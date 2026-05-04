https://ukraina.ru/20260504/babish-rasskazal-o-prizyvakh-cheshskogo-mid-nadavit-na-kazakhstan-1078565424.html
Бабиш рассказал о призывах чешского МИД надавить на Казахстан
Бабиш рассказал о призывах чешского МИД надавить на Казахстан - 04.05.2026 Украина.ру
Бабиш рассказал о призывах чешского МИД надавить на Казахстан
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в эфире телеканала TV Nova рассказал, что сотрудники МИД страны призывали его надавить на Казахстан, чтобы республика сократила связи с Россией, передает 4 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-04T08:54
2026-05-04T08:54
2026-05-04T08:54
новости
россия
казахстан
чехия
мид
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102756/31/1027563174_0:0:1762:991_1920x0_80_0_0_1ab859bb30a315137293612fed1f0ad3.jpg
"Они вложили мне памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем. Потрясающе", — сказал он.На вопрос о том, кто именно подготовил документ, Бабиш ответил, что это были "какие-то чиновники". Затем политик предположил, что это мог быть бывший глава МИД Чехии Ян Липавский.Минувшей зимой Бабиш призывал лидеров Европейского союза начать переговоры с Россией. По его мнению, для прекращения огня необходим прямой диалог.О других событиях - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
казахстан
чехия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102756/31/1027563174_47:0:1762:1286_1920x0_80_0_0_95b8c61fca411d36cc308591e5d77c6c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, казахстан, чехия, мид, украина.ру
Новости, Россия, Казахстан, Чехия, МИД, Украина.ру
Бабиш рассказал о призывах чешского МИД надавить на Казахстан
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в эфире телеканала TV Nova рассказал, что сотрудники МИД страны призывали его надавить на Казахстан, чтобы республика сократила связи с Россией, передает 4 мая телеграм-канал Украина.ру
"Они вложили мне памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем. Потрясающе", — сказал он.
На вопрос о том, кто именно подготовил документ, Бабиш ответил, что это были "какие-то чиновники".
Затем политик предположил, что это мог быть бывший глава МИД Чехии Ян Липавский.
Минувшей зимой Бабиш призывал лидеров Европейского союза начать переговоры с Россией. По его мнению, для прекращения огня необходим прямой диалог.