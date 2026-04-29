Российский военнослужащий рассказал, за что ВСУ объявили награду за его голову
Российский военнослужащий рассказал, за что ВСУ объявили награду за его голову - 29.04.2026 Украина.ру
Российский военнослужащий рассказал, за что ВСУ объявили награду за его голову
Российский военнослужащий с позывным "Погранец" нанёс немалый урон ВСУ и получил признание у противника в денежном выражении. Об этом он рассказал в интервью RT
2026-04-29T16:10
2026-04-29T16:10
2026-04-29T16:22
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В сюжете военкора RT Влада Андрицы рассказано о том, как боец с позывным "Погранец" прошёл от Горловки до Песок, работал по "Азовстали" и подбил немало вражеской техники. За голову 54-летнего российского бойца ВСУшники обещают $800 тыс. "В 2014-м боец подразделения "БАРС 37" вступил в ряды ополчения в ДНР. Говорит, тогда все шли с одной целью: защитить дом, памятники, могилы, историю и не допустить фашизм на свою землю. В 2015 году во время штурма населённого пункта Красный Партизан Погранец получил четыре пулевых ранения в грудь и одно в шею, были пробиты оба лёгких и сердце. 11 дней он провёл в реанимации, десять — в палате, а потом вернулся на позиции", - сказано в публикации.Затем он стал командиром взвода, обучал молодое пополнение. В 2022 году штурмовал Мариуполь - там в порту его подразделение уничтожило группу ВСУ. Участвовал в блокировке "Азовстали". В этом городе "Погранец" получил осколочные ранения ноги и руки.Также он участвовал в боях за Ясиноватую и едва избежал смерти."Ну, техники накрошили хорошо им. После Ясиноватой очень хорошо в цене поднялся", - рассказал "Погранец", оценивая объявленную за его голову награду в $800 тыс.Тем временем на Украине: "Такси для военных 24/7 Запорожье": ГБР Украины разоблачило схему дезертирстваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Рейтинг Трампа рухнул. Одессу захватили фашисты. Хроника событий на 14.00 29 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
ясиноватая
горловка
днр
донбасс
новости, украина, ясиноватая, горловка, вооруженные силы украины, rt, азовсталь, днр, новые регионы, донбасс, наступление россии
Новости, Украина, Ясиноватая, Горловка, Вооруженные силы Украины, RT, Азовсталь, ДНР, Новые регионы, Донбасс, наступление России
Российский военнослужащий рассказал, за что ВСУ объявили награду за его голову
16:10 29.04.2026 (обновлено: 16:22 29.04.2026)
Российский военнослужащий с позывным "Погранец" нанёс немалый урон ВСУ и получил признание у противника в денежном выражении. Об этом он рассказал в интервью RT
В сюжете военкора RT Влада Андрицы рассказано о том, как боец с позывным "Погранец" прошёл от Горловки до Песок, работал по "Азовстали" и подбил немало вражеской техники. За голову 54-летнего российского бойца ВСУшники обещают $800 тыс.
"В 2014-м боец подразделения "БАРС 37" вступил в ряды ополчения в ДНР. Говорит, тогда все шли с одной целью: защитить дом, памятники, могилы, историю и не допустить фашизм на свою землю. В 2015 году во время штурма населённого пункта Красный Партизан Погранец получил четыре пулевых ранения в грудь и одно в шею, были пробиты оба лёгких и сердце. 11 дней он провёл в реанимации, десять — в палате, а потом вернулся на позиции", - сказано в публикации
Затем он стал командиром взвода, обучал молодое пополнение. В 2022 году штурмовал Мариуполь - там в порту его подразделение уничтожило группу ВСУ. Участвовал в блокировке "Азовстали". В этом городе "Погранец" получил осколочные ранения ноги и руки.
Также он участвовал в боях за Ясиноватую и едва избежал смерти.
"Ну, техники накрошили хорошо им. После Ясиноватой очень хорошо в цене поднялся", - рассказал "Погранец", оценивая объявленную за его голову награду в $800 тыс.
