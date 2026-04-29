Самойлов объяснил, почему Россия замедлила продвижение на Украине
Замедление продвижения российских войск связано в том числе с усилением ВСУ в части дронов и систем боевого управления — Европа превратилась в стратегический тыл Киева. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов
Самойлов объяснил, почему Россия замедлила продвижение на Украине

04:15 29.04.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск
Военнослужащие 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Замедление продвижения российских войск связано в том числе с усилением ВСУ в части дронов и систем боевого управления — Европа превратилась в стратегический тыл Киева. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов
Однако никаких серьезных военных результатов противник не добился: он медленно отступает, его промышленность вынесена за пределы страны, а в тылу — выжженная земля.
По словам Самойлова, улучшение системы боевого управления в ВСУ произошло в том числе благодаря внедрению программно-аппаратных средств компании "Палантир". Количество качественных дальнобойных дронов у врага тоже возросло — их производят в Норвегии, Чехии, Польше, Германии и Великобритании.
Эксперт отметил, что, несмотря на это, ВСУ медленно отступают. Их штурмовые группы заходят, но закрепления не бывает, а потери сумасшедшие. Украинская промышленность выносится за пределы страны, потому что на глубине тыла в 1200 км организовать производство невозможно.
"Конечно, ВСУ бьют беспилотниками по нашим мирным жителям и жгут нефтяные терминалы. Но это война. <...> Когда из-за украинских дронов гибнут два-три наших мирных жителя и повреждаются десяток квартир, это больно бьет по нашим эмоциям, но в их тылу просто выжженная земля", — пояснил Самойлов.
Он также прокомментировал удары по Одессе: британцы и французы объявили, что собираются заводить туда свои воинские части, "вот мы их и утюжим".
"Появится у них желание завезти туда контингент в 20-30 тысяч человек? Сколько гробов сразу обратно пойдет. У нас же эти позиции пристреляны. <...> Мы работаем без пиара, но системно. Наша цель – ликвидировать нацистское государство на территории Украины. А это нельзя сделать быстро", — резюмировал эксперт.
Также Алексей Самойлов заявил, что Россия не форсирует наступление из геополитического расчета, чтобы не консолидировать НАТО. В последние месяцы западные страны значительно нарастили производство и поставки беспилотников Украине.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия наносит по Украине такие удары, чтобы страны Европы не могли завести туда войска читайте на сайте Украина.ру.
