https://ukraina.ru/20260609/frazy-pro-perelom--chush-kuleba-slil-pravdu-ob-abramoviche-raketakh-do-moskvy-i-konflikte-s-polshey-1080007190.html

"Фразы про перелом — чушь": Кулеба "слил" правду об Абрамовиче, ракетах до Москвы и конфликте с Польшей

"Фразы про перелом — чушь": Кулеба "слил" правду об Абрамовиче, ракетах до Москвы и конфликте с Польшей - 09.06.2026 Украина.ру

"Фразы про перелом — чушь": Кулеба "слил" правду об Абрамовиче, ракетах до Москвы и конфликте с Польшей

Бывший министр иностранных дел Украины (2020-2024) Дмитрий Кулеба дал интервью Radio NV. Четыре года назад это можно было назвать "прорывом информационной блокады Украины", но сегодня это скорее симптом распада

2026-06-09T14:49

2026-06-09T14:49

2026-06-09T14:49

эксклюзив

киев

москва

польша

дмитрий кулеба

мид

вооруженные силы украины

роман абрамович

владимир зеленский

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/09/1080008853_11:0:2742:1536_1920x0_80_0_0_51ffb258bc6ea9e49c8248c4ac255e91.jpg

Экс-глава МИД подтвердил: стратегия Киева зашла в тупик, дипломатические маневры не работают, а впереди — только затягивание конфликта и надежда на чудо.Разберем главное из интервью:Миссия Абрамовича: зачем Киев позвал олигарха и почему из этого ничего не вышлоКулеба подтвердил: визит Романа Абрамовича в Киев в конце мая действительно был попыткой прозондировать почву для переговоров. Но, вопреки версии западных СМИ, это была инициатива украинской стороны, а не Кремля.Однако, по словам Кулебы, этот канал изначально был обречен."Если бы канал Абрамовича работал, писать открытое письмо Путину не понадобилось бы", — заметил он, имея в виду недавнее "письмо отчаяния" Зеленского.Содержание этого письма, кстати, во многом совпадает с тем, что, по данным FT, Зеленский просил передать через олигарха. И здесь кроется важный момент: Киев пытался использовать частную дипломатию как запасной канал, но когда из этого ничего не вышло, пришлось идти на публичный шаг.А сам президент России Владимир Путин упомянул об этом эпизоде, дав понять, что Москва не воспринимает подобные маневры как серьезный переговорный трек.Таким образом, Кулеба подтверждает: "миссия" Абрамовича — это лишь история о том, как Киев пытался найти обходной путь к диалогу, не прибегая к официальным каналам, которые сам же законодательно заблокировал. Но частная дипломатия не работает в условиях такого крупного конфликта. Абрамович приехал с одним сигналом, уехал с другим, а итогом стало открытое письмо — это уже жест отчаяния, а не дипломатический прорыв. Об этом – в материале Почему письмо Зеленского Путину — не шаг к миру, а попытка обмануть Запад"Переломный момент в конфликте – это чушь"Самое отрезвляющее заявление Кулебы касается пресловутого "перелома" в войне. В украинском информационном пространстве последние недели циркулирует тезис о том, что инициатива якобы переходит к ВСУ, а Россия — на грани истощения. Экс-министр развеял эти мифы:"Все фразы про то, что произошел переломный момент и Украина теперь добежит до Кремля — это всё чушь".Более того, он предрек неизбежное возвращение уже знакомого для Киева нарратива:"В ноябре мы снова вернемся к вопросу о том, как нам всем пережить зиму". Такое признание означает, что даже в самых оптимистичных сценариях Киев не видит завершения конфликта в обозримой перспективе. Война будет продолжаться, и следующая зима снова поставит страну на грань выживания.Два вопроса, на которых держится вся войнаКулеба свел суть конфликта к двум нерешенным проблемам. Первая — сможет ли Украина создать баллистические ракеты, способные долететь до Москвы и представлять реальную угрозу. Вторая — решится ли российское руководство на применение ядерного оружия в ответ.Фактически он признает: эскалация конфликта – эта палка о двух концах. Чем сильнее Украина бьет вглубь российской территории, тем выше ставки и тем страшнее возможный ответ. Надо отметить, что это не стратегия победы — это стратегия балансирования на грани.Европа: не субъект, а костыльТакже Кулеба объяснил, почему европейская инициатива заменить США в переговорном процессе обречена. По его мнению, Москва никогда не воспринимала Брюссель как самостоятельного игрока.Более того, европейцы попытаются играть роль посредников. Единственная функция Европы — поддерживать Украину, но не из благородства, а из страха:"Безопасность Европы невозможна без Украины", – считает Кулеба.Польша: конфликт, который стал неизбежнымОтдельного разбора заслуживает польский вектор, который Кулеба описал достаточно откровенно:"У нас с Польшей будут постоянные проблемы", — констатировал он, пояснив, что лишь часть из них будет связана с историей. Другая — с экономической конкуренцией.И здесь невозможно не вспомнить события последних недель. Скандал вокруг присвоения Зеленским подразделению ВСУ имени "героев УПА"* поставил отношения двух стран на грань разрыва.Кулеба, комментируя польский кризис, признал правоту поляков по Волынской резне:"Это действительно преступление, мы несем ответственность". Но тут же добавил ключевое:"Проблема в том, что у поляков всё, что они делали — историческая необходимость, а всё, что мы делали — преступление". В этом и кроется корень конфликта. Две страны смотрят на общую историю через принципиально разные линзы, и компромисс здесь практически невозможен, признает экс-глава украинского МИДа.Таким образом, перед Киевом сегодня три стратегических выбора в отношениях с Варшавой: либо идти на принцип и обострять, либо заморозить все споры до решения вопроса о членстве в ЕС, либо диверсифицировать связи, делая ставку на Германию и Северную Европу в противовес польскому влиянию. По мнению Кулебы, реальная политика будет складываться из комбинации всех трех подходов. Но в любом случае эти отношения "будут исполнены конфликтами", хотя и останутся управляемыми.Таким образом, мы видим всё как на белом холсте: интервью Кулебы — это не просто набор откровений экс-главы МИДа. Это диагноз состоянию украинской стратегии. Дипломатические каналы, вроде миссии Абрамовича, не работают. Победные реляции о "переломе" — пропаганда. Впереди — очередная зима, к которой страна не готова. Европа — не самостоятельный игрок, а костыль, который в любой момент может подломиться. С Польшей — затяжной конфликт, в котором Варшава будет всё жестче давить на Киев, используя и историю, и экономику, и политические рычаги.Единственная надежда Киева — баллистические ракеты, способные долететь до Москвы, но это путь к дальнейшей эскалации с труднопредсказуемыми последствиями.Показательно, что все эти признания прозвучали именно сейчас — когда Киев, очевидно, теряет близкого союзника в виде Польши, США стараются отойти от урегулирования украинского кризиса, а Лондон и Берлин, при всей их риторике, не дают Киеву никаких реальных гарантий.Зеленский мечется по европейским столицам, но его пространство для маневра стремительно сужается. И, похоже, даже бывшие соратники это уже понимают.Об этом – в материале Зеленский сам себе накаркал доллар по 45, войну и тотальную диктатуру*ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России

киев

москва

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Мария Илащук

Мария Илащук

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Илащук

эксклюзив, киев, москва, польша, дмитрий кулеба, мид, вооруженные силы украины, роман абрамович, владимир зеленский, ес