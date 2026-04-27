https://ukraina.ru/20260427/imitatsiya-ubiystva-ocherednoe-pokushenie-na-trampa-1078346756.html

Имитация убийства: очередное покушение на Трампа

Первые эмоции после нападения на весь высший свет американского олимпа схлынули. И вот тут стали разбираться, что это было

2026-04-27T14:14

эксклюзив

дональд трамп

сша

иран

украина

джефф аллен

джей ди вэнс

эксперты

татьяна поп

покушение

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078347643_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c2f2c85400886fe6492e9111f1bf843.jpg

Снова вызывает подозрительность совпадение двух процессов в американской политике – падение рейтингов Дональда Трампа и покушение на него. Так было накануне выборов в президенты, когда в последний момент качнулись электоральные симпатии в пользу республиканского кандидата и он победил. Так может случиться и сейчас, когда на фоне затянувшейся войны в Иране одобрение действий президента США среди американцев снижается. А на кону – сохранение большинства в Конгрессе. Но все совпадения, конечно, случайны. Эксперты объяснили почему.Политолог Малек ДудаковБелый дом негодует из-за медийной повестки вокруг третьего покушения на Трампа. Разошёлся манифест стрелка, в котором тот обвиняет президента США в педофилии из-за связей с [Джеффри] Эпштейном и военных преступлениях в Иране. Многие оппоненты Трампа вполне себе с этим солидарны.За несколько дней до стрельбы комик Джимми Киммел пошутил - мол, Мелания [Трамп] уже начинает выглядеть как без пяти минут вдова. И тут же случился инцидент. Демократы уже давно мечтают о кончине Трампа, иногда вполне открыто.Команда Трампа надеется воспользоваться моментом, чтобы выбить деньги на Министерство внутренней безопасности в Конгрессе, и закончить строительство бального зала в Белом доме. Тогда уже не придётся посещать [гостиницу] "Хилтон" - можно все мероприятия проводить за забором.Заодно появились данные о связях стрелка с левыми горизонтальными организациями вроде Wide Awake. Это созданное в 2020 году сообщество творческих активистов, которые участвуют в протестах No Kings. Кроме того, попытавшийся убить Трампа отправлял свои пожертвования Демпартии на портале ActBlue. Недавно Минюст США запустил расследование об отмывании денег и получении иностранного финансирования в отношении ActBlue.Впрочем, всерьёз воспользоваться произошедшим Трамп вряд ли сможет. Демократы в Конгрессе с января блокируют бюджет DHS, уже две трети “безопасников” не выходят на работу. Не удаётся продлить и полномочия спецслужб о ведении массовой внесудебной слежки за американцами. Деньги на войну в Иране Конгресс тоже не даёт. Да и рейтинги Трампа не вырастут - эффект от многочисленных покушений уже становится смазанным.Журналист Валентин БогдановВторое сорвавшееся покушение на Трампа и снова украинский след. Коул Аллен, 31-летний выпускник CalTech из Калифорнии, безостановочно постил и репостил в BlueSky — предпочитая эту альтернативную платформу X, владельца которой Илона Маска он называл "гитлеровской фигурой".Аккаунт имел ник Coldforce — тот же псевдоним, которым Аллен подписал свой манифест. И вот под этим псевдонимом Аллен постоянно и осуждал администрацию Трампа в своих более чем 1000 постах. Его жалобы особенно усилились, когда поддержка США Украины ослабла.В частности, он написал, что вице-президент Джей Ди Вэнс — "кусок дерьма" за то, что тот хвастался отказом от поддержки Украины на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии 14 апреля. Аллен также продвигал несколько сборов средств для украинских бригад и студентов, нуждающихся в припасах.В общем, Райан Уэсли Раут (который в 2024 году прятался у гольф-клуба во Флориде с винтовкой, надеясь подстрелить Трампа) "номер два", хотя и с оговорками. Раут еще в Киев в 2022 году ездил, участвовал в проукраинских митингах, а также пытался вербовать иностранных бойцов (в т.ч. афганцев) для войны против России. При этом мысли о том, что "Трамп "не хорош для Украины", а потому необходимо предотвратить его избрание именно по этой причине, у обоих идентичны.Уэсли Раут, помнится, выражал готовность "умереть за Украину". В итоге схлопотал пожизненное. У Коула Аллена пока вырисовывается от 10 до 20 лет. Но если добавят attempted assassination (покушение на убийство кандидата/президента), то там может дойти и до смертной казни. Кстати, Минюст США недавно постановил вернуть и смертельные инъекции, и удушение газом, и расстрел, и даже электрический стул.Общественный деятель Татьяна ПопТрамп наглядно показывает, что пиар - все, кроме некролога.На мероприятии с его участием пришел сторонник Демпартии с ружьем и сделал вечер менее томным. По факту никто не пострадал (одному из охранников пуля попала в бронежилет), опасности непосредственно президенту и вице-президенту США не было никакой. Но Дональд не замедлил представить это как новое покушение, выпятить свой героизм и обалденные достижения, из-за которых, якобы, его и атакуют.А затем еще и фигурально показал язык оппонентам, заявив, что, если бы при Белом доме был бальный зал, который он хочет, ничего такого бы не было. В общем, интуиция мне подсказывает, что мессианство Трампа скоро будет таким же огромным, как его эго, и стабильности миру это точно не принесет. PS: отдельный анекдот в этой ситуации – самопиар укропослицы [Ольги] Стефанишиной под столом в то время как все нормально сидят на стульях. А чего еще ждать от "дипломатов" страны, вся политика которой строится на образе жертвы и попрошайничестве.Американист Роман РомановПо поводу версий. Абсолютно бредовой является версия о постановке новой попытки покушения самим Дональдом Трампом или его окружением с целью повышения рейтинга. Во-первых, неоправданно высок риск попасться – в современных США от политических противников утаить такое практически невозможно. Во-вторых, неудачная попытка покушения (напомню, потенциальный убийца даже в зал с Трампом не смог ворваться) не та картина, которую среднестатистический американский избиратель воспримет сентиментально. То есть игра не стоит свеч. Не говоря уже о том, что к ноябрьским промежуточным выборам люди забудут про это покушение и будут голосовать, ориентируясь на плотность своего кошелька и забитость обеденного стола. Как говорится: “Это экономика, глупенький”.Не менее анекдотичной кажется версия о причастности демократов. Мол, не зря предположительный киллер 31-летний школьный учитель из Калифорнии Коул Аллен пожертвовал аж целых 25 долларов кампании соперницы Трампа за президентское кресло экс-вице-президенту демократке Камале Харрис. Аргументы налицо – дело закрыто. Но это фиктивная и ленивая логика. Если обратиться к нормальной, то можно предположить, что получили бы демократы, если бы действительно заказали Трампа. Они бы получили президента Джеймса Вэнса – более консервативного, идеологизированного, чем Трамп. А фигура невинной жертвы в лице Трампа дала бы Вэнсу неплохое преимущество на президентских выборах в 2028 г. Для демократов убийство Трампа могло бы обернуться еще большими политическими потерями. Их ненависть к нему очевидна, но она сродни ненависти зятя к теще – прибил бы, но нельзя.Бессмысленно искать какую-либо версию, кроме самой простой: человек сошел с ума и решил громко заявить о себе. За примерами далеко ходить не надо: во дворе этого же отеля в 1981 г. было совершено покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана (1981-1989 гг.). Джон Хинкли-младший, стрелявший в главу государства, по своим собственным заявлениям, был очарован актрисой Джуди Фостер и хотел таким образом произвести на нее впечатление. Хинкли, кстати, потом и отправился в сумасшедший дом.Украинский политолог Виктор НебоженкоПокушение на Трампа на фоне неудач. Произошло очередное покушение на Трампа на фоне неудач во внешней и внутренней политике. За полтора года покушений слишком много и слишком часто даже для Трампа. Но это неудачное покушение на Трампа позволит ему потребовать от Конгресса финансирования иранской войны и новых полномочий на войну с политической оппозицией внутри страны. Сейчас мы увидим не испуганного, а мужественного Трампа, который обрушится на всех своих новых и старых врагов, включая предателей из MAGA и демократов. Не случайно покушавшийся на президента оказался из демократической и свободолюбивой Калифорнии. Может быть, это очередное покушение на президента Трампа позволит Америке одновременно закрыть глаза на дело Эпштейна и неудачную иранскую войну.Публицист Вадим АвваПишут: стрелок не застрелен, а пойман. Пишут, что это "болельщик" кровавой идиотки Харрис. Наверху истеблишмента США не кровавых нет. Идиоты пишут: левые опять хотели застрелить Трампа. Имитация покушений, имитация политики и борьбы, имитация левого. "Здесь вообще всё просто так (всё имитация), кроме денег". На деле "Везде всё просто так, кроме власти". Власть измеряется количеством долларов, но сущности они разные. Люди с большим количеством денежных знаков долго не живут. Или смешно и несчастливо. С большим количеством дензнаков, читай ресурсов, но без обладания достаточной силой – тоже. Не путайте причину со следствием.Украинский след в покушении на Трампа и переговорная пирамида Ирана. Хроника событий на утро 27 апреля

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

