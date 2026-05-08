Артиллерия, авиация и броня против дронов: Носков о преимуществах России - 08.05.2026 Украина.ру
Артиллерия, авиация и броня против дронов: Носков о преимуществах России
Американская крупнокалиберная артиллерия для Украины — проблема, но не фатальная. Дальность стрельбы не слишком большая, это не миллион снарядов в месяц. Более разнообразный огневой контур ВС РФ все равно будет иметь превосходство
2026-05-08T05:00
Рано или поздно случится либо прорыв в борьбе с дронами, либо Китай ограничит вывод комплектующих. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.По словам эксперта, его немного тревожат новости о передаче Украине американской крупнокалиберной артиллерии, которая может разрушать целые здания. Однако есть важные ограничения.Эксперт напомнил, что именно выбивание артиллерии подстегнуло Украину к переходу на дроны-камикадзе."Наш более разнообразный огневой контур все равно будет иметь превосходство над врагом, который делает ставку только на один вид вооружения", — заявил Носков.По мнению эксперта, рано или поздно произойдет одно из двух: либо прорывное решение в борьбе с дронами, либо Китай волевым решением ограничит вывод из страны комплектующих для БПЛА."У нас есть артиллерия, авиация и бронетанковые войска. А киевский режим, который был вынужден все поставить на красное, окажется еще в более тяжелой ситуации", — резюмировал Носков.Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
Американская крупнокалиберная артиллерия для Украины — проблема, но не фатальная. Дальность стрельбы не слишком большая, это не миллион снарядов в месяц. Более разнообразный огневой контур ВС РФ все равно будет иметь превосходство
Рано или поздно случится либо прорыв в борьбе с дронами, либо Китай ограничит вывод комплектующих. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка Владимир Носков.
По словам эксперта, его немного тревожат новости о передаче Украине американской крупнокалиберной артиллерии, которая может разрушать целые здания. Однако есть важные ограничения.
"Во-первых, у нее дальность стрельбы все равно не слишком большая. Во-вторых, это не масштаб миллиона снарядов в месяц", — пояснил Носков.
Эксперт напомнил, что именно выбивание артиллерии подстегнуло Украину к переходу на дроны-камикадзе.
"Наш более разнообразный огневой контур все равно будет иметь превосходство над врагом, который делает ставку только на один вид вооружения", — заявил Носков.
По мнению эксперта, рано или поздно произойдет одно из двух: либо прорывное решение в борьбе с дронами, либо Китай волевым решением ограничит вывод из страны комплектующих для БПЛА.
"У нас есть артиллерия, авиация и бронетанковые войска. А киевский режим, который был вынужден все поставить на красное, окажется еще в более тяжелой ситуации", — резюмировал Носков.
Полный текст интервью Владимира Носкова: Этим летом ВСУ потеряют преимущество в дронах на фронте и останутся без Константиновки читайте на сайте Украина.ру.
