https://ukraina.ru/20260529/sidorov-pro-sistemnye-udary-po-kievu-rossiya-perekhodit-k-novomu-etapu-eskalatsii-1079548882.html

Сидоров про системные удары по Киеву: "Россия переходит к новому этапу эскалации"

Сидоров про системные удары по Киеву: "Россия переходит к новому этапу эскалации" - 29.05.2026 Украина.ру

Сидоров про системные удары по Киеву: "Россия переходит к новому этапу эскалации"

Россия действительно переходит к новому этапу эскалации. США были проинформированы и, видимо, отнеслись к этому с пониманием, при этом американское посольство не будут убирать из Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2026-05-29T05:30

2026-05-29T05:30

2026-05-29T05:30

новости

киев

россия

александр сидоров

украина.ру

сергей лавров

марко рубио

ракетный удар

удар по киеву

удары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079393694_0:57:1775:1055_1920x0_80_0_0_b8aa4ce1c80abb198ebc34de13e88f6f.jpg

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио сообщил, что ВС РФ приступают к "системным и последовательным ударам" по объектам ВСУ в Киеве и по "центрам принятия соответствующих решений".Отвечая на вопрос о том, означает ли заявление Лаврова переход к новому формату боевых действий, эксперт заявил, что Рубио уже сказал: в Киеве и раньше было очень опасно, но свое посольство США не убирали."Это говорит о том, что американское посольство не уберут и в этот раз, по крайней мере, до тех пор, пока не осуществится часть тех предостережений, которые сделал Лавров", — пояснил Сидоров."Мы действительно переходим к новому этапу эскалации. Договоренности о том, что Россия будет вынуждена перейти к более активным действиям на Украине, были достигнуты и в Пекине", — заявил политолог.По словам эксперта, с китайской стороной было достигнуто понимание той войны, которая ведется киевским режимом против населения России. "США тоже были проинформированы и, видимо, отнеслись к этому с пониманием", — добавил Сидоров.Собеседник издания резюмировал, что дипломатическая проработка — информирование друзей и недружественных стран — это показатель того, что конфликт переходит на новую ступень эскалации.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.Украина прошла точку невозврата — решение может быть только хирургическим. Запад, в свою очередь, боится финала идущего там конфликта. Об этом и многом другом — в интервью "Хватит белых перчаток. Александр Михайлов об ударах России по Киеву и создании "шарашек" для мошенников" на сайте Украина.ру.

киев

россия

китай

кнр (китай)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, александр сидоров, украина.ру, сергей лавров, марко рубио, ракетный удар, удар по киеву, удары, ракетные удары по украине, китай, кнр (китай), война, война на украине, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво, дзен новости сво, спецоперация