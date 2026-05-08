https://ukraina.ru/20260508/artilleriya-aviatsiya-i-bronya-protiv-dronov-noskov-o-preimuschestvakh-rossii-1078719376.html

Артиллерия, авиация и броня против дронов: Носков о преимуществах России

Артиллерия, авиация и броня против дронов: Носков о преимуществах России - 08.05.2026 Украина.ру

Артиллерия, авиация и броня против дронов: Носков о преимуществах России

Американская крупнокалиберная артиллерия для Украины — проблема, но не фатальная. Дальность стрельбы не слишком большая, это не миллион снарядов в месяц. Более разнообразный огневой контур ВС РФ все равно будет иметь превосходство

2026-05-08T05:00

2026-05-08T05:00

2026-05-08T05:00

украина

россия

китай

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

сводка сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078623086_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dd16caca5227d8135ed15fc600c6966a.jpg

Рано или поздно случится либо прорыв в борьбе с дронами, либо Китай ограничит вывод комплектующих. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.По словам эксперта, его немного тревожат новости о передаче Украине американской крупнокалиберной артиллерии, которая может разрушать целые здания. Однако есть важные ограничения.Эксперт напомнил, что именно выбивание артиллерии подстегнуло Украину к переходу на дроны-камикадзе."Наш более разнообразный огневой контур все равно будет иметь превосходство над врагом, который делает ставку только на один вид вооружения", — заявил Носков.По мнению эксперта, рано или поздно произойдет одно из двух: либо прорывное решение в борьбе с дронами, либо Китай волевым решением ограничит вывод из страны комплектующих для БПЛА."У нас есть артиллерия, авиация и бронетанковые войска. А киевский режим, который был вынужден все поставить на красное, окажется еще в более тяжелой ситуации", — резюмировал Носков.Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.

украина

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, китай, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, всу