В Курской области продолжается работа над "Белой книгой" - 09.06.2026 Украина.ру
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В Курской области продолжается работа над "Белой книгой"
В Курской области продолжается работа над "Белой книгой" - 09.06.2026 Украина.ру
В Курской области продолжается работа над "Белой книгой"
Преступные деяния украинских интервентов в Курской области документируются и заносятся в "Белую книгу". Об этом сообщает 9 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-09T19:26
2026-06-09T19:26
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владимир зеленский
татьяна москалькова
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
нато
военные преступления
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Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ открыло реестр в 2024 году. На сегодняшний день в него внесено 79 объектов культурного наследия, пострадавших от атак ВСУ. Ещё более 1000 памятников и воинских захоронений находятся под угрозой уничтожения.Губернатор Курской области Александр Хинштейн подчеркнул неотвратимость наказания для бандеровских вандалов."Это не просто фиксация разрушений, которым подверглись наши объекты культурного наследия в приграничье. Работа важна и с точки зрения юридической формализации, и в контексте международного права — рано или поздно за всё придётся отвечать. Происходящее — абсолютное варварство, не имеющее ни оправдания, ни объяснений", - сказал он.Возбуждено 10 уголовных дел по факту уничтожения объектов культурного наследия.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находятся в розыске, считаются пропавшими без вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, сумская область, владимир зеленский, татьяна москалькова, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, нато, военные преступления, мирные жители, всу, украина
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Владимир Зеленский, Татьяна Москалькова, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Военные преступления, мирные жители, ВСУ, Украина

В Курской области продолжается работа над "Белой книгой"

19:26 09.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Уточнённую информацию по удару во Льгове сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн:
‼ Уточнённую информацию по удару во Льгове сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн: - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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Преступные деяния украинских интервентов в Курской области документируются и заносятся в "Белую книгу". Об этом сообщает 9 июня телеграм-канал Украина.ру
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ открыло реестр в 2024 году. На сегодняшний день в него внесено 79 объектов культурного наследия, пострадавших от атак ВСУ. Ещё более 1000 памятников и воинских захоронений находятся под угрозой уничтожения.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подчеркнул неотвратимость наказания для бандеровских вандалов.
"Это не просто фиксация разрушений, которым подверглись наши объекты культурного наследия в приграничье. Работа важна и с точки зрения юридической формализации, и в контексте международного права — рано или поздно за всё придётся отвечать. Происходящее — абсолютное варварство, не имеющее ни оправдания, ни объяснений", - сказал он.
Возбуждено 10 уголовных дел по факту уничтожения объектов культурного наследия.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находятся в розыске, считаются пропавшими без вести.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Брюссель готовит новые санкции, Песков признал паузу в переговорах. Итоги 9 июня
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