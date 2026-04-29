Двойная игра от Калининграда: шантаж ЕС и надежда на ядерный зонтик Москвы

В Калининградской области сложился опасный когнитивный диссонанс: местная элита годами шантажировала Москву возможностью "нырнуть под Евросоюз", но при этом рассчитывает, что в случае угрозы Россия защитит регион от той же Европы

2026-04-29T17:45

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.По словам эксперта, эта двойственность проявляется во всем. Сначала Запад насаждал тезис, что "это не совсем Россия", а затем местная бизнес-элита ради туристов из других регионов взяла на вооружение совершенно лживый лозунг: "Приезжайте к нам. У нас тут Европа".Выползов также заявил, что не понимает, почему у Центра до сих пор не дошли руки до того, чтобы сделать здесь настоящую русскую область. Политолог отметил, что Россия продолжает метаться в вопросе статуса региона."С одной стороны, мы говорим, что это форпост России на западе. С другой стороны, мы говорим, что это мост между Россией и Европой. Это два взаимоисключающих понятия. Пора уже определиться", — резюмировал Выползов.Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.

