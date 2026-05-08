Началось перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы - 08.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260508/nachalos-peremirie-obyavlennoe-rossiey-v-chest-dnya-pobedy-1078721446.html
Началось перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы
Началось перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы - 08.05.2026 Украина.ру
Началось перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы
В 00:00 мск 8 мая началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне
2026-05-08T00:33
2026-05-08T00:38
украина.ру
россия
сво
спецоперация
новости сво
война на украине
перемирие
владимир путин
мария захарова
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077304936_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_d6aaf1d1d75296a21192f1e3ebc36582.jpg
"В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие", — говорится в опубликованном ранее заявлении Минобороны РФ.Российские войска в этот период полностью прекращают боевые действия в зоне специальной военной операции. Также приостананавливаются удары всеми видами оружия по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооружёнными формированиями в глубине территории Украины.Минобороны РФ призвало украинскую сторону последовать этому примеру и предупредило об адекватном ответе в случае, если ВСУ нарушат перемирие в зоне СВО или же будут пытаться наносить удары по населённым пунктам и объектам на территории российских регионов.В случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.Российское военное ведомство предупредило население Киева и сотрудников иностранных посольств о необходимости своевременно покинуть город.С призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических миссий в Киеве в связи с неотвратимостью нанесения ответного удара ВС РФ в случае реализации киевским режимом преступных замыслов в День Победы выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Подробнее в публикации - Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077304936_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_019ed3da9cfbf566640a81642148b428.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, сво, спецоперация, новости сво, война на украине, перемирие, владимир путин, мария захарова, вс рф, минобороны рф, мид рф, всу, вооруженные силы украины, впк, украина, киев, день победы, великая отечественная война
Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, новости СВО, война на Украине, перемирие, Владимир Путин, Мария Захарова, ВС РФ, Минобороны РФ, МИД РФ, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВПК, Украина, Киев, День Победы, Великая Отечественная война

Началось перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы

00:33 08.05.2026 (обновлено: 00:38 08.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В 00:00 мск 8 мая началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне
"В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие", — говорится в опубликованном ранее заявлении Минобороны РФ.
Российские войска в этот период полностью прекращают боевые действия в зоне специальной военной операции. Также приостананавливаются удары всеми видами оружия по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооружёнными формированиями в глубине территории Украины.
Минобороны РФ призвало украинскую сторону последовать этому примеру и предупредило об адекватном ответе в случае, если ВСУ нарушат перемирие в зоне СВО или же будут пытаться наносить удары по населённым пунктам и объектам на территории российских регионов.
В случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.
Российское военное ведомство предупредило население Киева и сотрудников иностранных посольств о необходимости своевременно покинуть город.
С призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических миссий в Киеве в связи с неотвратимостью нанесения ответного удара ВС РФ в случае реализации киевским режимом преступных замыслов в День Победы выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Подробнее в публикации - Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияСВОСпецоперацияновости СВОвойна на УкраинеперемириеВладимир ПутинМария ЗахароваВС РФМинобороны РФМИД РФВСУВооруженные силы УкраиныВПКУкраинаКиевДень ПобедыВеликая Отечественная война
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
01:13О работе ПВО на подлёте к Ростову пишут местные ТГ-каналы
01:13Иран обстрелял ракетами силы США, нарушившие перемирие. Другие новости конфликта
01:10Сбиты еще две группы по 5 БПЛА, летевших на Москву
00:33Началось перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы
23:36Взрывы слышны над Курском, "Герани" наносят удары по Павлограду, ВС РФ завершили зачистку Новодмитровки
23:34Новый виток эскалации в Иране: сбиты дроны у острова Кешма, Иран атаковал корабли США
23:31О работе противовоздушной обороны в Мелитополе сообщают местные телеграм-каналы
22:54Глава Евросовета заявил о подготовке лидеров ЕС к переговорам с Россией. Главные новости к этому часу
22:45Отражены атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву, Таганрог, Рязань и Луганск
21:56Украинский ресурс Deepstate признал продвижение ВС РФ в районах Орехово и Филии на границе ДНР
21:53Два мирных жителя ДНР пострадали при атаке украинского беспилотника, заявил Пушилин
21:04В Полтавской области в День Победы максимально увеличат количество полицейских патрулей на улицах
20:59МИД РФ заявил послу Армении о неприемлемости предоставления трибуны Зеленскому для террористических угроз
20:56Российские подразделения закрепляются в лесных массивах вдоль реки Волчьей в Харьковской области
19:48Москва и Киев обменялись предупреждениями, ПВО ВСУ бессильна перед БПЛА ВС РФ. Новости СВО
19:47Иран сохранил 70 процентов баллистических ракет
19:23"Герберы" свободно летают над Киевом - в Минобороны Украины рассказали, почему
19:11Россия объявляет перемирие с нуля часов 8 мая
19:027 мая 2026 года, вечерний эфир
18:56В ответ полетит "Орешник" и не только: украинский генерал рассказал об ответе Москвы на провокацию 9 мая
Лента новостейМолния