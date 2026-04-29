Планы Лондона и предатель Мерц

Заявление Мерца о невозможности вступления Украины в ЕС в ближайшем будущем и о неизбежности отказа Киева от части территорий для заключения мира не было чем-то новым ни для европейских, ни для немецких политиков., считает эксперт и политолог Ростислав Ищенко.

2026-04-29T06:43

Нечто подобное неоднократно говорили и другие действующие лидеры европейских стран и их предшественники.Ангела Меркель и Франсуа Олланд об этом ещё с Петром Порошенко* переговоры вели в рамках Минских соглашений, предполагавших не только урегулирование в Донбассе, но и постепенное признание Украиной российского статуса Крыма. Реализация соглашений предполагала принятие новой конституции на референдуме, следовательно Крым и Севастополь, в которых референдум бы не проводился, не могли быть включены в новую конституцию как украинские регионы, а значит и войти в состав постреферендумной Украины.Это, кстати, была одна из основных причин, по которым склонный к достижению компромисса Порошенко всячески саботировал завершение процесса урегулирования – предписанные соглашением проекты документов на рассмотрение Верховной Рады подавались, но либо не доходили до превращения в законы, либо же так обрастали поправками, что прекращали соответствовать духу и букве Минских соглашений. Всё потому, что изменение статуса Луганского и Донецкого регионов (получение ими широкой автономии) требовало изменения основных положений конституции (фактически принятия новой). Соответствующие решения могли быть приняты только на всенародном референдуме с вышеуказанными последствиями для юридического статуса Крыма и Севастополя.Киев оказывался в вилке: заявить о нелегитимности референдума, в связи с отказом двух регионов (Крыма и Севастополя), которые Украина считала своими, его проводить, или же признания результатов референдума, что вело к фактическому признанию выхода Крыма и Севастополя из украинской юрисдикции. У Киева оставалась её возможность не признавать их переход в российскую юрисдикцию, но его международная позиция в этом вопросе сильно ослабла бы и количество государств, признавших Крым и Севастополь российскими, после этого сильно возросло бы.Что же касается ситуации, сложившейся после 2022 года, то даже самые последовательные сторонники Украины среди европейских политиков, кроме совсем уж оторванных от реальности оптимистов, максимум рассчитывали на возможность добиться прекращения огня по линии соприкосновения, констатируя при этом, что занятые ВС РФ территории в состав Украины уже никогда не вернутся.Относительно вступления в ЕС, позицию: "Вначале выполните наши требования, которые мы пока не сформулировали, и победите коррупцию, которую никто пока не победил, поскольку мы её возглавляем, а потом, лет через десять-двадцать мы вас примем в ЕС", - занимало и занимает большинство европейских политиков, кроме, опять-таки самых незамутнённых украинофилов.Ни в одном из своих заявлений Мерц не был оригинален, более того, до него аналогичные мысли высказывались европейскими, в том числе германскими, политиками в значительно более радикальной форме и гораздо более уничижительно в отношении Киева. Возможно поэтому в Киеве заявлением Мерца не сильно озаботились, гораздо больше внимания МИД и президент Украины уделили очередному, пришедшему в Хайфу пароходу с Российским зерном, на которое Украина почему-то претендует.Громкое негодование по поводу высказываний Мерца выразил Лондон. Думаю, англичане потому среагировали так бурно, что заметили пропущенное украинскими политиками.Обратите внимание. Зеленскому грозит разгром на поле боя и потеря государственности, а он почему-то рвётся в ЕС, причём не постоянно, а вспышками. Пока он в Киеве или объезжает своих союзников в ЕС, Зеленский сосредоточен на том, что важно для него – "дайте денег" и для его генералов, "а также дайте побольше ракет и всего, чем можно воевать, включая живую силу – хоть регулярные войска, хоть наёмников, но много и на постоянной основе". Но стоит только Зеленскому где-то пересечься с англичанами, он начинает проситься в ЕС, откуда сами британцы сбежали, причём требует принять Украину "уже вчера".Так вот Мерц, в своём заявлении выдал важную "военную тайну" - он сдал сроки принятия Украины в ЕС, на которых настаивал Зеленский. Последний хотел, чтобы Украину приняли до 1-го января 2027 года, а Мерц сказал, что ни до 2027-го, ни до 2028 года не получится. А теперь давайте вспомним, что в конце декабря прошлого года – в январе нынешнего, самые главные европейские оптимисты, заявляли, что Киев сможет подержаться против России, без прямого участия Запада в схватке год-полтора. То есть, до января-июля 2027 года. При этом готовящаяся к войне с Россией Европа самой ранней (хоть и нереалистичной) датой своего выступления считает 2029 год. На самом деле вряд ли она и к 2032 году будет готова воевать, но это её (Европы) проблемы.В любом случае, согласно европейским оценкам, катастрофа украинской государственности наступает на полтора-два года раньше, чем Европа будет готова выступить. Не то, чтобы это совсем уж ломало планы европейцев, но серьёзно осложняет их реализацию: одно дело посылать войска на фронт "в поддержку борющейся Украины", совсем другое, через полтора-два года после российской победы, начинать с Москвой новую войну по собственной инициативе.Британцы, как главные организаторы военной кампании в поддержку Украины пытаются решить эти трудности двумя способами:1. Организовать в Прибалтике новую площадку войны против России раньше, чем рухнет Украина.Все предварительные мероприятия проведены и высокая степень готовности к организации неизбежно ведущей к войне провокации достигнута, но, с учётом жёсткой позиции России, даже англичане побаиваются военного варианта со своим участием, а уж потенциальная жертвенная пешка в лице Прибалтике и слышать ничего не хочет о своей войне с Россией без участия всего НАТО или хотя бы его самых уважаемых ядерных членов.2. Второй вариант как раз заключается в том, чтобы принять Украину в ЕС пока она ещё сопротивляется.Лондон продавливает через солидарную с ним евробюрократию решение принять Украину в ускоренном порядке (в рамках одного заседания) и в границах 1991 года. В таком случае, Севастополь, Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и любые входящие сейчас в состав Украины регионы, которые захотят присоединиться к России, будут признаны Евросоюзом собственной территорией, что переведёт конфликт из плоскости Украина-Россия в плоскость Россия-ЕС. Для начала конфликт с ЕС будет носить политический (невоенный характер). Но дело в том, что НАТО, большинство членов которого составляют государства ЕС, неоднократно декларировало, что рассматривает защиту Евросоюза, как свою прямую обязанность. В любом случае, даже без заокеанских партнёров, европейские члены НАТО, заявившие о намерении создать собственную европейскую армию и систему безопасности альтернативную НАТО, должны будут каким-то образом защитить "новые границы ЕС", что облегчит Лондону втягивание их в военный конфликт с Россией.Вряд ли Мерц стал предателем, выдавшим военную тайну умышленно. Он просто по простоте душевной ляпнул очевидное: "Зеленский хочет, чтобы Украину приняли в ЕС до января 2027 года, но это нереально". Однако тем самым он вскрыл дату, которую Лондон считает критической, с точки зрения возможностей Украины дальше вести войну самостоятельно. Это значит, что все основные дипломатические шаги Британии по спасению Украины, а также все военные меры, направленные на ослабление давления России на фронте будут предприняты летом-осенью текущего года. В том числе можно ждать и попыток активизации "спящих" ячеек российской оппозиции, а также усиления террористической активности украинских и британских спецслужб на российской территории.Но прочесть британские планы, опираясь на озвученные Мерцем даты, для российских спецслужб тоже не проблема, а значит они будут усиленно готовиться к парированию новых угроз, усилится также дипломатическое и политическое противодействие России британским планам на международной арене. Ясное дело, Лондон от своего не откажется, понятно также, что и без Мерца вся эта суета давно должна была привлечь к себе внимание соответствующих специалистов.Но, во-первых, всё равно всем неприятно, когда их планы бессмысленно выдаёт, какой-то болтливый старый пенёк, который даже прибыли с этого никакой не имеет. Во-вторых, на случай провала готов "виновник": Мерца-то всё равно никому не жалко.*Внесен в список экстремистов и террористов

