https://ukraina.ru/20260429/rossiyskiy-voennosluzhaschiy-rasskazal-za-chto-vsu-obyavili-nagradu-za-ego-golovu-1078447819.html

Российский военнослужащий рассказал, за что ВСУ объявили награду за его голову

Российский военнослужащий с позывным "Погранец" нанёс немалый урон ВСУ и получил признание у противника в денежном выражении. Об этом он рассказал в интервью RT

2026-04-29T16:10

новости

украина

ясиноватая

горловка

вооруженные силы украины

rt

азовсталь

днр

новые регионы

донбасс

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078448186_0:0:1716:965_1920x0_80_0_0_b2da1e5e2f6a0b3515b6f04d9463b6aa.jpg

В сюжете военкора RT Влада Андрицы рассказано о том, как боец с позывным "Погранец" прошёл от Горловки до Песок, работал по "Азовстали" и подбил немало вражеской техники. За голову 54-летнего российского бойца ВСУшники обещают $800 тыс. "В 2014-м боец подразделения "БАРС 37" вступил в ряды ополчения в ДНР. Говорит, тогда все шли с одной целью: защитить дом, памятники, могилы, историю и не допустить фашизм на свою землю. В 2015 году во время штурма населённого пункта Красный Партизан Погранец получил четыре пулевых ранения в грудь и одно в шею, были пробиты оба лёгких и сердце. 11 дней он провёл в реанимации, десять — в палате, а потом вернулся на позиции", - сказано в публикации.Затем он стал командиром взвода, обучал молодое пополнение. В 2022 году штурмовал Мариуполь - там в порту его подразделение уничтожило группу ВСУ. Участвовал в блокировке "Азовстали". В этом городе "Погранец" получил осколочные ранения ноги и руки.Также он участвовал в боях за Ясиноватую и едва избежал смерти."Ну, техники накрошили хорошо им. После Ясиноватой очень хорошо в цене поднялся", - рассказал "Погранец", оценивая объявленную за его голову награду в $800 тыс.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

