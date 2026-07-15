https://ukraina.ru/20260715/eto-nashe-suverennoe-pravo--opredelyat-geroev-eks-glava-mid-ukrainy-otvetil-polshe-1081481916.html

"Это наше суверенное право — определять героев": экс-глава МИД Украины ответил Польше

"Это наше суверенное право — определять героев": экс-глава МИД Украины ответил Польше - 15.07.2026 Украина.ру

"Это наше суверенное право — определять героев": экс-глава МИД Украины ответил Польше

Бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк заявил, что Киев сам будет решать, кого считать героями, невзирая на возмущение Польши. Об этом 15 июля он сказал в интервью "РБК-Украина

2026-07-15T11:50

2026-07-15T11:50

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"Они могут не любить наших героев, но это наше суверенное право — определять, кого считать героем. Мы же не указываем полякам, хотя они героизируют тех, кто уничтожал украинцев", — заявил Тарасюк.Поводом для комментария стал конфликт с Варшавой после того, как Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА".В ответ президент Польши Навроцкий лишил его ордена Белого Орла, а 11 июля заявил, что поляки не хотят видеть у себя черно-красный флаг ОУН-УПА. Об этом – в материале Навроцкий потребовал запретить бандеровскую символику в ПольшеКиев продолжает упорствовать: глава ОП Буданов** также заявил, что Украина не намерена принимать ультиматумы Варшавы. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Признаны экстремистскими и запрещены в РФ**Внесён в список террористов и экстремистов.

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новости, украина, польша, киев, кароль навроцкий, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оун-упа, украина.ру