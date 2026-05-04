Бабиш рассказал о призывах чешского МИД надавить на Казахстан - 04.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260504/babish-rasskazal-o-prizyvakh-cheshskogo-mid-nadavit-na-kazakhstan-1078565424.html
Бабиш рассказал о призывах чешского МИД надавить на Казахстан
Бабиш рассказал о призывах чешского МИД надавить на Казахстан - 04.05.2026 Украина.ру
Бабиш рассказал о призывах чешского МИД надавить на Казахстан
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в эфире телеканала TV Nova рассказал, что сотрудники МИД страны призывали его надавить на Казахстан, чтобы республика сократила связи с Россией, передает 4 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-04T08:54
2026-05-04T08:54
новости
россия
казахстан
чехия
мид
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102756/31/1027563174_0:0:1762:991_1920x0_80_0_0_1ab859bb30a315137293612fed1f0ad3.jpg
"Они вложили мне памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем. Потрясающе", — сказал он.На вопрос о том, кто именно подготовил документ, Бабиш ответил, что это были "какие-то чиновники". Затем политик предположил, что это мог быть бывший глава МИД Чехии Ян Липавский.Минувшей зимой Бабиш призывал лидеров Европейского союза начать переговоры с Россией. По его мнению, для прекращения огня необходим прямой диалог.О других событиях - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
казахстан
чехия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102756/31/1027563174_47:0:1762:1286_1920x0_80_0_0_95b8c61fca411d36cc308591e5d77c6c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, казахстан, чехия, мид, украина.ру
Новости, Россия, Казахстан, Чехия, МИД, Украина.ру

Бабиш рассказал о призывах чешского МИД надавить на Казахстан

08:54 04.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в эфире телеканала TV Nova рассказал, что сотрудники МИД страны призывали его надавить на Казахстан, чтобы республика сократила связи с Россией, передает 4 мая телеграм-канал Украина.ру
"Они вложили мне памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем. Потрясающе", — сказал он.
На вопрос о том, кто именно подготовил документ, Бабиш ответил, что это были "какие-то чиновники".
Затем политик предположил, что это мог быть бывший глава МИД Чехии Ян Липавский.
Минувшей зимой Бабиш призывал лидеров Европейского союза начать переговоры с Россией. По его мнению, для прекращения огня необходим прямой диалог.
О других событиях - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКазахстанЧехияМИДУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:41«Мы полтора года расследовали эти схемы, и теперь пазл сложился. Пленки — это не просто разговоры, это доказательная база того, как государственные активы превращали в частные кормушки под прикрытием войны»
09:27ВС РФ ударили по целям ВСУ в нескольких регионах Украины. Новости СВО
08:54Бабиш рассказал о призывах чешского МИД надавить на Казахстан
08:24Главное за ночь 4 мая
08:00Линия АА: люфтваффе над Волгой летом 1943 года
07:59ПВО за ночь сбила больше сотни вражеских дронов над Россией
07:28Украинские военные просят сослуживцев убить их из-за нехватки еды и воды. Новости СВО
07:26Украинцам надо проснуться - и поскорее. Эксперты и политики о тревожных перспективах страны
07:20Все забыли про Венесуэлу. А зря
07:00Ростислав Ищенко: Россия должна сделать все, чтобы Европа не возродилась по примеру Германии при Гитлере
06:58"Впервые нет русских!" Зеленский хотел "посмотреть в глаза", но получил ответ: "Надо быть скромнее!"
06:30Армию России нужно увеличить вдвое, убежден военный эксперт Попов
06:20Украина за неделю. Предупреждение для Зеленского
06:00"Царь с Банковой": Выдрин — о том, как Зеленский возомнил себя повелителем Запада
05:30Пока был "Старлинк", тележки ездили: Чадаев о том, от чего действительно зависели военные
05:00"Сколько Мерседес ни делай, все равно Жигули": Выползов — почему Калининград не может быть как Крым
04:28Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:07События 3 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
03:19Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:28Военная сводка за 3 мая от канала "Рыбарь"
Лента новостейМолния