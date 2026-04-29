"Такси для военных 24/7 Запорожье": ГБР Украины разоблачило схему дезертирства
Побег с Украины для дезертиров организовал житель Запорожья. Об этом 29 апреля заявило Государственное бюро расследований Украины
2026-04-29T15:38
"Такси для военных 24/7 Запорожье": ГБР Украины разоблачило схему дезертирства

15:38 29.04.2026
 
Побег с Украины для дезертиров организовал житель Запорожья. Об этом 29 апреля заявило Государственное бюро расследований Украины
"Сотрудники ГБР совместно с СБУ и Государственной пограничной службой разоблачили канал побега военных, которые самовольно покинули части и пытались выехать за границу. Организатор и его сообщник — должностное лицо воинской части — задержаны", - сказано в официальном сообщении.
Житель Запорожья искал желающих сбежать с Украины через интернет.
"Свои услуги назвал "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя". За деньги обещал довезти в любой город Украины и помочь беспрепятственно проехать блокпосты", - рассказали в ГБР.
К схеме присоединилось должностное лицо воинской части, которое во время проверок выходило на видеосвязь и объясняло цель поездки – "рекрутинговая процедура". Это позволяло автомобилю двигаться дальше. Также мужчин инструктировали, как поступать во время незаконного пересечения границы.
Фигурантов задержали после получения $4 тыс за организацию побега бойца из воинской части в Запорожье.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Рейтинг Трампа рухнул. Одессу захватили фашисты. Хроника событий на 14.00 29 апреля
16:20Пока "ангелы" ТЦК будут набирать солдат, НАБУ уже опустошит их карты: что происходит на Украине
16:15Трамп повторяет трюк 1986 года: Ибрагимов — почему выход ОАЭ из ОПЕК не обрушит цены как при СССР
16:10Российский военнослужащий рассказал, за что ВСУ объявили награду за его голову
16:00"Два года над пропастью": легенда о подрыве Крещатика
15:50Помощник президента РФ назвал первого иностранного лидера — гостя парада 9 мая. Главное к этому часу
15:39"Нас спасет ИИ под контролем человека". Владимир Попов о проблемах авиации и ПВО России
15:38"Такси для военных 24/7 Запорожье": ГБР Украины разоблачило схему дезертирства
15:35Bloomberg: условия выдачи кредита Киеву ужесточаются. Что это значит и что останется режиму Зеленского
15:31Скандальный демарш посла США на Украине - уволилась из-за Трампа
15:16Что нужно для победы России в войне на истощение: Ищенко о возможностях ВСУ и экономике конфликтов
15:06На Западной Украине раскрыта схема дезертирства
14:50Захарова назвала "визитную карточку" Киева
14:47Глава ЕК рассказала, когда Киев получит первую часть кредита ЕС
14:41Майдан и демография. Сколько реально человек осталось на Украине и вернутся ли беженцы
14:39ВМС Украины атаковали судно MARQUISE под флагом Камеруна
14:37Каждый за себя: почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для России
14:25Украина просит Израиль арестовать судно "Панормитис" в порту Хайфы
14:08В разговоре Миндича о строительстве поместий упоминаются "Вова", "Андрей" и другие
14:03Амбиции Киева вступить в НАТО мертвы - Economist
14:00Рейтинг Трампа рухнул. Одессу захватили фашисты. Хроника событий на 14.00 29 апреля
Лента новостейМолния