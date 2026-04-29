"Такси для военных 24/7 Запорожье": ГБР Украины разоблачило схему дезертирства

"Такси для военных 24/7 Запорожье": ГБР Украины разоблачило схему дезертирства - 29.04.2026 Украина.ру

"Такси для военных 24/7 Запорожье": ГБР Украины разоблачило схему дезертирства

Побег с Украины для дезертиров организовал житель Запорожья. Об этом 29 апреля заявило Государственное бюро расследований Украины

2026-04-29T15:38

2026-04-29T15:38

2026-04-29T15:38

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Сотрудники ГБР совместно с СБУ и Государственной пограничной службой разоблачили канал побега военных, которые самовольно покинули части и пытались выехать за границу. Организатор и его сообщник — должностное лицо воинской части — задержаны", - сказано в официальном сообщении.Житель Запорожья искал желающих сбежать с Украины через интернет. "Свои услуги назвал "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя". За деньги обещал довезти в любой город Украины и помочь беспрепятственно проехать блокпосты", - рассказали в ГБР.К схеме присоединилось должностное лицо воинской части, которое во время проверок выходило на видеосвязь и объясняло цель поездки – "рекрутинговая процедура". Это позволяло автомобилю двигаться дальше. Также мужчин инструктировали, как поступать во время незаконного пересечения границы.Фигурантов задержали после получения $4 тыс за организацию побега бойца из воинской части в Запорожье.Тем временем На Западной Украине раскрыта схема дезертирстваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Рейтинг Трампа рухнул. Одессу захватили фашисты. Хроника событий на 14.00 29 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

запорожье

одесская область

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости, украина, запорожье, одесская область, гбр, сбу, дезертирство , всу, госпогранслужба, криминал, побег, евроинтеграция, украина-ес