Главное за ночь 29 апреля
Евросоюз требует от Украины проведения налоговых изменений, иначе сообщество введет более строгие условия предоставления кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом и других важных событиях рассказал 29 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-29T08:23
Евросоюз требует от Украины проведения налоговых изменений, иначе сообщество введет более строгие условия предоставления кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом и других важных событиях рассказал 29 апреля телеграм-канал Украина.ру
По данным Bloomberg, Киев должен увеличить НДС до 20 процентов для компаний, работающих по льготной системе и имеющих годовой доход выше 77,4 тысячи евро.
🟦 Град размером с бейсбольный мяч выпал в американском штате Миссури. Куски льда повредили множество машин. Автомобилисты вынуждены прятать их под эстакадами.
🟦 Армия США планирует закупить 857 перехватчиков THAAD в 2027 финансовом году на фоне истощения запасов в ходе конфликта с Ираном, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.
Пентагон запрашивает более чем в 23 раза больше перехватчиков и более чем в 13 раз больше финансирования.
🟦 Карл III на приеме в США пошутил, что британская армия 200 лет назад сожгла Белый дом в рамках "небольшой попытки благоустройства".
Король Великобритании отметил, что не мог не заметить того, что Восточное крыло Белого дома было полностью снесено для строительства бального зала.