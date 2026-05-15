В Киеве на 40% расширили группы оповещения ТЦК
В Киеве продолжается ужесточение мобилизационной политики: на фоне заявлений о "экзистенциальном характере войны" власти существенно увеличили численность групп оповещения территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщил и.о. заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко
По его словам, за последние несколько месяцев штат групп оповещения был расширен примерно на 40%. Это, как утверждается, связано с необходимостью "усиления мобилизационных мер" в условиях продолжающегося военного конфликта. Кравченко уточнил, что ранее в системе ТЦК были расформированы роты охраны, на базе которых затем сформировали взводы охраны и оповещения. Сейчас, по его словам, именно подразделения оповещения получили дополнительное усиление. Он также признал, что конфликты между представителями ТЦК и гражданами, в том числе в общественных местах и транспорте, не являются нормой. Однако при этом подчеркнул, что страна, по его оценке, находится в состоянии "экзистенциальной войны", исход которой остаётся неопределённым. В этой логике, заявил представитель ТЦК, участие граждан в обороне государства рассматривается как обязательное, а в отношении "несознательных" граждан, по его словам, допустимы меры государственного принуждения. Параллельно в украинском обществе фиксируется рост числа конфликтных ситуаций, связанных с вручением повесток и проверками документов. Об этом подробнее – в материале нардеп заявил об убийстве отца пятерых детей в ТЦК.
В Киеве продолжается ужесточение мобилизационной политики: на фоне заявлений о "экзистенциальном характере войны" власти существенно увеличили численность групп оповещения территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщил и.о. заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко
По его словам, за последние несколько месяцев штат групп оповещения был расширен примерно на 40%. Это, как утверждается, связано с необходимостью "усиления мобилизационных мер" в условиях продолжающегося военного конфликта.
Кравченко уточнил, что ранее в системе ТЦК были расформированы роты охраны, на базе которых затем сформировали взводы охраны и оповещения. Сейчас, по его словам, именно подразделения оповещения получили дополнительное усиление. Он также признал, что конфликты между представителями ТЦК и гражданами, в том числе в общественных местах и транспорте, не являются нормой.
Однако при этом подчеркнул, что страна, по его оценке, находится в состоянии "экзистенциальной войны", исход которой остаётся неопределённым. В этой логике, заявил представитель ТЦК, участие граждан в обороне государства рассматривается как обязательное, а в отношении "несознательных" граждан, по его словам, допустимы меры государственного принуждения.
Параллельно в украинском обществе фиксируется рост числа конфликтных ситуаций, связанных с вручением повесток и проверками документов. Об этом подробнее – в материале нардеп заявил об убийстве отца пятерых детей в ТЦК.
