Брюссель и Вашингтон финансируют ВСУ за счет России. G7 перечислила Украине 45,5 млрд долларов - 24.06.2026 Украина.ру
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Брюссель и Вашингтон финансируют ВСУ за счет России. G7 перечислила Украине 45,5 млрд долларов
Брюссель и Вашингтон финансируют ВСУ за счет России. G7 перечислила Украине 45,5 млрд долларов - 24.06.2026 Украина.ру
Брюссель и Вашингтон финансируют ВСУ за счет России. G7 перечислила Украине 45,5 млрд долларов
Страны "Большой семерки" по состоянию на конец мая выдали Украине кредитов на сумму 45,5 миллиарда долларов за счет доходов от заблокированных российских активов. Об этом свидетельствуют данные Минфина Украины, проанализированные 24 июня РИА Новости
2026-06-24T11:15
2026-06-24T11:15
новости
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Первой средства перечислили США еще в 2024 году, выделив один миллиард долларов. Впоследствии Вашингтон больше не предоставлял Киеву финансирование по этой схеме. Остальные члены G7 начислили Украине 37,9 миллиарда долларов в 2025 году и еще 6,6 миллиарда — в 2026-м.Напомним, после начала специальной военной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Свыше 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear. В 2024 году "Большая семерка" одобрила выдачу Киеву кредита на сумму примерно 50 миллиардов долларов за счет доходов от этих активов.Москва приняла ответные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных государств, а также доходы от них аккумулируются на спецсчетах типа "С". Их вывод возможен только по решению специальной правительственной комиссии. В российском МИД неоднократно подчеркивали, что любые посягательства на замороженные активы РФ являются незаконными и будут встречать адекватный ответ.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня.
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новости, украина, сша, киев, минфин, ес, euroclear
Новости, Украина, США, Киев, Минфин, ЕС, Euroclear

Брюссель и Вашингтон финансируют ВСУ за счет России. G7 перечислила Украине 45,5 млрд долларов

11:15 24.06.2026
 
© REUTERS / Ints Kalnins
- РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
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Страны "Большой семерки" по состоянию на конец мая выдали Украине кредитов на сумму 45,5 миллиарда долларов за счет доходов от заблокированных российских активов. Об этом свидетельствуют данные Минфина Украины, проанализированные 24 июня РИА Новости
Первой средства перечислили США еще в 2024 году, выделив один миллиард долларов. Впоследствии Вашингтон больше не предоставлял Киеву финансирование по этой схеме. Остальные члены G7 начислили Украине 37,9 миллиарда долларов в 2025 году и еще 6,6 миллиарда — в 2026-м.
Напомним, после начала специальной военной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Свыше 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear.
В 2024 году "Большая семерка" одобрила выдачу Киеву кредита на сумму примерно 50 миллиардов долларов за счет доходов от этих активов.
Москва приняла ответные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных государств, а также доходы от них аккумулируются на спецсчетах типа "С".
Их вывод возможен только по решению специальной правительственной комиссии. В российском МИД неоднократно подчеркивали, что любые посягательства на замороженные активы РФ являются незаконными и будут встречать адекватный ответ.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня.
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