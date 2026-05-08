От "плёнок Мельниченко" к "плёнкам Миндича". Как на Украине отрабатываются технологии смещения Зеленского

Новые волны разоблачений первых лиц киевского режима на "плёнках Миндича" и вопрос о последствиях этой истории для Зеленского вынуждают обратиться к первому "плёночному" скандалу, к т.н. "плёнкам Мельниченко".

2026-05-08T04:35

Тогда, якобы сотрудник службы охраны президента, майор Мельниченко тайно записывал беседы тогдашнего президента Украины Кучмы с высокопоставленными чиновниками. Записи вскрывали его участие в коррупции, денежных махинациях и даже нечто похожее на заказ им убийства журналиста Гонгадзе.Тот скандал сформировал определённые механизмы делегитимизации первых лиц украинской власти, а также схему поведения оппозиции и ее влияния на украинское общество в этой ситуации. Есть все основания считать, что и сейчас эти механизмы и схемы поведения запустятся в работу. С поправкой на особенности текущей военно-политической ситуации, разумеется.С "плёнками Мельниченко" украинская оппозиция получила весомые улики против Кучмы, касающиеся самых чувствительных тем. Изначально, задача того (или, тех), кто организовал записи Кучмы состояла в получении прямых улик для обвинений тогдашнего украинского президента в должностных преступлениях, коррупции, махинациях и его смещения с должности.Толчком, как обоснованно предположить, послужил вал злоупотреблений админресурсом и подтасовок в пользу Кучмы в ходе президентской предвыборной кампании и голосования в ноябре 1999 года. Записи его частных бесед начались как раз в ноябре 1999 года, когда Кучма победил во втором туре и длились почти 11 месяцев, до ноября 2000 г.Естественно, на первом месте в списке разоблачений Кучмы тогда оказался самый скандальный эпизод – подозрения в причастности Кучмы к заказному убийству Гонгадзе.С этого времени, оппозиция получила против Кучмы оружие длительного направленного действия и многоразового использования. Различные эпизоды из разговоров Кучмы с кассетных записей периодически извлекались в зависимости от актуальности той или иной политической повестки и использовались для его систематической дискредитации.Характерным примером может быть "кольчужный скандал" осенью 2002 года, когда обнаружилось, что во время подготовки США военной операции против Ирака Украина с разрешения Кучмы в нарушение эмбарго ООН продала туда три станции радиотехнической разведки с большим радиусом действия "Кольчуга".Каждый такой вброс обильно сопровождался всевозможными комментариями, запросами в генпрокуратуру, статьями в СМИ. Одновременно, отрабатывались будущие "майданные технологии", т.е. организация массовых уличных протестов с захватом госучреждений.В итоге, хотя оппозиция тогда не смогла заставить Кучму уйти с поста президента, но бесконечным публичным полосканием его имени в скандалах сорвала ему в 2004 году третий президентский срок, а Януковичу – первый, и добилась прихода к власти антироссийски настроенного националиста Ющенко.Эти скандалы сформировали жёстко отрицательное отношение к Кучме и к тем, кого он поддерживал, на Западе. Тогда Запад впервые попытался отработать меры адресного воздействия на первые фигуры украинской власти. Оппозиционные Кучме движения Запад взял под свою защиту, что в полной мере проявилось во время переворота 2004 года.Нынешний "плёночный" скандал также, как и прошлый был спровоцирован попытками Зеленского монополизировать власть. Но сейчас для этого понадобилось устранить самое главное препятствие на этом пути – прозападные структуры - национальное антикоррупционное бюро (НАБ) и специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).Последним тревожным сигналом для антизеленской оппозиции и ЕС стала июльская атака Ермака-Зеленского на НАБ и САП, когда они попытались поставить антикоррупционные органы под свой непосредственный контроль.Тогда в НАБ рассматривалась возможность придания огласке всех скандальных материалов прослушки по делу Миндича, как способа самозащиты от давления офиса главы режима. Но в этом случае дальнейшее следствие по "делу Миндича" пришлось бы прекратить, чего НАБ, да и антизеленская коалиция старались избежать.Можно предположить, что так бы и было, но за антикоррупционеров, как известно, жёстко вступились ЕС и Британия. Поэтому НАБ в июле удержалось от разглашения компромата и довело оперативно-розыскные мероприятия до конца, хотя им и пришлось ускориться. Оппоненты Зеленского не были уверены в том, что Ермак с Зеленским не затеют новую атаку на антикоррупционеров.В нынешнем скандале уже обнародованные эпизоды с мздоимством и откатами в "Энергоатоме" составляют всего 20% информации с записей НАБ. Информированные укрСМИ, ориентированные на ЕС, сообщают, что "своего времени ждут" разоблачения властей по военным вопросам, медицинским (возможно, "серые" схемы в фармацевтике и др.), "чудовищные данные" по закупкам по множеству товарных позиций, касающиеся разных отраслей экономики.Новые разоблачения уже обнаружили злоупотребления в военной области, которые пока касаются деятельности компании "Файр пойнт", производящей ракеты "Фламинго" и БПЛА. Оказалось, что Миндич вместе с несколькими людьми, близкими к власти, является её непосредственным владельцем. При этом, будучи частью "семьи" Зеленского и обладая огромными неформальными полномочиями он уничтожил своего прямого конкурента Юрия Касьянова, подразделение которого по производству дронов внезапно было расформировано.Нынешняя порция компромата из базы прослушек НАБ - уже вторая после осенней в прошлом году. И пока история с делегитимизацией Зеленского развивается по схеме "кассетного скандала" с "плёнками" Мельниченко.Судя по всему, в дальнейшем результаты прослушек будут выдаваться порциями, приуроченными к темам и ситуациям, выгодным оппозиции для полной дискредитации Зеленского. Её показателем будет то же, что и в случае с Кучмой – отказ Зеленского выдвигаться на второй срок на ближайших выборах, когда бы они не случились.Скандалы, спровоцированные "плёнками Миндича", наслаиваясь друг на друга переводят количество в качество; постепенно формируют у населения Украины общий фон отрицательного отношения к Зеленскому и всему, что с ним связано, как ранее это было с Кучмой.Во время выборной кампании, когда вовлечённость населения, особенно на Украине в политику резко растёт, этот фон в сочетании с лозунгами момента ещё сыграет свою роль в смещении Зеленского. Тем более, что население и политические круги помнят, как надо действовать в таких случаях, а, если забыли, то им напомнят.В этой ситуации для Зеленского было бы логично опереться не только на евро-британцев, но и на США, но для этого потребуется отвести формирования боевиков из ДНР и заключить мирный договор с Россией. Это условие не только России, но и американцев. На это Зеленский категорически не соглашается и, судя по последним хамским выпадам в адрес лично Трампа и его представителей на переговорах – Уиткоффа и Кушнера, похоже, почти списал администрацию Трампа в качестве полезного посредника.Анализируя степень вовлечённости Запада во внутренние дела на Украине, следует иметь ввиду, что все крупные политические скандалы на Украине имеют в своей основе местное происхождение и отражают украинские внутриполитические сюжеты.Тогда, в 1999-2000 гг. нашёлся "майор Мельниченко", и был скандал, определивший во многом весь дальнейший ход истории Украины. Сейчас это оказались прозападные антикоррупционеры, которые отрабатывают, в первую очередь, собственную защиту в союзе с антизеленской коалицией, при поддержке ЕС и Британии. Евро-британцы видимо близки сейчас к тому, чтобы установить реальное внешнее управление над киевским режимом и Украиной.В целом, Запад, как в случае с "кассетным скандалом", так и в нынешней ситуации лишь использует готовые проблемы, созданные действиями украинских политических кругов, для достижения собственных экономических и геополитических целей.Ослабление и разрушение России – самая главная цель Запада, которая направляет остальные. А в ситуации с Украиной - она главная и единственная.

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

