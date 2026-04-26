"Мы не можем выиграть никак". Поток чудес имени Трампа. Знатный тролль на троне президента США

Дональд Трамп продолжает фонтанировать причудливыми, странными и шокирующими заявлениями. Как будто это ведущий телевизионного шоу Saturday's night, а не президент США

2026-04-26T12:02

эксклюзив

Но не будем забывать, что Трамп как раз и вёл много лет телевизионное шоу, и поучаствовал в шоу рестлинга. Это отдельный пласт американской культуры, где Д. Трамп чувствует себя как рыба в воде.Однако сейчас в арсенале "шоумена - президента" - уже не только специальные сценические приёмы для привлечения внимания. Это настоящие "словесные интервенции", цель которых - не дать никому увидеть истинное положение вещей.Можно даже сказать, что словесные эскапады Трампа - это единственный возможный сейчас способ давления на противников - Иран, Китай и вчерашних союзников - Европу и страны Ближнего Востока.Военная интервенция США и Израиля зашла в тупик. Осталась только словесная.Хотя аналитики и предсказывают в ближайшем будущем продолжение войны, вряд ли при этом США способны на серьезную эскалацию.Что говорят об этом американские комментаторы?У Трампа нет военной стратегииКак утверждает профессор Джон Миршаймер из Чикагского университета:Профессор Миршаймер также напоминает:"Трамп обещал, что решит конфликт между Украиной и Россией. Он обещал это сделать даже до того, как въедет в Белый дом. А ведь он полностью провалил те переговоры. Так почему надо ожидать, что он будет успешнее в переговорах с Ираном? Он просто не дипломат.""Шлагбаум" в проливе и победа ИранаВсе четыре цели, которые ставили США в войне с Ираном, не выполнены.Эти цели были широко объявлены администрацией Белого дома и Пентагоном: смена правления, ликвидация иранской программы по обогащению урана, уничтожение ракет дальнего действия и прекращение поддержки движений ХАМАС, "Хезболла" и хуситов.Ничего не выполнено. Это наводит на мысли: либо "гегемон" оказался беспомощным, либо настоящие цели были другими.Более того, иранцы, которые до 28 февраля не контролировали Ормузский пролив, теперь его контролируют."Они поставили там шлагбаум, - говорит профессор Миршаймер, - так что иранцы победили."Мировой кризис и запасы ракетДальнейшее продвижение по лестнице эскалации вызовет эскалацию в ответ.В итоге будет обрушена система нефтедоллара, который потихоньку превращается в "нефтеюань", рухнут рейтинги президента и республиканцев в США, вырастет цена на бензин, газ, дизель, удобрения, пшеницу, вообще всю еду почти во всем мире.Кроме того, истощены запасы Пентагона.Во время войны с Ираном были израсходованы 45 процентов ракет точного поражения, 50 процентов перехватчиков системы THAAD, 50 процентов ракет систем Patriot и 20-30 процентов "Томагавков". Израсходованы 1900 ракет "Jassm" из имеющихся 2300.Восполнение этих запасов займет около 5 лет, сообщает CNN.ОАЭ и Бахрейн израсходовали три четверти своих противоракет Patriot.Такое впечатление, что цели "уничтожение ракет дальнего действия" ставили перед собой не США, а Иран.Шоумен за кулисами шоуПоэтому что ещё остается Трампу? Он продолжает выступать на сцене, пока за его спиной снуют переговорщики и делают удачные ставки на бирже приближенные к "трону президента".Возможно, это набитие карманов и является не "одной из", а главной целью Трампа?Нефтяники США набивают свои карманы, ВПК США получает триллионы на будущее оружие, а семья Трампа и его "партнеры по гольфу" получают миллиарды на инсайдерской информации "от папочки".Больше хаоса!Вторая же цель команды Трампа - это "больше хаоса, еще больше"!На сцене - шоумен Трамп. А "специально обученные люди" осуществляют операцию по управлению мировым хаосом. Для чего и был избран Трамп.Как говорит наш знаменитый историк Андрей Ильич Фурсов:"Трампу дали избираться в 2024 году те же люди, которые не дали ему избраться в 2020.Просто за 4 года ситуация изменилась, и понадобился человек, который будет как слон в посудной лавке.У сил, которые стояли за демократами, не было реальных кандидатур, и они решили допустить Трампа, чтобы максимально скомпрометировать его и тех, кто за ним стоит."Цель же этой странной войны - разрушить Ближний Восток, который слишком много стал себе позволять.Андрей Ильич Фурсов:"Вот Трамп этот мир и рушит: забирает чужие капиталы и объясняет тем на Ближнем Востоке, кто засматривался в сторону Китая, что туда засматриваться не надо.Я вообще не представляю, сколько этим арабским странам нужно будет приходить в себя. И всё это теперь небезопасная зона. Всем продемонстрировано, что в качестве финансового центра она не подходит.Год назад я читал лекцию, и мне задали вопрос: безопасно ли покупать недвижимость в Дубае? Я сказал, что место это небезопасное, а недвижимость лучше покупать где-нибудь во Владимирской или Ярославской области. Люди тогда скептически заулыбались..."Ну а пока кто-то управляет хаосом, а кто-то набивает карманы, Дональд Трамп развлекает толпу.Но "скомпрометировать" получилось, если это было чьей-то целью, не только самого Трампа, но и все военные силы США.Армия США всё больше перестает быть похожей на "всемогущую армаду".Пилоты и самолётыА где, кстати, спасённые пилоты американских ВВС?155 самолётов якобы посылал Трамп: 4 бомбардировщика, 64 истребителя, 48 заправщиков, 13 спасательных самолётов и других (это его собственные слова) - чтобы спасти двух американских пилотов.Потеряли по ходу дела множество техники. За одни сутки Пентагон умудрился потерять два самолёта: F-15 и F-16, два штурмовика А-10 и два вертолёта.Разрушен, по сути, миф о тотальном превосходстве ВВС США. И вместе с тем - миф о том, что у Ирана закончились все дроны, ракеты и "вообще всё", как утверждает Трамп.Чем же тогда сбили шесть единиц техники?И где же спасённые? Где репортажи с ними? Где сценаристы, которые уже должны начать писать сценарий нового фильма "Миссия невыполнима в Иране - 3"?Пилотов никто не показывает. Зато есть фото разрушенных вертолётов и самолётов США.Удивительная история.Бывший сотрудник ЦРУ, аналитик Ларри Джонсон, считает, что это была, скорее всего, миссия по захвату иранского обогащенного урана, которая с треском провалилась.Ядерное оружиеТрамп заявляет, что в результате его действий "Иран полностью отказался от ядерного оружия".Но Иран отказался от ядерного оружия еще 20 лет тому назад! Надо как-то объяснить это Дональду.Аятолла Ирана выпустил 20 лет назад специальную фетву, которой запрещено производить ядерное оружие.Но Трамп пока что занят другим: уничтожает очередной флот Ирана.Корабли Ирана и блокада ТрампаТрамп топит уже, видимо, второй или третий по счету флот Ирана:"Мы уничтожили весь флот Ирана, 158 кораблей лежат на дне, но если ОСТАВШИЕСЯ корабли приблизятся к нашей блокаде, мы потопим и их."Глава Пентагона Хегсет уже перешёл к блокаде "мирового уровня" (что бы это ни значило):"Американские военные безупречно перешли от крупных боевых операций в Иране к эффективной морской блокаде мирового уровня".Насчет будущего же Трамп отвечает просто:"У меня есть самый лучший план из всех. Но я вам его не скажу."Так что же впереди? Если Трамп не хочет отвечать, посмотрим прогнозы американских аналитиков.Впереди война!И всё-таки впереди - скорее всего, продолжение военных действий, в той или иной форме.Профессор Чикагского университета и экс-советник Обамы Роберт Пейп, который недавно предсказал крах переговоров между США и Ираном, заявил, что уверен в подготовке США к продолжению войны в Иране:"Мы не находимся на пути к миру. Мы находимся на пути войны... То, что вы видите, это передвижение войск, движущихся в одном направлении. Нет передвижения войск, выходящих оттуда. Есть только передвижение войск, входящих туда. Стоит вспомнить, что в данный момент общая численность военной группировки США на Ближнем Востоке насчитывает около 70 тысяч человек, и этот номер в ближайшее время будет доведён до 100 тысяч солдат и офицеров."О событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: Мусорный скандал во Львове, назревающий бунт в волынской бригаде ВСУ.

Елена Мурзина

эксклюзив, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, пит хегсет