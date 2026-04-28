Сотрудник "Мираторга" погиб после атаки дрона ВСУ в Брянской области. Новости СВО

Сотрудник "Мираторга" погиб после атаки дрона ВСУ в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Об этом и других важных событиях рассказал 28 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-28T12:30

"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дрона село Брахлов Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, погиб сотрудник предприятия", - уточнил глава региона.Он выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.Также при атаке на село был поврежден специализированный автомобиль – кормовоз.🟥 Украинский военкор Богдан Мирошников отметил резкую активизацию российских войск на Гуляйпольском направлении. По его оценкам, ВС РФ наращивают давление, комбинируя артиллерию, дроны и действия малых штурмовых групп, создавая условия для дальнейшего продвижения. 🟥 Российские военные нанесли восемь ударов по целям ВСУ в Сумской области (северо-восточный контур управления и запуска БПЛА, склады и узлы связи в Конотопе и Тростянце, временный штаб координации ВСУ, система дальней связи и энергоструктура в Шосткинском районе, места скопления ВСУшников на дорогах), шесть ударов по целям в Днепропетровской области (производство БПЛА с реактивными двигателями и ремонтно-восстановительная база техники в Кривом Роге, железнодорожная логистика), три удара по Николаевской области (по зданию СБУ в Николаеве (координационный штаб), складским помещениям, военной базе в районе Мешковки). Также было нанесено два удара в Запорожской области (били по прифронтовой логистике, складам, обеспечивающим группировку, сорвали ротацию на Гуляйпольском направлении).🟥 Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края загорелся в результате ночной атаки БПЛА ВСУ. Пожар тушат 164 человека, задействовано 46 единиц техники, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.Людей из прилегающих кварталов оперативно вывезли и разместили в пункте временного размещения на базе школы № 6. В районе НПЗ зафиксирован разлив нефтепродуктов: почти тысячу кубометров загрязнений собрали из реки и прибрежной зоны рядом с морским терминалом.🟥 Фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ Курской области погибла с супругом в результате атаки дрона в белгородском приграничье, их 16-летний ребенок доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.О ночных атаках ВСУ - в материале Горит нефтеперерабатывающий завод: ПВО ночью сбила почти 200 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

