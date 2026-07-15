https://ukraina.ru/20260715/posle-smerti-grema-antirossiyskie-sanktsii-zavisli-tramp-ne-dat-okonchatelnogo-otveta-1081477764.html
После смерти Грэма* антироссийские санкции зависли: Трамп не даёт окончательного ответа
После смерти Грэма* антироссийские санкции зависли: Трамп не даёт окончательного ответа - 15.07.2026 Украина.ру
После смерти Грэма* антироссийские санкции зависли: Трамп не даёт окончательного ответа
Президент США Дональд Трамп не спешит поддерживать законопроект о новых антироссийских санкциях, который больше года продвигал покойный сенатор Линдси Грэм*. Об этом 15 июля пишет The New York Times
2026-07-15T09:52
2026-07-15T09:52
2026-07-15T10:04
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По данным газеты, смерть Грэма* поставила дальнейшую судьбу документа под вопрос. Рассмотрение неоднократно откладывалось из-за сопротивления Трампа. Теперь он готов поддержать закон лишь при условии, что сохранит за собой исключительное право приостанавливать санкции или вовсе не вводить их. Окончательного ответа от президента пока нет.Сторонники инициативы опасаются, что после смерти главного лоббиста законопроект "потеряет прежний импульс" и может быть похоронен окончательно.О смерти главного русофоба в Сенате – в материале Скончался сенатор США Линдси Грэм** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Украина.ру
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новости, сша, линдси грэм, дональд трамп, сенат, мир без границ
Новости, США, Линдси Грэм, Дональд Трамп, сенат, Мир без границ
После смерти Грэма* антироссийские санкции зависли: Трамп не даёт окончательного ответа
09:52 15.07.2026 (обновлено: 10:04 15.07.2026)
Президент США Дональд Трамп не спешит поддерживать законопроект о новых антироссийских санкциях, который больше года продвигал покойный сенатор Линдси Грэм*. Об этом 15 июля пишет The New York Times
По данным газеты, смерть Грэма* поставила дальнейшую судьбу документа под вопрос. Рассмотрение неоднократно откладывалось из-за сопротивления Трампа.
Теперь он готов поддержать закон лишь при условии, что сохранит за собой исключительное право приостанавливать санкции или вовсе не вводить их. Окончательного ответа от президента пока нет.
Сторонники инициативы опасаются, что после смерти главного лоббиста законопроект "потеряет прежний импульс" и может быть похоронен окончательно.
О смерти главного русофоба в Сенате – в материале Скончался сенатор США Линдси Грэм*
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.