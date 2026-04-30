США не готовы к войне и сами в этом признались

Операция США в Иране показала, что Вашингтон оказался не готов к ведению боевых действий в современных условиях. Такое мнение выразила газета The New York Times (NYT) в своей редакционной статье, опубликованной 30 апреля

2026-04-30T18:21

Как отмечает издание, США ежегодно тратят около $1 трлн на военные нужды, в частности на флот и авиацию. "США потратили сотни миллиардов долларов на корабли и самолеты, которые хорошо справляются с кораблями и самолетами противника, но оказываются неэффективными против более дешевого вооружения массового производства", - пишет газета.Иран контролирует Ормузский пролив, а его дроны и ракеты по-прежнему представляют угрозу для союзников США в регионе, отмечает издание. "Каким-то образом более слабая страна получила более сильную переговорную позицию", - считает NYT.По мнению издания, США должны больше инвестировать в сами дроны и в технологии борьбы с ними. Газета считает, что производственный потенциал страны не отличается гибкостью. До недавнего времени все крылатые ракеты Tomahawk производились на одном заводе, также существует постоянный дефицит ракет для ЗРК Patriot.Как пишет NYT, сейчас Пентагон закупает большую часть вооружений всего у пяти крупных производителей. "Вместо этого ему стоит сделать ставку на динамичные технологические компании, которые могут быстро адаптироваться", - говорится в статье.О военной мощи России: Триада ядерных стратегических сил России поддерживается в надлежащем состоянии, напомнил Медведев

