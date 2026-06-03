https://ukraina.ru/20260603/kramatorsk-orekhov-i-krasnyy-liman-evseev-pro-tseli-vs-rf-posle-osvobozhdeniya-konstantinovki-1079764295.html

Краматорск, Орехов и Красный Лиман: Евсеев про цели ВС РФ после освобождения Константиновки

Краматорск, Орехов и Красный Лиман: Евсеев про цели ВС РФ после освобождения Константиновки - 03.06.2026 Украина.ру

Краматорск, Орехов и Красный Лиман: Евсеев про цели ВС РФ после освобождения Константиновки

Помимо Славянска и Краматорска, под временным контролем ВСУ остается еще один укрепленный город — Орехов. Успех России у Покровского позволяет обеспечить правый фланг во время наступления на Орехов и глубоко резать коммуникации противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2026-06-03T13:20

2026-06-03T13:20

2026-06-03T13:20

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Говоря о дальнейших планах после освобождения Константиновки, Евсеев отметил, что у ВСУ под контролем остается не только Славянско-Краматорская агломерация, но и Орехов. "Успех у Покровского позволяет нам обеспечить правый фланг во время наступления на Орехов и достаточно глубоко резать коммуникации", — заявил собеседник Украина.ру.Брать Купянск-Узловой непросто из-за промзоны, а Красный Лиман тоже еще предстоит освобождать, пояснил собеседник издания. "Но, повторюсь, Константиновку мы освободим быстрее, чем все остальное", — сказал Евсеев."И мы, и Украина уверенно контролируем по 25% Константиновки", — подчеркнул эксперт.По его словам, российская авиация сбрасывает ФАБы на позиции противника в самом городе, а промышленная застройка постепенно переходит под контроль группировки "Юг". "Если мы сможем уменьшить влияние этого фактора БПЛА, у киевского режима больше ничего не останется", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на Краматорск" на сайте Украина.ру.О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.

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