https://ukraina.ru/20260508/igra-na-nizkom-starte-zachem-zelenskomu-falshivoe-peremirie--analiz-krasnova-1078720142.html
Игра на низком старте: зачем Зеленскому фальшивое перемирие — анализ Краснова
Игра на низком старте: зачем Зеленскому фальшивое перемирие — анализ Краснова - 08.05.2026 Украина.ру
Игра на низком старте: зачем Зеленскому фальшивое перемирие — анализ Краснова
Владимир Зеленский заявил о перемирии, но оно не началось — по России продолжали прилетать удары. Его действия — это игра на запугивание и демонстрация "миролюбия" Западу, но с военной, а не дипломатической целью. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2026-05-08T07:00
2026-05-08T07:00
2026-05-08T07:00
новости
россия
запад
киев
владимир зеленский
краснов
трамп и зеленский
вооруженные силы украины
госдума
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073576426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_026f169b91da5faac8165325adfeb636.jpg
По словам Краснова, Зеленский получил много денег и вот-вот получит много оружия. Если просто стоять и смотреть на происходящее, можно получить весьма существенную конфронтацию — всё купленное полетит в Россию, плюс киевскому режиму станет доступна тактика "заваливания трупами".Эксперт отметил, что на низком старте Зеленский демонстрирует Западу свое "миролюбие". Логичным было бы поймать его на слове и попробовать мириться, но это не сработает.Ранее Россия объявила перемирие на 8-9 мая в связи с празднованием Дня Победы и пригрозила массированным ракетным ударом по центру Киева в случае провокаций. Зеленский в ответ заявил о начале своего перемирия с ночи 5 на 6 мая, однако, как зафиксировали наблюдатели, оно не началось — удары по российской территории продолжались.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Зеленский играет в перемирие, у России есть шанс остановить дроны ВСУ из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.
россия
запад
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073576426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1eb4b2e1f94dad447693c3e59473e96.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, киев, владимир зеленский, краснов, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, госдума, украина.ру
Новости, Россия, Запад, Киев, Владимир Зеленский, Краснов, Трамп и Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума, Украина.ру
Игра на низком старте: зачем Зеленскому фальшивое перемирие — анализ Краснова
Владимир Зеленский заявил о перемирии, но оно не началось — по России продолжали прилетать удары. Его действия — это игра на запугивание и демонстрация "миролюбия" Западу, но с военной, а не дипломатической целью. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
По словам Краснова, Зеленский получил много денег и вот-вот получит много оружия. Если просто стоять и смотреть на происходящее, можно получить весьма существенную конфронтацию — всё купленное полетит в Россию, плюс киевскому режиму станет доступна тактика "заваливания трупами".
Эксперт отметил, что на низком старте Зеленский демонстрирует Западу свое "миролюбие". Логичным было бы поймать его на слове и попробовать мириться, но это не сработает.
"Стреляют (или стреляют реже), пока реже летят дроны, война не прекращается — к фронту подтягиваются пополнения, беспилотники и ракеты продолжают завозить и производить, доразведывают цели, уточняют координаты. Пауза не равна деэскалации. Так что, да, это, действительно, игра Зеленского. Но игра с военной, а не дипломатической целью", — пояснил Краснов.
Ранее Россия объявила перемирие на 8-9 мая в связи с празднованием Дня Победы и пригрозила массированным ракетным ударом по центру Киева в случае провокаций. Зеленский в ответ заявил о начале своего перемирия с ночи 5 на 6 мая, однако, как зафиксировали наблюдатели, оно не началось — удары по российской территории продолжались.