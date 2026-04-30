Зеленский отказался от перемирия ко Дню Победы
Украине не нужно перемирие, которое может оказаться "тактическим обманом" со стороны России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg
2026-04-30T17:55
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
"Украине не нужно перемирие, которое окажется тактическим обманом со стороны России", — сказал политик.
Зеленский также добавил, что не получил никаких предложений со стороны Москвы или Вашингтона по этому вопросу. По его словам, Киев якобы выступает за прекращение огня.
Ранее президент России Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что готов объявить перемирие на Украине ради празднования Дня Победы.
По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, хозяин Белого дома согласен с предложением российского лидера.