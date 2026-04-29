Амбиции Киева вступить в НАТО мертвы - Economist - 29.04.2026 Украина.ру
Амбиции Киева вступить в НАТО мертвы - Economist
Амбиции Украины по вступлению в НАТО мертвы, пишет британский журнал Economist со ссылкой на западных чиновников
2026-04-29T14:03
Амбиции Киева вступить в НАТО мертвы - Economist

14:03 29.04.2026
 
Амбиции Украины по вступлению в НАТО мертвы, пишет британский журнал Economist со ссылкой на западных чиновников
"К сожалению для Украины, ее амбиции в отношении НАТО мертвы в обозримом будущем", - говорится в материале.
Как отмечает издание, предыдущий президент США Джо Байден скептически относился к вступлению Украины в НАТО.
По мнению Economist, отношение нынешнего руководства США к этой идее "похоронило" надежды Киева.
В начале апреля генсек альянса Марк Рютте заявлял, что членство Украины в НАТО больше не обсуждается, взамен этого страны альянса предоставят Киеву гарантии безопасности.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности РФ, именно эта угроза стала одной из причин начала спецоперации.
Подробнее о пути Киева в альянс - в материале Украину не впустят в НАТО на сайте Украина.ру.
