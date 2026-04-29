Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260429/rossiyskiy-voennosluzhaschiy-rasskazal-za-chto-vsu-obyavili-nagradu-za-ego-golovu-1078447819.html
Российский военнослужащий с позывным "Погранец" нанёс немалый урон ВСУ и получил признание у противника в денежном выражении. Об этом он рассказал в интервью RT
новости
украина
ясиноватая
горловка
вооруженные силы украины
rt
азовсталь
днр
новые регионы
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078448186_0:0:1716:965_1920x0_80_0_0_b2da1e5e2f6a0b3515b6f04d9463b6aa.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078448186_0:0:1380:1034_1920x0_80_0_0_4b7477cdc110b8b3449b27a011f25cd8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Российский военнослужащий рассказал, за что ВСУ объявили награду за его голову

16:10 29.04.2026 (обновлено: 16:22 29.04.2026)
 
© Фото : скриншот видео RT
- РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Фото : скриншот видео RT
Читать в
ДзенTelegram
Российский военнослужащий с позывным "Погранец" нанёс немалый урон ВСУ и получил признание у противника в денежном выражении. Об этом он рассказал в интервью RT
В сюжете военкора RT Влада Андрицы рассказано о том, как боец с позывным "Погранец" прошёл от Горловки до Песок, работал по "Азовстали" и подбил немало вражеской техники. За голову 54-летнего российского бойца ВСУшники обещают $800 тыс.
"В 2014-м боец подразделения "БАРС 37" вступил в ряды ополчения в ДНР. Говорит, тогда все шли с одной целью: защитить дом, памятники, могилы, историю и не допустить фашизм на свою землю. В 2015 году во время штурма населённого пункта Красный Партизан Погранец получил четыре пулевых ранения в грудь и одно в шею, были пробиты оба лёгких и сердце. 11 дней он провёл в реанимации, десять — в палате, а потом вернулся на позиции", - сказано в публикации.
Затем он стал командиром взвода, обучал молодое пополнение. В 2022 году штурмовал Мариуполь - там в порту его подразделение уничтожило группу ВСУ. Участвовал в блокировке "Азовстали". В этом городе "Погранец" получил осколочные ранения ноги и руки.
Также он участвовал в боях за Ясиноватую и едва избежал смерти.
"Ну, техники накрошили хорошо им. После Ясиноватой очень хорошо в цене поднялся", - рассказал "Погранец", оценивая объявленную за его голову награду в $800 тыс.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЯсиноватаяГорловкаВооруженные силы УкраиныRTАзовстальДНРНовые регионыДонбасснаступление России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
