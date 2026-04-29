Двойная игра от Калининграда: шантаж ЕС и надежда на ядерный зонтик Москвы - 29.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260429/dvoynaya-igra-ot-kaliningrada-shantazh-es-i-nadezhda-na-yadernyy-zontik-moskvy-1078433813.html
Двойная игра от Калининграда: шантаж ЕС и надежда на ядерный зонтик Москвы
В Калининградской области сложился опасный когнитивный диссонанс: местная элита годами шантажировала Москву возможностью "нырнуть под Евросоюз", но при этом рассчитывает, что в случае угрозы Россия защитит регион от той же Европы
2026-04-29T17:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.По словам эксперта, эта двойственность проявляется во всем. Сначала Запад насаждал тезис, что "это не совсем Россия", а затем местная бизнес-элита ради туристов из других регионов взяла на вооружение совершенно лживый лозунг: "Приезжайте к нам. У нас тут Европа".Выползов также заявил, что не понимает, почему у Центра до сих пор не дошли руки до того, чтобы сделать здесь настоящую русскую область. Политолог отметил, что Россия продолжает метаться в вопросе статуса региона."С одной стороны, мы говорим, что это форпост России на западе. С другой стороны, мы говорим, что это мост между Россией и Европой. Это два взаимоисключающих понятия. Пора уже определиться", — резюмировал Выползов.
Двойная игра от Калининграда: шантаж ЕС и надежда на ядерный зонтик Москвы

17:45 29.04.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
В Калининградской области сложился опасный когнитивный диссонанс: местная элита годами шантажировала Москву возможностью "нырнуть под Евросоюз", но при этом рассчитывает, что в случае угрозы Россия защитит регион от той же Европы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов.
По словам эксперта, эта двойственность проявляется во всем. Сначала Запад насаждал тезис, что "это не совсем Россия", а затем местная бизнес-элита ради туристов из других регионов взяла на вооружение совершенно лживый лозунг: "Приезжайте к нам. У нас тут Европа".
"И вот эта лживость стала визитной карточкой Калининградской области", — подчеркнул политолог.
Выползов также заявил, что не понимает, почему у Центра до сих пор не дошли руки до того, чтобы сделать здесь настоящую русскую область. Политолог отметил, что Россия продолжает метаться в вопросе статуса региона.
"С одной стороны, мы говорим, что это форпост России на западе. С другой стороны, мы говорим, что это мост между Россией и Европой. Это два взаимоисключающих понятия. Пора уже определиться", — резюмировал Выползов.
Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
