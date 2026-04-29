Ищенко назвал три варианта поведения стран в американо-иранском конфликте
Страны мира заняли выжидательную позицию в американо-иранском конфликте, поскольку два других варианта — помощь США или помощь Ирану — ведут к катастрофическим последствиям: нефти по 300 долларов или ядерному удару. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам Ищенко, у стран есть три варианта: выжидательная позиция, помощь США против Ирана или помощь Ирану против США. Эксперт пояснил, что если помогать Штатам, можно рассчитывать на нефть по 300 долларов.
Если помогать Ирану — Трамп окончательно слетит с катушек, и по помогающему прилетит ядерная ракета, даже если это будет Франция, а не Россия или Китай.
Он также отметил, что Пакистан предложил посредничество, но США и Иран встретились и заявили, что договориться не могут. Они будут воевать дальше, а все остальные будут смотреть, как именно.
Обозреватель подчеркнул, что рынки привыкают к постоянным потрясениям и на каком-то этапе стабилизируются. Бизнесу и политикам важно сначала остановиться и посмотреть, если ситуация неясна.
"Сейчас трудно сказать, у кого хватит ракет, кто кого переиграет. Иран показал высокую степень сопротивляемости и создал Соединенным Штатам и Израилю массу проблем. Сегодня даже неизвестно, будет ли Трамп продолжать активно вести боевые действия. Болтать будет активно, это понятно. Но если начнется вторжение, кто может сказать, как оно будет развиваться?" — пояснил Ищенко.
Он добавил, что для США это огромный риск, для Ирана — тоже огромный риск, поэтому никто никуда не торопится.
"Тем более это же не наша война. Мы можем спокойно анализировать, чему-то поучиться для себя. И исходя из того, как будут развиваться события, уже делать определенные выводы и принимать уже вполне осознанное решение. И это не только нас касается, весь мир так поступает", — резюмировал эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности к жестким действиям против Ирана в случае отказа от ядерной сделки. Иранская сторона, в свою очередь, обещала дать симметричный ответ на любую агрессию. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве ряда стран пока не привели к прорыву.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европа готовится к войне с Россией, пока Украина довоевывает остатками ее арсеналов читайте на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАРоссияРостислав ИщенкоДональд ТрампМИА "Россия сегодня"Украина.ру
 
06:40Своруют всё, сколько ни дай. Чем занимаются украинские чиновники и политики
06:30Цензура для роботов. Как ИИ научили молчать и теперь вы "думаете правильно"
06:25"За спиной Орбана прятались": эксперт МГУ о роли венгерского премьера в ЕС
06:10Укоренение диктатуры и пощечина Трампу. Что говорят на Украине о продление военного положения
06:00Экономика Украины и война: шпионы против зерна и споры вокруг мобилизации
05:55Надо понимать, за что мы воюем: аналитик предупредил о риске исчезновения России в фантазиях Европы
05:25Линин объяснил, где Россия может сильнее ударить по Западу
04:55Ищенко назвал три варианта поведения стран в американо-иранском конфликте
04:45Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:29Ракетная опасность, угроза БПЛА и 11 закрытых аэропортов. Сводка по регионам России к этому часу
04:15Самойлов объяснил, почему Россия замедлила продвижение на Украине
04:00Экс-главе ФБР предъявили обвинения за "шифр из ракушек" с угрозами Трампу
03:43В Вене осквернили братскую могилу советских солдат
03:09Google разрешила Пентагону использовать свои ИИ-инструменты
02:52Трамп может добиваться продления полномочий по операции против Ирана — Расмуссен
02:35"Россия не бросает бойцов в бессмысленные штурмы". Другие заявления Захаровой в интервью Firstpost
02:12Российский "Африканский корпус" удержал Мали
01:32В Туапсе устраняют последствия удара ВСУ. События 28 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:00Пир во время чумы: Галкин* и Меладзе на русском языке развлекали украинских нуворишей в Каннах
00:29Фронтовая сводка за 28 апреля от канала "Дневник Десантника"
Лента новостейМолния