https://ukraina.ru/20240711/1056184643.html

Зеленский - наследник тех, кто разбивал головы польским младенцам. Поляки о Соглашении Польши с Украиной

Зеленский - наследник тех, кто разбивал головы польским младенцам. Поляки о Соглашении Польши с Украиной - 11.07.2024 Украина.ру

Зеленский - наследник тех, кто разбивал головы польским младенцам. Поляки о Соглашении Польши с Украиной

11 июля в Польше почитают память соплеменников, убитых украинскими националистами в годы Второй мировой. Но в подписанном буквально накануне соглашении между Киевом и Варшавой об этом не сказано ни слова.

2024-07-11T19:58

2024-07-11T19:58

2024-07-11T19:58

эксклюзив

украина

польша

соглашение

волынская резня

жертвы

дивизия сс "галичина"

владимир зеленский

конрад рэнкас

матеуш пискорский

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Одним из самых болезненных вопросов в отношениях Польши и Украины остаётся трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения ОУН*-УПА* при поддержке местного украинского населения совершили акции массового убийства мирных поляков.В Польше эти события получили название "Волынской резни", жертвами которой стали более 100 тысяч людей, в основном крестьян. Большинство убитых составляли старики, женщины и дети.Датой начала "Волынской резни" считается "кровавое воскресенье" 11 июля 1943 года, когда подразделения УПА* провели скоординированную атаку на 99 польских поселений на Волыни под лозунгом "Смерть ляхам!"В 2016 году Сейм (парламент) Польши признал 11 июля Днём памяти жертв геноцида, совершенного в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами (боевиками ОУН*, УПА*, дивизии СС "Галичина" и других украинских формирований во время Второй мировой войны).В прошлом году в 80-ю годовщину начала "Волынской резни" польский Сейм принял весьма жёсткую резолюцию, в которой, в частности, было сказано: "Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и поминовение жертв Второй мировой войны. Необходимо провести эксгумацию и достойное захоронение всех жертв геноцида в Восточных окраинах".Не менее важным, чем само требование эксгумации (чему в Киеве противятся десятки лет), было использование формулировки "Восточные окраины" (Kresy Wschodnie), которая вызывает бешенство у украинских националистов, – ведь так их польские оппоненты называют территорию большей части нынешней Западной Украины.Стоит отметить, что за резолюцию проголосовали все 440 депутатов, присутствующих на заседании, – не только представители правящей тогда партии "Право и справедливость" (ПиС), но и леволибералы во главе с Дональдом Туском, который ныне занимает пост премьер-министра Польши. Именно он 8 июля 2024 года подписал с Владимиром Зеленским "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей".Сразу после подписания этого документа появилась информация, что он содержит пункты о гуманитарном сотрудничестве, и патриотично настроенные поляки ожидали упоминания о трагических событиях на Волыни хоть в какой-то форме. Однако русофобия Варшавы оказалась сильнее национальных интересов. Это стало очевидно на следующий день после обнародования текста Соглашения.В пятом его разделе, озаглавленном "Политическое сотрудничество", в главе "Двусторонние отношения" есть несколько пунктов, посвящённых вопросам исторической памяти. Так, в пункте девятом сказано, что "Украина и Польша подчеркивают свою готовность укреплять взаимопонимание между их народами, в частности путем поиска при поддержке исследовательских центров примирения по спорным вопросам, которые являются следствием сложной истории обоих государств".Однако конкретизация этой готовности оказалась весьма односторонней. В пункте 12 указанной главы речь идёт лишь о том, что "стороны решили усилить сотрудничество в проведении поисков, эксгумаций и других мер по достойному захоронению жертв конфликтов, репрессий и преступлений, совершенных на территории Украины и Польши".Как отметил в своём Ютуб-канале польский политолог, доктор Лешек Сыкульский, в Соглашении нет ни слова о том, кто был жертвой, а кто палачом. "Не сказано, кто совершил геноцид, кто убивал невинных женщин и детей с невообразимой жестокостью и зверством. Это сделали украинцы в отношении поляков, чтобы причинить жертвам как можно больше боли и мук. То есть этот пункт очевидно и грубо фальсифицирует историю", – сказал он.Он также обратил внимание на предыдущий пункт Соглашения, в котором, в частности, сказано, что "стороны будут вместе разрабатывать совместные инструменты для исторических исследований, а также инструкций по учебным программам для школьных учебников по истории отношений двух государств и народов".По мнению доктора Сыкульского, в связи с этим полякам стоит опасаться фальсификации учебников истории и замалчивании преступлений и геноцида, которые украинцы совершили в отношении поляков. "Ведь в этом пункте нет ничего о геноциде поляков, совершённом украинцами в 1940-х, нет ничего о геноциде на Волыни. Это просто немыслимо. Не удастся построить хорошие отношения с соседями на лжи. Потому что замалчивание, удаление из учебников истории информации о Волынской резне является ложью", – отмечает политолог.Он также обратил внимание, что совместные польско-украинские учебники по истории планируется создавать "в частности, на основе украинско-польского братства по оружию в войне 1920 года с большевистской Россией". По мнению учёного, это "абсолютный абсурд".С точки зрения поляков – возможно, учитывая тот факт, что петлюровцев, которые вместе с польской армией противостояли большевикам на территории Польши, было чуть больше трёх тысяч человек. А вот украинцам, особенно проживающим в западной части страны, стоит задуматься. Ведь "украинско-польское братство по оружию в войне 1920 года" началось с подписания пакта Пилсудского-Петлюры, по которому Польше отходили Восточная Галичина и Волынь. Но это, как говорится, совсем другая история."Визит президента Украины в Польшу состоялся 8 июля, за несколько дней до 81-й годовщины начала геноцида поляков, совершённого украинцами. Но в очередной раз президент Украины никак на это не отреагировал. Что ещё хуже, за несколько дней перед годовщиной "кровавого воскресенья" никак на это не отреагировал и премьер Польши. Это демонстрация покорности перед украинской стороной", – считает доктор Лешек Сыкульский.11 июля во всей Польше пройдут траурные мероприятия в связи с Днём памяти жертв геноцида поляков, совершённого украинскими националистами. Однако самая массовая акция ожидается 14 июля в селе Домостава Подкарпатского воеводства, на трассе S19 между Жешувом и Люблином (менее чем в 100 километрах от границы с Украиной).Тут будет открыт памятник "Волынская резня" авторства Анджея Питыньского. Его центральная фигура была отлита ещё в 2018 году по заказу Союза ветеранов польской армии в США, но с тех пор памятник последовательно отказались установить в своих городах власти Жешува, Сталёвой Воли, Еленей Гуры и Кельц.Всё дело в жёсткости авторского замысла. На крыльях 14-метрового бронзового польского орла размещены таблички с названиями сотен польских населённых пунктов, уничтоженных боевиками УПА*. В центре фигуры орла вырезан огромный крест, а в него вписана фигура младенца, набитого на вилы в форме трезубца – ведь большинство жертв "Волынской резни" были убиты именно с использованием сельхозорудий (вил, кос, топоров).В нижней части памятника находятся фигуры женщины с ребёнком и мужчины с крестом, поднятым к небу. А с тыльной стороны фигуры орла изображены множество голов, надетых на колья – именно так нередко заканчивались налёты украинских националистов на польские сёла."Всё почти готово. Сегодня на трассе S19 я проехал мимо колонны, идущей навстречу, – вероятно, с бывшим президентом Украины. Польские хозяева могли бы остановиться с ним там [у памятника], и вместе отдать дань памяти полякам, украинцам и евреям, убитым бандеровцами. Они могли бы, если бы... Сами знаете", – написал 8 июля в социальных сетях польский политик и публицист Матеуш Пискорский.Как отметил в эксклюзивном комментарии для издания Украина.ру польский политический аналитик Конрад Рэнкас, содержание польско-украинского соглашения и момент его подписания обусловлены исключительно политическими мотивами."Мы в очередной раз убедились, что "сейчас не время" требовать от Киева каких-либо исторических деклараций в связи с очередной годовщиной Волынской резни. Что польское правительство не может поставить вопрос о возобновлении эксгумации польских жертв бандеровцев, поскольку в Киеве якобы обстреляна какая-то больница.Без обид, но какое отношение имеют польские могилы к тому, что сейчас делают друг с другом россияне и украинцы?! Это их война, поляки к ней не причастны, а мне хотелось бы знать, где похоронен брат моего деда, партизан-майор Станислав Басай "Рысь", зверски убитый УПА* в марте 1945 года. Потом стреляйте и бомбите друг друга, но пусть сначала киевляне признаются, где похоронили моего двоюродного дедушку, потому что я хочу пойти, зажечь ему свечку и поставить приличный памятник", – эмоционально заявил Ренкас.По его словам, внук красноармейца Зеленский пытается поддержать государственный культ пособников Гитлера, украинских нацистов и организаторов геноцида, таких как Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник."Зеленский – их правопреемник, наследник и подражатель тех, кто разбивал головы польским младенцам на порогах домов и вешал их трупы на колья забора. С такими людьми не должно быть гуманитарных соглашений или соглашений о защите пострадавших. Этих потенциальных жертв необходимо защитить именно от Зеленского и его преступной группировкой", – считает польский политолог.День в истории 12 декабря. Родился лидер "настоящей" ОУН* и враг Бандеры

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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эксклюзив, украина, польша, соглашение, волынская резня, жертвы, дивизия сс "галичина", владимир зеленский, конрад рэнкас, матеуш пискорский, волынь, вторая мировая война, степан бандера