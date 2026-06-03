Краматорск, Орехов и Красный Лиман: Евсеев про цели ВС РФ после освобождения Константиновки - 03.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260603/kramatorsk-orekhov-i-krasnyy-liman-evseev-pro-tseli-vs-rf-posle-osvobozhdeniya-konstantinovki-1079764295.html
Краматорск, Орехов и Красный Лиман: Евсеев про цели ВС РФ после освобождения Константиновки
Краматорск, Орехов и Красный Лиман: Евсеев про цели ВС РФ после освобождения Константиновки - 03.06.2026 Украина.ру
Краматорск, Орехов и Красный Лиман: Евсеев про цели ВС РФ после освобождения Константиновки
Помимо Славянска и Краматорска, под временным контролем ВСУ остается еще один укрепленный город — Орехов. Успех России у Покровского позволяет обеспечить правый фланг во время наступления на Орехов и глубоко резать коммуникации противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2026-06-03T13:20
2026-06-03T13:20
новости
орехов
константиновка
владимир евсеев
главные новости
главное
сво
сводка сво
новости сво россия
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057948692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7b276a960c37243887b6cb66b728999.jpg
Говоря о дальнейших планах после освобождения Константиновки, Евсеев отметил, что у ВСУ под контролем остается не только Славянско-Краматорская агломерация, но и Орехов. "Успех у Покровского позволяет нам обеспечить правый фланг во время наступления на Орехов и достаточно глубоко резать коммуникации", — заявил собеседник Украина.ру.Брать Купянск-Узловой непросто из-за промзоны, а Красный Лиман тоже еще предстоит освобождать, пояснил собеседник издания. "Но, повторюсь, Константиновку мы освободим быстрее, чем все остальное", — сказал Евсеев."И мы, и Украина уверенно контролируем по 25% Константиновки", — подчеркнул эксперт.По его словам, российская авиация сбрасывает ФАБы на позиции противника в самом городе, а промышленная застройка постепенно переходит под контроль группировки "Юг". "Если мы сможем уменьшить влияние этого фактора БПЛА, у киевского режима больше ничего не останется", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на Краматорск" на сайте Украина.ру.О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.
орехов
константиновка
красный лиман
славянск
славянско-краматорская агломерация
россия
краматорск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057948692_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d1b395b4c11fec514929412d0357a77c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, орехов, константиновка, владимир евсеев, главные новости, главное, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, красный лиман, славянск, славянско-краматорская агломерация, россия, украина.ру, краматорск
Новости, Орехов, Константиновка, Владимир Евсеев, Главные новости, главное, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Красный Лиман, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Россия, Украина.ру, Краматорск

Краматорск, Орехов и Красный Лиман: Евсеев про цели ВС РФ после освобождения Константиновки

13:20 03.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Помимо Славянска и Краматорска, под временным контролем ВСУ остается еще один укрепленный город — Орехов. Успех России у Покровского позволяет обеспечить правый фланг во время наступления на Орехов и глубоко резать коммуникации противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Говоря о дальнейших планах после освобождения Константиновки, Евсеев отметил, что у ВСУ под контролем остается не только Славянско-Краматорская агломерация, но и Орехов.
"Успех у Покровского позволяет нам обеспечить правый фланг во время наступления на Орехов и достаточно глубоко резать коммуникации", — заявил собеседник Украина.ру.
Брать Купянск-Узловой непросто из-за промзоны, а Красный Лиман тоже еще предстоит освобождать, пояснил собеседник издания. "Но, повторюсь, Константиновку мы освободим быстрее, чем все остальное", — сказал Евсеев.
"И мы, и Украина уверенно контролируем по 25% Константиновки", — подчеркнул эксперт.
По его словам, российская авиация сбрасывает ФАБы на позиции противника в самом городе, а промышленная застройка постепенно переходит под контроль группировки "Юг". "Если мы сможем уменьшить влияние этого фактора БПЛА, у киевского режима больше ничего не останется", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на Краматорск" на сайте Украина.ру.
О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиОреховКонстантиновкаВладимир ЕвсеевГлавные новостиглавноеСВОсводка СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОКрасный ЛиманСлавянскСлавянско-Краматорская агломерацияРоссияУкраина.руКраматорск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:44МИД Азербайджана подтвердил гибель пяти азербайджанцев при атаке на суда в Азовском море
13:43"США больше не реагируют": Петр Акопов объяснил, почему Трамп отдаляется от Украины
13:34Гавана назвала политику США в ООН актом геноцида, а американского постпреда — лжецом
13:31Еще четыре безэкипажных катера обнаружили у румынского побережья — СМИ
13:20Пушилин: киевский режим уничтожил всех протестных лидеров на Украине — одни в тюрьмах, другие в окопах
13:16Euroclear попросил московский суд остановить взыскание 200 миллиардов евро в пользу ЦБ
13:14"Играла дурочку" работая на КГБ как на СБУ: белорусские националисты снова оскандалились
13:10Приглашение Зеленского на G7 внесло раскол в ряды "Большой семерки"
13:05Выпад с попыткой позиционирования: Пятибратов о письме Зеленского Путину и игре в "крутого парня".
13:02Системные удары по Киеву: Акопов объяснил, могут ли они повлиять на сговорчивость Украины
13:00Взрыв в Констанце, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 5 июня
12:59Морской дрон взорвался в порту румынского города Констанца
12:45Недельная сводка: рекордная атака ВСУ и итоги Минобороны
12:42"Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград.
12:35Посол России рассказал о выводе миротворцев из Приднестровья
12:33Пашинян переадресовал вопрос об отмене регистрации оппозиции в ЦИК
12:33Петр Акопов: Цель России — стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса
12:24Дроны атаковали суда в Азовском море, погибли граждане Азербайджана
12:21Путину доложили о письме Зеленского, Макрон заискивает перед Трампом. Новости к этому часу
12:205 июня 2026 года, утренний эфир
Лента новостейМолния