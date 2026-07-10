https://ukraina.ru/20260710/gorod-oblozhili-s-trekh-storon-poletaev-obyasnil-kak-vsu-ugodili-v-lovushku-v-konstantinovke-1081291082.html

"Город обложили с трех сторон": Полетаев объяснил, как ВСУ угодили в ловушку в Константиновке

"Город обложили с трех сторон": Полетаев объяснил, как ВСУ угодили в ловушку в Константиновке - 10.07.2026 Украина.ру

"Город обложили с трех сторон": Полетаев объяснил, как ВСУ угодили в ловушку в Константиновке

При взятии Константиновки ВС РФ совместили фланговые охваты с системным уничтожением вражеской логистики. ВСУ следовало эвакуировать гарнизон еще в декабре, когда город уже был обложен с трех сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2026-07-10T06:00

2026-07-10T06:00

2026-07-10T15:12

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Отвечая на вопрос о том, удалось ли совместить тактические подходы при взятии Константиновки, собеседник Украина.ру подчеркнул, что полуохваты навязали противнику невыгодную оборону.Полетаев сообщил, что посредством полуохватов ВС РФ навязали ВСУ оборону в невыгодных условиях. "Гарнизон Константиновки им надо было эвакуировать еще в декабре, когда ее обложили с трех сторон. Но оставлять город было нельзя", — пояснил он.По мнению эксперта, если бы киевский режим пошел на это, падение Дружковки, Краматорска и Славянска было бы неизбежным. "Если бы они оставили город, точно по такому же сценарию быстро пала бы Дружковка, потом Краматорск, а потом Славянск. Так можно далеко зайти", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что тактика ВСУ — обороняться до последнего, чтобы не отступать дальше. "Она ставит целью удержать конкретный рубеж, чтобы не пришлось удерживать следующий. Наш прием с полуохватами наносит врагу наибольшие потери. И ВСУ с этим пока ничего не могут сделать", — резюмировал Полетаев.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, связи для координации штурмовых групп, наградах и мотивации — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.

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