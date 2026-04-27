Имитация убийства: очередное покушение на Трампа
Имитация убийства: очередное покушение на Трампа
Первые эмоции после нападения на весь высший свет американского олимпа схлынули. И вот тут стали разбираться, что это было
Имитация убийства: очередное покушение на Трампа

Виктория Титова
Первые эмоции после нападения на весь высший свет американского олимпа схлынули. И вот тут стали разбираться, что это было
Снова вызывает подозрительность совпадение двух процессов в американской политике – падение рейтингов Дональда Трампа и покушение на него. Так было накануне выборов в президенты, когда в последний момент качнулись электоральные симпатии в пользу республиканского кандидата и он победил.
Так может случиться и сейчас, когда на фоне затянувшейся войны в Иране одобрение действий президента США среди американцев снижается. А на кону – сохранение большинства в Конгрессе. Но все совпадения, конечно, случайны. Эксперты объяснили почему.
Политолог Малек Дудаков
Белый дом негодует из-за медийной повестки вокруг третьего покушения на Трампа. Разошёлся манифест стрелка, в котором тот обвиняет президента США в педофилии из-за связей с [Джеффри] Эпштейном и военных преступлениях в Иране. Многие оппоненты Трампа вполне себе с этим солидарны.
За несколько дней до стрельбы комик Джимми Киммел пошутил - мол, Мелания [Трамп] уже начинает выглядеть как без пяти минут вдова. И тут же случился инцидент. Демократы уже давно мечтают о кончине Трампа, иногда вполне открыто.
Команда Трампа надеется воспользоваться моментом, чтобы выбить деньги на Министерство внутренней безопасности в Конгрессе, и закончить строительство бального зала в Белом доме. Тогда уже не придётся посещать [гостиницу] "Хилтон" - можно все мероприятия проводить за забором.
Заодно появились данные о связях стрелка с левыми горизонтальными организациями вроде Wide Awake. Это созданное в 2020 году сообщество творческих активистов, которые участвуют в протестах No Kings. Кроме того, попытавшийся убить Трампа отправлял свои пожертвования Демпартии на портале ActBlue. Недавно Минюст США запустил расследование об отмывании денег и получении иностранного финансирования в отношении ActBlue.
Впрочем, всерьёз воспользоваться произошедшим Трамп вряд ли сможет. Демократы в Конгрессе с января блокируют бюджет DHS, уже две трети “безопасников” не выходят на работу. Не удаётся продлить и полномочия спецслужб о ведении массовой внесудебной слежки за американцами. Деньги на войну в Иране Конгресс тоже не даёт. Да и рейтинги Трампа не вырастут - эффект от многочисленных покушений уже становится смазанным.
Журналист Валентин Богданов
Второе сорвавшееся покушение на Трампа и снова украинский след. Коул Аллен, 31-летний выпускник CalTech из Калифорнии, безостановочно постил и репостил в BlueSky — предпочитая эту альтернативную платформу X, владельца которой Илона Маска он называл "гитлеровской фигурой".
Аккаунт имел ник Coldforce — тот же псевдоним, которым Аллен подписал свой манифест. И вот под этим псевдонимом Аллен постоянно и осуждал администрацию Трампа в своих более чем 1000 постах. Его жалобы особенно усилились, когда поддержка США Украины ослабла.
В частности, он написал, что вице-президент Джей Ди Вэнс — "кусок дерьма" за то, что тот хвастался отказом от поддержки Украины на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии 14 апреля. Аллен также продвигал несколько сборов средств для украинских бригад и студентов, нуждающихся в припасах.
В общем, Райан Уэсли Раут (который в 2024 году прятался у гольф-клуба во Флориде с винтовкой, надеясь подстрелить Трампа) "номер два", хотя и с оговорками. Раут еще в Киев в 2022 году ездил, участвовал в проукраинских митингах, а также пытался вербовать иностранных бойцов (в т.ч. афганцев) для войны против России. При этом мысли о том, что "Трамп "не хорош для Украины", а потому необходимо предотвратить его избрание именно по этой причине, у обоих идентичны.
Уэсли Раут, помнится, выражал готовность "умереть за Украину". В итоге схлопотал пожизненное. У Коула Аллена пока вырисовывается от 10 до 20 лет. Но если добавят attempted assassination (покушение на убийство кандидата/президента), то там может дойти и до смертной казни. Кстати, Минюст США недавно постановил вернуть и смертельные инъекции, и удушение газом, и расстрел, и даже электрический стул.
Общественный деятель Татьяна Поп
Трамп наглядно показывает, что пиар - все, кроме некролога.
На мероприятии с его участием пришел сторонник Демпартии с ружьем и сделал вечер менее томным. По факту никто не пострадал (одному из охранников пуля попала в бронежилет), опасности непосредственно президенту и вице-президенту США не было никакой. Но Дональд не замедлил представить это как новое покушение, выпятить свой героизм и обалденные достижения, из-за которых, якобы, его и атакуют.
А затем еще и фигурально показал язык оппонентам, заявив, что, если бы при Белом доме был бальный зал, который он хочет, ничего такого бы не было. В общем, интуиция мне подсказывает, что мессианство Трампа скоро будет таким же огромным, как его эго, и стабильности миру это точно не принесет. PS: отдельный анекдот в этой ситуации – самопиар укропослицы [Ольги] Стефанишиной под столом в то время как все нормально сидят на стульях. А чего еще ждать от "дипломатов" страны, вся политика которой строится на образе жертвы и попрошайничестве.
Американист Роман Романов
По поводу версий. Абсолютно бредовой является версия о постановке новой попытки покушения самим Дональдом Трампом или его окружением с целью повышения рейтинга.
Во-первых, неоправданно высок риск попасться – в современных США от политических противников утаить такое практически невозможно.
Во-вторых, неудачная попытка покушения (напомню, потенциальный убийца даже в зал с Трампом не смог ворваться) не та картина, которую среднестатистический американский избиратель воспримет сентиментально. То есть игра не стоит свеч. Не говоря уже о том, что к ноябрьским промежуточным выборам люди забудут про это покушение и будут голосовать, ориентируясь на плотность своего кошелька и забитость обеденного стола. Как говорится: “Это экономика, глупенький”.
Не менее анекдотичной кажется версия о причастности демократов. Мол, не зря предположительный киллер 31-летний школьный учитель из Калифорнии Коул Аллен пожертвовал аж целых 25 долларов кампании соперницы Трампа за президентское кресло экс-вице-президенту демократке Камале Харрис.
Аргументы налицо – дело закрыто. Но это фиктивная и ленивая логика. Если обратиться к нормальной, то можно предположить, что получили бы демократы, если бы действительно заказали Трампа. Они бы получили президента Джеймса Вэнса – более консервативного, идеологизированного, чем Трамп. А фигура невинной жертвы в лице Трампа дала бы Вэнсу неплохое преимущество на президентских выборах в 2028 г.
Для демократов убийство Трампа могло бы обернуться еще большими политическими потерями. Их ненависть к нему очевидна, но она сродни ненависти зятя к теще – прибил бы, но нельзя.
Бессмысленно искать какую-либо версию, кроме самой простой: человек сошел с ума и решил громко заявить о себе. За примерами далеко ходить не надо: во дворе этого же отеля в 1981 г. было совершено покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана (1981-1989 гг.). Джон Хинкли-младший, стрелявший в главу государства, по своим собственным заявлениям, был очарован актрисой Джуди Фостер и хотел таким образом произвести на нее впечатление. Хинкли, кстати, потом и отправился в сумасшедший дом.
Украинский политолог Виктор Небоженко
Покушение на Трампа на фоне неудач. Произошло очередное покушение на Трампа на фоне неудач во внешней и внутренней политике. За полтора года покушений слишком много и слишком часто даже для Трампа.
Но это неудачное покушение на Трампа позволит ему потребовать от Конгресса финансирования иранской войны и новых полномочий на войну с политической оппозицией внутри страны. Сейчас мы увидим не испуганного, а мужественного Трампа, который обрушится на всех своих новых и старых врагов, включая предателей из MAGA и демократов.
Не случайно покушавшийся на президента оказался из демократической и свободолюбивой Калифорнии. Может быть, это очередное покушение на президента Трампа позволит Америке одновременно закрыть глаза на дело Эпштейна и неудачную иранскую войну.
Публицист Вадим Авва
Пишут: стрелок не застрелен, а пойман. Пишут, что это "болельщик" кровавой идиотки Харрис. Наверху истеблишмента США не кровавых нет. Идиоты пишут: левые опять хотели застрелить Трампа. Имитация покушений, имитация политики и борьбы, имитация левого.
"Здесь вообще всё просто так (всё имитация), кроме денег". На деле "Везде всё просто так, кроме власти". Власть измеряется количеством долларов, но сущности они разные. Люди с большим количеством денежных знаков долго не живут. Или смешно и несчастливо. С большим количеством дензнаков, читай ресурсов, но без обладания достаточной силой – тоже. Не путайте причину со следствием.
Украинский след в покушении на Трампа и переговорная пирамида Ирана. Хроника событий на утро 27 апреля
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
14:24Президент России выступил в Совете законодателей
14:16Армия России освободила населенные пункты в ДНР и Сумской области - брифинг Минобороны РФ
14:14Имитация убийства: очередное покушение на Трампа
14:10Война с Ираном подрывает ядерную безопасность - МИД РФ
14:09Трамп пригрозил Ирану, что взорвет все его нефтепроводы
14:09Путин и G-20 в Майами
14:02Украина поможет Польше создать "армаду дронов" - Туск
14:00Ирано-российские переговоры, украинских мигрантов судят в Лондоне. Новости к 14.00
13:30Беспилотники в Севастополе повредили около ста машин
13:12На Южно-Константиновском направлении СВО воины России активно продвигаются вперёд
13:00Изменения в Налоговом кодексе, опровергаем юридические мифы. 27 апреля, утренний эфир
13:00Финская армия разбегается, на Украине готовят тихий переворот. Хроника событий на 13.00 27 апреля
13:00Российские "Герани" добрались до Николаева. Новости СВО
12:59Послу Германии заявлен решительный протест из-за контактов с террористами
12:46"Северные потоки" взрывала порномодель
12:30Украинцы "отмыли" сотни миллионов на оборонных контрактах . Главные новости к этому часу
12:28Польша и Прибалтика не препятствуют пролёту украинских ударных дронов - Совбез РФ
12:12Как засадные дроны меняют ход войны и чем Россия может зачистить небо от ВСУ – Чадаев
12:05Золото французской империи. Запад хочет вернуть контроль над Мали
11:57Зарубежные лидеры посетят парад Победы в Москве - Песков
Лента новостейМолния