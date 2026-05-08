Три пользы России от Ирана назвала политолог Геворгян - 08.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260508/tri-polzy-rossii-ot-irana-nazvala-politolog-gevorgyan-1078719675.html
Три пользы России от Ирана назвала политолог Геворгян
Три пользы России от Ирана назвала политолог Геворгян - 08.05.2026 Украина.ру
Три пользы России от Ирана назвала политолог Геворгян
Россия может выйти через иранскую инфраструктуру к Индийскому океану, а оттуда легко попасть и в Африку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала востоковед, политолог Каринэ Геворгян
2026-05-08T06:00
2026-05-08T06:00
новости
россия
иран
африка
геворгян
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/12/1060372964_0:57:3440:1992_1920x0_80_0_0_0b935b3619de99b4f32cd574ab7e52ff.jpg
"Во-вторых, наш военно-морской флот может находиться в иранских портах достаточно долгое время, если это понадобится; суда всегда смогут там дозаправиться, и так далее. Это удобно — раньше у России такой возможности не было", — пояснила эксперт.В-третьих, по ее словам, Иран — это выход к странам Глобального Юга.И все-таки главная польза России от Ирана — дополнительные логистические возможности, считает эксперт."Важен контроль над коммуникациями. Ибо можно иметь сколько угодно товаров, но, если нет возможности двигать их по коммуникациям без требующих оплаты посредников, это становится дорого для страны", — отметила Геворгян.Полный текст интервью Между ролью арбитра и флюгера. Каринэ Геворгян о выгодах России на Ближнем Востоке и вызовах в Закавказье читайте на сайте Украина.ру.
россия
иран
африка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/12/1060372964_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_a96bb142694918adf62b6eb4172cce54.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, иран, африка, геворгян, украина.ру
Новости, Россия, Иран, Африка, Геворгян, Украина.ру

Три пользы России от Ирана назвала политолог Геворгян

06:00 08.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия может выйти через иранскую инфраструктуру к Индийскому океану, а оттуда легко попасть и в Африку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала востоковед, политолог Каринэ Геворгян
"Во-вторых, наш военно-морской флот может находиться в иранских портах достаточно долгое время, если это понадобится; суда всегда смогут там дозаправиться, и так далее. Это удобно — раньше у России такой возможности не было", — пояснила эксперт.
В-третьих, по ее словам, Иран — это выход к странам Глобального Юга.
"Это для России важно, потому что является предотвращением опасности с Юга", — заявила политолог.
И все-таки главная польза России от Ирана — дополнительные логистические возможности, считает эксперт.
"Важен контроль над коммуникациями. Ибо можно иметь сколько угодно товаров, но, если нет возможности двигать их по коммуникациям без требующих оплаты посредников, это становится дорого для страны", — отметила Геворгян.
Полный текст интервью Между ролью арбитра и флюгера. Каринэ Геворгян о выгодах России на Ближнем Востоке и вызовах в Закавказье читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияИранАфрикаГеворгянУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:40Уроки СВО: как сломать экономику с помощью фанеры, картона и чипа
06:30Зеленский заинтересован в ударе России по центру Киева — Вакаров
06:25"Следующие деньги найти будет очень сложно": Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:10Спецоперация на минувшей неделе. Фронт сдвигается от приграничья России, ВСУ цепляются за водоемы и леса
06:00Американская парадигма: мобилизация в США идёт полным ходом
06:00Три пользы России от Ирана назвала политолог Геворгян
05:30Демонизировать интернет не стоит, уверен военный эксперт Михайлов
05:02Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России на 5-й час перемирия
05:00Артиллерия, авиация и броня против дронов: Носков о преимуществах России
04:35От "плёнок Мельниченко" к "плёнкам Миндича". Как на Украине отрабатываются технологии смещения Зеленского
04:04Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь
03:45Фронтовая сводка за 7 мая от канала "Дневник Десантника"
03:27Сотрудники ТЦК жестоко избили и залили газом архиерея и священников УПЦ
03:07Силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Ростов-на-Дону и Таганрог
02:30После начала перемирия силы ПВО сбили уже 20 украинских БПЛА, прорывающихся к Москве
02:06ВС США перехватили неспровоцированные атаки Ирана и ответили ударами в целях самообороны - CENTCOM
01:34Силы ПВО за восемь часов до начала перемирия сбили 196 украинских БПЛА над российскими регионами
01:13Иран обстрелял ракетами силы США, нарушившие перемирие. Другие новости конфликта
00:33Началось перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы
23:36Взрывы слышны над Курском, "Герани" наносят удары по Павлограду, ВС РФ завершили зачистку Новодмитровки
Лента новостейМолния