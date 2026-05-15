В Киеве на 40% расширили группы оповещения ТЦК
В Киеве продолжается ужесточение мобилизационной политики: на фоне заявлений о "экзистенциальном характере войны" власти существенно увеличили численность групп оповещения территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщил и.о. заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко
2026-05-15T16:38
По его словам, за последние несколько месяцев штат групп оповещения был расширен примерно на 40%. Это, как утверждается, связано с необходимостью "усиления мобилизационных мер" в условиях продолжающегося военного конфликта. Кравченко уточнил, что ранее в системе ТЦК были расформированы роты охраны, на базе которых затем сформировали взводы охраны и оповещения. Сейчас, по его словам, именно подразделения оповещения получили дополнительное усиление. Он также признал, что конфликты между представителями ТЦК и гражданами, в том числе в общественных местах и транспорте, не являются нормой. Однако при этом подчеркнул, что страна, по его оценке, находится в состоянии "экзистенциальной войны", исход которой остаётся неопределённым. В этой логике, заявил представитель ТЦК, участие граждан в обороне государства рассматривается как обязательное, а в отношении "несознательных" граждан, по его словам, допустимы меры государственного принуждения. Параллельно в украинском обществе фиксируется рост числа конфликтных ситуаций, связанных с вручением повесток и проверками документов. Об этом подробнее – в материале нардеп заявил об убийстве отца пятерых детей в ТЦК.
