.— А приходилось вам переубеждать пленного?— Да, было. Шли забирать населенный пункт Мемрик, и там было. Попался один пленный, который потом изъявлял даже желание вступить в ряды Вооруженных сил России.Он, правда, беседовал не со мной. Он беседовал с другим командиром взвода моего подразделения. И в конце он заявил, что устал воевать за Украину и готов перейти на нашу сторону.Не знаю, получилось у него или нет. Его доставили в тыл, а дальше я его судьбу не отслеживал.— Проблема дронов опять на слуху, но для вас она всегда актуальна. Как решаете?— Ружья – обязательно. Знаю одного бойца, который очень ловко сбивает дроны из автомата. За эту задачу он сбил штук пять FPV. Основное – стрелковое оружие. На подступах к переднему краю – только "стрелковка", маскировка и умение пользоваться моментом. РЭБ – нет, не сказал бы. РЭБ – это лишние килограммы, вместо которых лучше взять больше боеприпасов, больше воды, продовольствия. Поэтому РЭБ на себе практически не носим. Обходимся стрелковым оружием.— В прошлом году активно обсуждалась идея о том, чтобы выдать некоторым бойцам дробовики в качестве основного оружия. Вспомнить, так сказать, опыт Второй мировой. Это, по-вашему, могло бы сработать?— Я думаю, что с одним дробовиком… нет, может быть, один боец, который будет замыкать группу, прикрывать, заниматься исключительно охотой на вражеские "птички". Но основная штурмовая сила должна быть вооружена автоматами. Нынешние средства индивидуальной защиты позволяют пережить выстрел из дробовика. Не думаю, что удастся причинить серьезный урон. Автомат тут надежнее.— Что можете рассказать о ребятах, которые у вас в подчинении?— Отличившихся на этой задаче много. Каждый как-то по-своему отличается. Кто-то здорово маскируется, и за счет этого позволяет завести еще группу, накопиться большим числом. Кто-то здорово работает со стрелковым оружием, кто-то – с минами и гранатами, способен придумать, как с их помощью быстрее и проще взять блиндаж противника. А выделить кого-то одного и не могу, и не хочу, потому что… у меня все солдаты хорошие.— А вы давно воюете?— В полк я пришел добровольцем осенью 2022 года. И всю СВО нахожусь здесь. Никуда не переводился. Да и не хочу. Пришел сержантом, и как-то жизнь сложилась, что стал командиром взвода. Тут спасибо за доверие и моим командирам, и моему личному составу, которые убедили, что я способен командовать.Отправили меня на учебу, и в 2024 году стал младшим лейтенантом. С тех пор продолжаю воевать, продолжаем выполнять задачи. Личный состав и командование во мне, вроде бы, не разочарованы. Ну… я надеюсь на это.— А какой-то боевой опыт у вас до СВО был?— Нет, я проходил только срочную службу. Причем служил на корабле. Я не из пехоты, а потому всю пехотную науку изучал здесь — в зоне СВО.— А чем на гражданке занимались?— Сфера интересов обширна. Занимался автомобилями, печатал карты для Министерства обороны. Был и такой опыт в моей жизни. Но, в основном, трудился руками. Был бригадиром печатников. Потом ушел в автосервис. Увлекла меня эта тема: собирать-разбирать машины, красить, полировать. И как-то вот так.— Наверняка есть награды?— Да, есть. Медаль "За отвагу", медаль Суворова, медаль Жукова, медаль "За боевые отличия".— А медаль "За отвагу" за какой эпизод получили?— Там было много эпизодов. Я думаю, что вручили по совокупности. За выполненную задачу. Не получалось ведь так, что день повоевал, поучаствовал в каком-то эпизоде и ушел отдыхать. Задачи длятся продолжительное время, и регулярно приходится сталкиваться с трудностями, которые нам организует противник.— А организует он их постоянно?— Да. Противник достойный. Грамотно в моменте может себя проявить. Не могу сказать, что мы как-то легко идем. Постоянно создает нам трудности, создает неприятности. Имеет успех в "малом небе". По крайней мере, имел. Сейчас мы выходим на паритет, но раньше он имел преимущество. К тому же противник изобретателен. Постоянно выдумывает что-то новое и взрывоопасное, как-то по-новому маскирует те же мины. На месте они не стоят.— Вы говорите "имел" успех. А сейчас как?— Мы насытили небо дронами. Раньше ведь отставали. А сейчас и FPV-дроны, и разнообразные БПЛА самолетного типа, и ударники, вроде той же "Молнии". Сегодня уже не обязательно сразу отправлять пехоту, чтобы взять опорник. Сначала его можно "обработать" FPV-дронами, "сбросами" всяческими, а потом уже штурмовиков отправлять. С этим у нас стало значительно лучше, если сравнивать с тем же 2023 годом.— А сколько "птиц" сейчас тратится, чтобы взять опорник? Как это сейчас выглядит?— Есть средства воздушной разведки, которые наблюдают за опорником. Порой становится понятно, что там вообще нет людей. Просто не хватает у них людей на все опорники. А где-то замечают личный состав и начинают потихонечку опорник "вскрывать", "потрошить".Не всегда, правда, это удается так просто сделать с помощью "птиц". Опорники, как уже говорил выше, попадаются хорошо укрепленные. Тут уж приходится аккуратно подходить, выбирать время, место. Это самый трудный для штурмовиков случай. Легче, конечно, когда противника "птицами" вынуждают отойти.— А их оборона за счет чего сейчас держится?— По большому счету, держится она сейчас за счет "птиц". Я так понимаю, что их задача – не дать нам подойти, уничтожить нас на дистанции. Для этого они создавали свои беспилотные подразделения и насыщали их дронами. Но, как правило, нам все равно удается подойти. Не всегда без потерь, но удается. И тут уже для них все зависит от пехотинцев. Кто-то убегает в панике, а кто-то ожесточенно сопротивляется. Тем не менее, когда добираемся до вражеских позиций, мы их, как правило, берем.О переделе рынка украинского ВПК - в материале Оружейный передел. Борьба за миллиарды ВПК приближает выборы на Украине.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, днепропетровская область, россия, украина, украина.ру, сво, вс рф, беспилотники