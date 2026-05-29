Пошлинный вопрос. Шоу, в котором Трамп сделал США "осажденной крепостью", обернется грандиозным крахом

7 мая 2026 года протекционистские амбиции президента США Дональда Трампа окончательно разбились о волнорез судебного сопротивления. Суд США по вопросам международной торговли (CIT) признал незаконными временные 10% глобальные тарифы, введенные главой государства на основании прокламации № 11012.

2026-05-29T10:03

Казалось бы, обычный бюрократический сюжет, ничего нового, но его значение для мировой финансовой системы запредельно велико.Таможенная война ведётся сразу на двух фронтах — внутреннем и внешнем. И дела Трампа далеко не так хороши, как он хотел бы показывать в своих постах в Truth Social.Хроника последних событийЮридическое правонарушение администрации Трампа заключалось в попытке грубой подмены понятий. Белый дом попытался обосновать введение тарифов, сославшись на Закон о торговле полувековой давности, который уполномочивает президента применять временные импортные надбавки в случае "критического дефицита платежного баланса".Однако юристы Трампа, если совсем утрированно, приравняли к этому понятию любой случай, когда стране не хватает денег — и судейское большинство эту наглость не пропустило. Судьи напомнили, что критерии законов 1974 года неприменимы в Америке сегодняшнего дня — и прикрыли лазейку.Впрочем, радоваться противникам тарифов пока рано: CIT отказался выносить общенациональный судебный запрет и признал процессуальную дееспособность только за непосредственными импортерами, несущими прямые убытки. Таким образом, единственными частными компаниями, выигравшими суд против Трампа, стали… производитель детских игрушек Basic Fun и ритейлер специй Burlap and Barrel. Для всех остальных импортеров пошлины продолжили действовать.Ситуацию усугубили действия американского Минюста, который уже 8 мая обжаловал решение и добился приостановки его исполнения уже 12 мая. Это заблокировало выплату компенсаций и позволило Таможенно-пограничной службе США продолжить сбор тарифов даже с выигравших процесс компаний до вынесения окончательного апелляционного решения.В основе этого затяжного противостояния лежит фундаментальное конституционное противоречие. Согласно Статье I, Разделу 8 Конституции США, регулирование международной торговли и установление налогов и пошлин составляют исключительное ядро полномочий Конгресса. Однако администрация Трампа, во всём следующая правой идеологии America First, последовательно пытается передать эти полномочия власти исполнительной, выискивая для этого юридические ходы.Мотивация Трампа очевидна: он хочет полность взять контроль над торговыми барьерами в свои руки в обход лоббистов и бюрократов из Конгресса. В его картине мира торговые тарифы — мощнейший политический инструмент, но инструмент этот нужно использовать молниеносно, а неповоротливая система Конгресса к этому не располагает.При этом Минюст подошёл к решению поставленной Трампом задачи системно: осознавая специфику национальной правовой системы с засильем откровенно устаревших законов, он обратил свой взор в акты времён Холодной войны и экономических кризисов прошлого века. Они действительно дают президенту расширенные полномочия в случае объявления чрезвычайного положения — осталось только натянуть сову на глобус и найти повод для введения этого чрезвычайного положения в национальной экономике. Поэтому любые торговые дисбалансы или угрозы внутреннему производству Белый дом пытается квалифицировать как угрозу национальной безопасности, что автоматически активирует особые президентские полномочия.Ретроспектива конфликтаРешению CIT по Разделу 122 предшествовало эпохальное поражение Трампа в Верховном суде США. 20 февраля 2026 года в рамках дела суд шестью голосами против трех признал незаконным использование Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения универсальных тарифов в мирное время.Верховный суд постановил, что решения, оказывающие масштабное влияние на национальную экономику, требуют прямой и недвусмысленной санкции Конгресса, а не расширительного толкования старых нормативных актов. Судьи подчеркнули, что хотя IEEPA наделяет президента правом "регулировать импорт", в тексте отсутствует упоминание каких-либо тарифов или налоговых сборов. А поскольку контроль налоговой политики находится полностью в юрисдикции законодательной власти, суд отказался выводить эти полномочия из общего термина "регулирование". По словам судей, в противном случае президент США де-факто стал бы единственным законодателем в стране. Причём против Трампа пошла его прежняя ставленница и протеже Эми Кони Барретт. А судья Джон Робертс предельно жёстко раскритиковал позицию главы государства, обвиняя его в попытке превратить чрезвычайное положение в инструмент расширения своих полномочий. Также судья добавил, что отсутствие исторических примеров использования IEEPA для введения тарифов в мирное время является главным доказательством отсутствия таких полномочий.Однако мнения судей разделились. Судьи Кавано, Томас и Алито выступили за широкое толкование президентского мандата, а также заметили, что нельзя просто так взять и вернуть миллиард долларов уже собранных пошлин без далеко идущих последствий.Реакция Белого дома на поражение в Верховном суде была молниеносной — в тот же день Трамп подписал Прокламацию № 11012: она точно также обосновывала законность введения 10% импортных пошлин, но теперь ссылалась не на IEEPA, а на Закон о торговле 1974 года. Так Белый дом добился не только сохранения непрерывного налогообложения, но и перенёс юридическое противостояние в CIT, таким образом открыв новый фронт — который, впрочем, тоже может закончится под стенами Верховного Суда. Однако поспешность сыграла с Трампом злую шутку: компания Liberty Justice Center от имени Burlap and Barrel и Basic Fun по горячим следам решения Верховного суда с лёгкостью доказала, что власти выдают желаемое за действительное и продолжают подменять понятия.Конституционные критики этой стратегии указывают на разрушительность такого подхода для баланса ветвей американской власти. Например, Джон Данфорт, один из ведущих специалистов по конституционному праву и наставник члена Верховного суда Кларенса Томаса, прямо заявил, что полномочия по налогообложению и регулированию торговли не могут молча перейти к президенту из-за инерции Конгресса или креативного толкования законов, которые никогда для этого не предназначались. И тем не менее, Белый дом продолжает разыгрывать карту "осаждённой крепости".Главное — быть убедительнымНа фоне внутренних судебных поражений внешнеполитическая риторика Дональда Трампа лишь ужесточалась, хотя, кажется, уже все давно раскусили его блеф. Весной 2026 года Белый дом объявил о готовности поднять ставки до предела, вплоть до ввода 15% тарифа для всех импортёров без исключения, 50% пошлин для стран, сотрудничающих с Ираном, и абсурдных 250% тарифов на древесину из Канады.Чтобы подвести под эти угрозы прочную, защищенную от судов базу, Офис торгового представителя США инициировал расследования по Разделу 301 Закона о торговле 1974 года в отношении сразу 86 государств, составляющих 99% всего американского импорта. Цель была одна — доказать, что эти страны не просто экспортируют свои товары в США, но делают это злонамеренно таким образом, чтобы саботировать собственную американскую экономку.Для этого все страны были распределены по двум направлениям: одним приписывали "структурный избыток мощностей" и обвиняли в субсидировании производств, объём которых уже и так превышает глобальных спрос. В этот список попали 16 крупнейших мировых экономик, включая, например, Китай, Южную Корею и Японию; другим приписывали "недостаточную защиту от принудительного труда" — например, внезапно, Великобритании или Швеции — а Америка, как известно, не потерпит на своей земле продукции, созданной с помощью подневольного труда.У этих проверок есть свой понятный расчёт: временные пошлины по Разделу 122 истекают 24 июля 2026 года. Запуск по Разделу 301 весной идеально синхронизирован для того, чтобы новые тарифы вступили в силу уже к дедлайну 24 июля — таким образом, Трамп руками и умами своих сподвижников умело жонглирует поводами оставлять таможенные поборы в силе.Однако эксперты указывают на критические правовые уязвимости этой схемы перед лицом Закона об административных процедурах (APA). APA требует от ведомств исключать произвольные и необоснованные решения — и тут служба Торгового представителя США допустила ряд осечек и грубых фактических ошибок: например, заявила о несуществующем торговом дефиците США с Сингапуром в размере 27 миллиардов долларов. "Расследования" американских властей де-факто сводятся к одному: все, кто торгуют с США "в плюс" для себя, должны перестать так делать.Сколько верёвочке ни виться…Пока судебные органы США успешно сдерживают Трампа, последовательно признавая тарифные маневры Белого дома незаконными. Тем не менее администрация президента искусно использует судебные отсрочки и апелляции, чтобы на деле продолжать гнуть свою линию и находить новые поводы для поборов.Но настоящий кошмар начнётся позже: когда все манёвры Трампа будут оспорены и упразднены, деньги придётся вернуть. Это обернётся не только административным и практическим ужасом, о котором предупреждали судьи Кавано, Томас и Алито, но и станет двойным ударом по экономике и внешнеполитическому престижу США. Вопрос состоит только в том, успеет ли Трамп принять этот удар на себя, или последствия его решений придётся "расхлёбывать" преемнику. Может, именно поэтому, предвидя необратимый конец пошлинных игр, Джей Ди Вэнс, которого ранее прочили в преемники Трампу, намедни публично усомнился в том, пойдёт ли он на следующий срок и поспешил скинуть ответственность за свои решения на судей, якобы ворующих власть у главы государства.Как бы там ни было, сейчас мы наблюдаем в режиме реального времени один из самых захватывающих юридических триллеров в современной истории. Вот уж чего, а этого Америке всегда было не занимать: даже из скучного подписывания бумажек она способна сделать настоящее шоу, за которым с придыханием будет наблюдать весь мир.

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

