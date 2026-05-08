Игра на низком старте: зачем Зеленскому фальшивое перемирие — анализ Краснова - 08.05.2026 Украина.ру
Игра на низком старте: зачем Зеленскому фальшивое перемирие — анализ Краснова
Владимир Зеленский заявил о перемирии, но оно не началось — по России продолжали прилетать удары. Его действия — это игра на запугивание и демонстрация "миролюбия" Западу, но с военной, а не дипломатической целью. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
По словам Краснова, Зеленский получил много денег и вот-вот получит много оружия. Если просто стоять и смотреть на происходящее, можно получить весьма существенную конфронтацию — всё купленное полетит в Россию, плюс киевскому режиму станет доступна тактика "заваливания трупами".Эксперт отметил, что на низком старте Зеленский демонстрирует Западу свое "миролюбие". Логичным было бы поймать его на слове и попробовать мириться, но это не сработает.Ранее Россия объявила перемирие на 8-9 мая в связи с празднованием Дня Победы и пригрозила массированным ракетным ударом по центру Киева в случае провокаций. Зеленский в ответ заявил о начале своего перемирия с ночи 5 на 6 мая, однако, как зафиксировали наблюдатели, оно не началось — удары по российской территории продолжались.
Игра на низком старте: зачем Зеленскому фальшивое перемирие — анализ Краснова

07:00 08.05.2026
 
Владимир Зеленский заявил о перемирии, но оно не началось — по России продолжали прилетать удары. Его действия — это игра на запугивание и демонстрация "миролюбия" Западу, но с военной, а не дипломатической целью. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
По словам Краснова, Зеленский получил много денег и вот-вот получит много оружия. Если просто стоять и смотреть на происходящее, можно получить весьма существенную конфронтацию — всё купленное полетит в Россию, плюс киевскому режиму станет доступна тактика "заваливания трупами".
Эксперт отметил, что на низком старте Зеленский демонстрирует Западу свое "миролюбие". Логичным было бы поймать его на слове и попробовать мириться, но это не сработает.
"Стреляют (или стреляют реже), пока реже летят дроны, война не прекращается — к фронту подтягиваются пополнения, беспилотники и ракеты продолжают завозить и производить, доразведывают цели, уточняют координаты. Пауза не равна деэскалации. Так что, да, это, действительно, игра Зеленского. Но игра с военной, а не дипломатической целью", — пояснил Краснов.
Ранее Россия объявила перемирие на 8-9 мая в связи с празднованием Дня Победы и пригрозила массированным ракетным ударом по центру Киева в случае провокаций. Зеленский в ответ заявил о начале своего перемирия с ночи 5 на 6 мая, однако, как зафиксировали наблюдатели, оно не началось — удары по российской территории продолжались.
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
