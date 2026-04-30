"Ухилянтов" хотят лишить избирательных прав
Лишать на 10 лет избирательных прав украинцев, уклоняющихся от мобилизации, предложил 30 апреля заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров
2026-04-30T18:30
"Для меня люди разделились на тех, кто в 2022 году пошел [в ВСУ] , и тех, кто не пошел. <...> Люди, которые не пошли в армию и стараются туда не попасть, <...> я не считаю, что им можно голосовать на выборах в этой стране в течение следующих 10 лет", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, т. е. стать "ухилянтами", однако ВСУ хронически испытывают дефицит личного состава.
На этом фоне власти ужесточают наказания для тех, кто не является по повесткам, а от военных и ряда провластных депутатов звучат предложения ввести различные ограничения и поражения в правах уклонистов или приравнять их к тем, кто не платит алименты.
В ВСУ звучали призывы судить и отправлять тех, кто пытается избежать призыва, в трудовые батальоны для строительства укреплений на передовой.