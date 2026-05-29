Сидоров про системные удары по Киеву: "Россия переходит к новому этапу эскалации" - 29.05.2026 Украина.ру
Сидоров про системные удары по Киеву: "Россия переходит к новому этапу эскалации"
Россия действительно переходит к новому этапу эскалации. США были проинформированы и, видимо, отнеслись к этому с пониманием, при этом американское посольство не будут убирать из Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Россия действительно переходит к новому этапу эскалации. США были проинформированы и, видимо, отнеслись к этому с пониманием, при этом американское посольство не будут убирать из Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио сообщил, что ВС РФ приступают к "системным и последовательным ударам" по объектам ВСУ в Киеве и по "центрам принятия соответствующих решений".
Отвечая на вопрос о том, означает ли заявление Лаврова переход к новому формату боевых действий, эксперт заявил, что Рубио уже сказал: в Киеве и раньше было очень опасно, но свое посольство США не убирали.
"Это говорит о том, что американское посольство не уберут и в этот раз, по крайней мере, до тех пор, пока не осуществится часть тех предостережений, которые сделал Лавров", — пояснил Сидоров.
"Мы действительно переходим к новому этапу эскалации. Договоренности о том, что Россия будет вынуждена перейти к более активным действиям на Украине, были достигнуты и в Пекине", — заявил политолог.
По словам эксперта, с китайской стороной было достигнуто понимание той войны, которая ведется киевским режимом против населения России. "США тоже были проинформированы и, видимо, отнеслись к этому с пониманием", — добавил Сидоров.
Собеседник издания резюмировал, что дипломатическая проработка — информирование друзей и недружественных стран — это показатель того, что конфликт переходит на новую ступень эскалации.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.
Украина прошла точку невозврата — решение может быть только хирургическим. Запад, в свою очередь, боится финала идущего там конфликта. Об этом и многом другом — в интервью "Хватит белых перчаток. Александр Михайлов об ударах России по Киеву и создании "шарашек" для мошенников" на сайте Украина.ру.
