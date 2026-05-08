Началось перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы
В 00:00 мск 8 мая началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне
2026-05-08T00:33
00:33 08.05.2026 (обновлено: 00:38 08.05.2026)
"В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие", — говорится в опубликованном ранее заявлении Минобороны РФ.
Российские войска в этот период полностью прекращают боевые действия в зоне специальной военной операции. Также приостананавливаются удары всеми видами оружия по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооружёнными формированиями в глубине территории Украины.
Минобороны РФ призвало украинскую сторону последовать этому примеру и предупредило об адекватном ответе в случае, если ВСУ нарушат перемирие в зоне СВО или же будут пытаться наносить удары по населённым пунктам и объектам на территории российских регионов.
В случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.
Российское военное ведомство предупредило население Киева и сотрудников иностранных посольств о необходимости своевременно покинуть город.
С призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических миссий в Киеве в связи с неотвратимостью нанесения ответного удара ВС РФ в случае реализации киевским режимом преступных замыслов в День Победы выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
