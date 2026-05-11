Недружественные страны пытаются помешать голосованию граждан России в сентябре — МИД РФ
Недружественные страны пытаются помешать голосованию граждан России в сентябре — МИД РФ
Страны с недружественными РФ режимами пытаются помешать организации голосования граждан России на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом 11 мая заявил директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко
Недружественные страны пытаются помешать голосованию граждан России в сентябре — МИД РФ

18:15 11.05.2026 (обновлено: 18:16 11.05.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВыборы в Госдуму планируется провести 20 сентября — ЦИК РФ
Страны с недружественными РФ режимами пытаются помешать организации голосования граждан России на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом 11 мая заявил директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко
По его словам, МИД рассматривает участие в голосовании в качестве первостепенного акта "гражданского волеизъявления и подтверждения неразрывной связи соотечественников с Родиной".
"Здесь определенную озабоченность вызывает ситуация в странах с недружественными режимами, где местные власти под надуманными предлогами препятствуют открытию избирательных участков на территории дипломатических представительств, прибегают к административным ограничениям в отношении сотрудников посольств и консульств, а через подконтрольные СМИ распространяют дезинформацию с целью запугать наших граждан и сорвать электоральный процесс", — цитируют представителя МИД РФ российские информагентства.
Ситуация дополнительно осложняется тем, что штат российских представительств во многих западных странах оказался существенно сокращён после высылки под надуманными предлогами их сотрудников.
По словам дипломата, выборы состоятся "несмотря на все препятствия и объективные сложности", и находящиеся за пределами нашей страны российские граждане "смогут реализовать своё конституционное право".
Ранее сообщалось, что главу европейской дипломатии Каю Каллас напугал рост влияния России в Европе.
Украина.руНовостиМИДМИД РФРоссиявыборыГосдумаЕвропаЕСЕвросоюзРусофобиянедружественные страныголосование
 
