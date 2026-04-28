Сотрудник "Мираторга" погиб после атаки дрона ВСУ в Брянской области. Новости СВО - 28.04.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260428/sotrudnik-miratorga-pogib-posle-ataki-drona-vsu-v-bryanskoy-oblasti-novosti-svo-1078386608.html
Сотрудник "Мираторга" погиб после атаки дрона ВСУ в Брянской области. Новости СВО
Сотрудник "Мираторга" погиб после атаки дрона ВСУ в Брянской области. Новости СВО - 28.04.2026 Украина.ру
Сотрудник "Мираторга" погиб после атаки дрона ВСУ в Брянской области. Новости СВО
Сотрудник "Мираторга" погиб после атаки дрона ВСУ в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Об этом и других важных событиях рассказал 28 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-28T12:30
2026-04-28T12:30
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062953597_0:114:3001:1802_1920x0_80_0_0_aa9a773762958d4572332a622d11686a.jpg
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дрона село Брахлов Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, погиб сотрудник предприятия", - уточнил глава региона.Он выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.Также при атаке на село был поврежден специализированный автомобиль – кормовоз.🟥 Украинский военкор Богдан Мирошников отметил резкую активизацию российских войск на Гуляйпольском направлении. По его оценкам, ВС РФ наращивают давление, комбинируя артиллерию, дроны и действия малых штурмовых групп, создавая условия для дальнейшего продвижения. 🟥 Российские военные нанесли восемь ударов по целям ВСУ в Сумской области (северо-восточный контур управления и запуска БПЛА, склады и узлы связи в Конотопе и Тростянце, временный штаб координации ВСУ, система дальней связи и энергоструктура в Шосткинском районе, места скопления ВСУшников на дорогах), шесть ударов по целям в Днепропетровской области (производство БПЛА с реактивными двигателями и ремонтно-восстановительная база техники в Кривом Роге, железнодорожная логистика), три удара по Николаевской области (по зданию СБУ в Николаеве (координационный штаб), складским помещениям, военной базе в районе Мешковки). Также было нанесено два удара в Запорожской области (били по прифронтовой логистике, складам, обеспечивающим группировку, сорвали ротацию на Гуляйпольском направлении).🟥 Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края загорелся в результате ночной атаки БПЛА ВСУ. Пожар тушат 164 человека, задействовано 46 единиц техники, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.Людей из прилегающих кварталов оперативно вывезли и разместили в пункте временного размещения на базе школы № 6. В районе НПЗ зафиксирован разлив нефтепродуктов: почти тысячу кубометров загрязнений собрали из реки и прибрежной зоны рядом с морским терминалом.🟥 Фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ Курской области погибла с супругом в результате атаки дрона в белгородском приграничье, их 16-летний ребенок доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.О ночных атаках ВСУ - в материале Горит нефтеперерабатывающий завод: ПВО ночью сбила почти 200 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
россия
брянская область
туапсе
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062953597_223:0:2776:1915_1920x0_80_0_0_c85c34f85edf204bcf54680ba624728f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, брянская область, туапсе, хинштейн, александр богомаз, вооруженные силы украины, нпз, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Брянская область, Туапсе, Хинштейн, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, НПЗ, Украина.ру

Сотрудник "Мираторга" погиб после атаки дрона ВСУ в Брянской области. Новости СВО

12:30 28.04.2026
 
Сотрудник "Мираторга" погиб после атаки дрона ВСУ в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Об этом и других важных событиях рассказал 28 апреля телеграм-канал Украина.ру
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дрона село Брахлов Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, погиб сотрудник предприятия", - уточнил глава региона.
Он выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.
Также при атаке на село был поврежден специализированный автомобиль – кормовоз.
🟥 Украинский военкор Богдан Мирошников отметил резкую активизацию российских войск на Гуляйпольском направлении.
По его оценкам, ВС РФ наращивают давление, комбинируя артиллерию, дроны и действия малых штурмовых групп, создавая условия для дальнейшего продвижения.
🟥 Российские военные нанесли восемь ударов по целям ВСУ в Сумской области (северо-восточный контур управления и запуска БПЛА, склады и узлы связи в Конотопе и Тростянце, временный штаб координации ВСУ, система дальней связи и энергоструктура в Шосткинском районе, места скопления ВСУшников на дорогах), шесть ударов по целям в Днепропетровской области (производство БПЛА с реактивными двигателями и ремонтно-восстановительная база техники в Кривом Роге, железнодорожная логистика), три удара по Николаевской области (по зданию СБУ в Николаеве (координационный штаб), складским помещениям, военной базе в районе Мешковки). Также было нанесено два удара в Запорожской области (били по прифронтовой логистике, складам, обеспечивающим группировку, сорвали ротацию на Гуляйпольском направлении).
🟥 Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края загорелся в результате ночной атаки БПЛА ВСУ. Пожар тушат 164 человека, задействовано 46 единиц техники, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Людей из прилегающих кварталов оперативно вывезли и разместили в пункте временного размещения на базе школы № 6. В районе НПЗ зафиксирован разлив нефтепродуктов: почти тысячу кубометров загрязнений собрали из реки и прибрежной зоны рядом с морским терминалом.
🟥 Фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ Курской области погибла с супругом в результате атаки дрона в белгородском приграничье, их 16-летний ребенок доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Татьяна Александровна ехала с мужем и ребёнком, чтобы снять мальчику аппарат наружной фиксации. К огромной скорби, её муж тоже погиб... Их ребёнок, 16-летний Виталий, доставлен в детскую областную больницу Белгорода", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
О ночных атаках ВСУ - в материале Горит нефтеперерабатывающий завод: ПВО ночью сбила почти 200 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
СВОСпецоперацияРоссияБрянская областьТуапсеХинштейнАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныНПЗУкраина.ру
 
