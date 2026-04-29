https://ukraina.ru/20260429/taksi-dlya-voennykh-247-zaporozhe-gbr-ukrainy-razoblachilo-skhemu-dezertirstva-1078442805.html
"Такси для военных 24/7 Запорожье": ГБР Украины разоблачило схему дезертирства
"Такси для военных 24/7 Запорожье": ГБР Украины разоблачило схему дезертирства - 29.04.2026 Украина.ру
"Такси для военных 24/7 Запорожье": ГБР Украины разоблачило схему дезертирства
Побег с Украины для дезертиров организовал житель Запорожья. Об этом 29 апреля заявило Государственное бюро расследований Украины
2026-04-29T15:38
2026-04-29T15:38
2026-04-29T15:38
новости
украина
запорожье
одесская область
гбр
сбу
дезертирство
всу
госпогранслужба
криминал
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078442183_0:42:615:388_1920x0_80_0_0_dd3ba3635ea496c5268f95fa773390e9.jpg
"Сотрудники ГБР совместно с СБУ и Государственной пограничной службой разоблачили канал побега военных, которые самовольно покинули части и пытались выехать за границу. Организатор и его сообщник — должностное лицо воинской части — задержаны", - сказано в официальном сообщении.Житель Запорожья искал желающих сбежать с Украины через интернет. "Свои услуги назвал "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя". За деньги обещал довезти в любой город Украины и помочь беспрепятственно проехать блокпосты", - рассказали в ГБР.К схеме присоединилось должностное лицо воинской части, которое во время проверок выходило на видеосвязь и объясняло цель поездки – "рекрутинговая процедура". Это позволяло автомобилю двигаться дальше. Также мужчин инструктировали, как поступать во время незаконного пересечения границы.Фигурантов задержали после получения $4 тыс за организацию побега бойца из воинской части в Запорожье.
украина
запорожье
одесская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078442183_0:0:615:462_1920x0_80_0_0_9eaf816ee88ba99dcfefbfa1d17a31ac.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запорожье, одесская область, гбр, сбу, дезертирство , всу, госпогранслужба, криминал, побег, евроинтеграция, украина-ес
Новости, Украина, Запорожье, Одесская область, ГБР, СБУ, дезертирство , ВСУ, Госпогранслужба, криминал, побег, евроинтеграция, Украина-ЕС
"Такси для военных 24/7 Запорожье": ГБР Украины разоблачило схему дезертирства
Побег с Украины для дезертиров организовал житель Запорожья. Об этом 29 апреля заявило Государственное бюро расследований Украины
"Сотрудники ГБР совместно с СБУ и Государственной пограничной службой разоблачили канал побега военных, которые самовольно покинули части и пытались выехать за границу. Организатор и его сообщник — должностное лицо воинской части — задержаны", - сказано в официальном сообщении.
Житель Запорожья искал желающих сбежать с Украины через интернет.
"Свои услуги назвал "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя". За деньги обещал довезти в любой город Украины и помочь беспрепятственно проехать блокпосты", - рассказали в ГБР.
К схеме присоединилось должностное лицо воинской части, которое во время проверок выходило на видеосвязь и объясняло цель поездки – "рекрутинговая процедура". Это позволяло автомобилю двигаться дальше. Также мужчин инструктировали, как поступать во время незаконного пересечения границы.
Фигурантов задержали после получения $4 тыс за организацию побега бойца из воинской части в Запорожье.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.