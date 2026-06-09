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В Курской области продолжается работа над "Белой книгой"

В Курской области продолжается работа над "Белой книгой" - 09.06.2026 Украина.ру

В Курской области продолжается работа над "Белой книгой"

Преступные деяния украинских интервентов в Курской области документируются и заносятся в "Белую книгу". Об этом сообщает 9 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-09T19:26

2026-06-09T19:26

2026-06-09T19:26

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Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ открыло реестр в 2024 году. На сегодняшний день в него внесено 79 объектов культурного наследия, пострадавших от атак ВСУ. Ещё более 1000 памятников и воинских захоронений находятся под угрозой уничтожения.Губернатор Курской области Александр Хинштейн подчеркнул неотвратимость наказания для бандеровских вандалов."Это не просто фиксация разрушений, которым подверглись наши объекты культурного наследия в приграничье. Работа важна и с точки зрения юридической формализации, и в контексте международного права — рано или поздно за всё придётся отвечать. Происходящее — абсолютное варварство, не имеющее ни оправдания, ни объяснений", - сказал он.Возбуждено 10 уголовных дел по факту уничтожения объектов культурного наследия.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находятся в розыске, считаются пропавшими без вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, сумская область, владимир зеленский, татьяна москалькова, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, нато, военные преступления, мирные жители, всу, украина