Пентагон отказался передать Киеву выделенные конгрессом миллионы - сенатор

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл в статье для газеты Washington Post обвинил Пентагон в задержке военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, которая была одобрена конгрессом в рамках бюджета на 2026 финансовый год

2026-04-29T07:56

"В прошлом году… республиканское большинство в обоих комитетах по делам вооруженных сил санкционировало выделение 400 миллионов долларов на Инициативу по содействию безопасности Украины на каждый из следующих двух лет... Однако помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне", - написал сенатор.Он подчеркнул, что военное ведомство США игнорирует запросы законодателей о судьбе средств, выделенных Киеву.При этом Макконнелл фактически обвинил заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби в саботаже решений конгресса, подчеркнув, что тот уже не в первый раз препятствует реализации утвержденной военной помощи Украине.О помощи Запада - в материале "Хватит уже!": немецкий политик раскритиковала Мерца за помощь Киеву на сайте Украина.ру.

