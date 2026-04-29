Ищенко назвал три варианта поведения стран в американо-иранском конфликте
Страны мира заняли выжидательную позицию в американо-иранском конфликте, поскольку два других варианта — помощь США или помощь Ирану — ведут к катастрофическим последствиям: нефти по 300 долларов или ядерному удару. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-04-29T04:55
По словам Ищенко, у стран есть три варианта: выжидательная позиция, помощь США против Ирана или помощь Ирану против США. Эксперт пояснил, что если помогать Штатам, можно рассчитывать на нефть по 300 долларов.
Если помогать Ирану — Трамп окончательно слетит с катушек, и по помогающему прилетит ядерная ракета, даже если это будет Франция, а не Россия или Китай.
Он также отметил, что Пакистан предложил посредничество, но США и Иран встретились и заявили, что договориться не могут. Они будут воевать дальше, а все остальные будут смотреть, как именно.
Обозреватель подчеркнул, что рынки привыкают к постоянным потрясениям и на каком-то этапе стабилизируются. Бизнесу и политикам важно сначала остановиться и посмотреть, если ситуация неясна.
"Сейчас трудно сказать, у кого хватит ракет, кто кого переиграет. Иран показал высокую степень сопротивляемости и создал Соединенным Штатам и Израилю массу проблем. Сегодня даже неизвестно, будет ли Трамп продолжать активно вести боевые действия. Болтать будет активно, это понятно. Но если начнется вторжение, кто может сказать, как оно будет развиваться?" — пояснил Ищенко.
Он добавил, что для США это огромный риск, для Ирана — тоже огромный риск, поэтому никто никуда не торопится.
"Тем более это же не наша война. Мы можем спокойно анализировать, чему-то поучиться для себя. И исходя из того, как будут развиваться события, уже делать определенные выводы и принимать уже вполне осознанное решение. И это не только нас касается, весь мир так поступает", — резюмировал эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности к жестким действиям против Ирана в случае отказа от ядерной сделки. Иранская сторона, в свою очередь, обещала дать симметричный ответ на любую агрессию. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве ряда стран пока не привели к прорыву.