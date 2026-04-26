Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260426/my-ne-mozhem-vyigrat-nikak-potok-chudes-imeni-trampa-znatnyy-troll-na-trone-prezidenta-ssha-1078313868.html
"Мы не можем выиграть никак". Поток чудес имени Трампа. Знатный тролль на троне президента США
Дональд Трамп продолжает фонтанировать причудливыми, странными и шокирующими заявлениями. Как будто это ведущий телевизионного шоу Saturday's night, а не президент США
эксклюзив
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
пит хегсет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/02/1077433804_0:112:1350:871_1920x0_80_0_0_8c2bf8f1516969402bbcc343e45b3231.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/02/1077433804_70:0:1270:900_1920x0_80_0_0_bd6433f86fe52dbd1b3434ff58e91f93.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, пит хегсет
Эксклюзив, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Пит Хегсет

"Мы не можем выиграть никак". Поток чудес имени Трампа. Знатный тролль на троне президента США

12:02 26.04.2026
 
© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Читать в
ДзенTelegram
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Дональд Трамп продолжает фонтанировать причудливыми, странными и шокирующими заявлениями. Как будто это ведущий телевизионного шоу Saturday's night, а не президент США
Но не будем забывать, что Трамп как раз и вёл много лет телевизионное шоу, и поучаствовал в шоу рестлинга. Это отдельный пласт американской культуры, где Д. Трамп чувствует себя как рыба в воде.
Однако сейчас в арсенале "шоумена - президента" - уже не только специальные сценические приёмы для привлечения внимания. Это настоящие "словесные интервенции", цель которых - не дать никому увидеть истинное положение вещей.
Можно даже сказать, что словесные эскапады Трампа - это единственный возможный сейчас способ давления на противников - Иран, Китай и вчерашних союзников - Европу и страны Ближнего Востока.
Военная интервенция США и Израиля зашла в тупик. Осталась только словесная.
Хотя аналитики и предсказывают в ближайшем будущем продолжение войны, вряд ли при этом США способны на серьезную эскалацию.
Что говорят об этом американские комментаторы?
У Трампа нет военной стратегии
Как утверждает профессор Джон Миршаймер из Чикагского университета:
"Мы не можем выиграть никак! Ни с моря, ни с воздуха, ни на суше. У Трампа просто нет военной стратегии, чтобы выиграть эту войну. Военного решения здесь просто нет. Если подниматься по лестнице эскалации, то выигрывают иранцы, а не американцы."
Профессор Миршаймер также напоминает:
"Трамп обещал, что решит конфликт между Украиной и Россией. Он обещал это сделать даже до того, как въедет в Белый дом. А ведь он полностью провалил те переговоры. Так почему надо ожидать, что он будет успешнее в переговорах с Ираном? Он просто не дипломат."
"Шлагбаум" в проливе и победа Ирана
Все четыре цели, которые ставили США в войне с Ираном, не выполнены.
Эти цели были широко объявлены администрацией Белого дома и Пентагоном: смена правления, ликвидация иранской программы по обогащению урана, уничтожение ракет дальнего действия и прекращение поддержки движений ХАМАС, "Хезболла" и хуситов.
© ФотоТрамп, Рубио и Хегсет
Трамп, Рубио и Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© Фото
Трамп, Рубио и Хегсет
Ничего не выполнено. Это наводит на мысли: либо "гегемон" оказался беспомощным, либо настоящие цели были другими.
Более того, иранцы, которые до 28 февраля не контролировали Ормузский пролив, теперь его контролируют.
"Они поставили там шлагбаум, - говорит профессор Миршаймер, - так что иранцы победили."
Мировой кризис и запасы ракет
Дальнейшее продвижение по лестнице эскалации вызовет эскалацию в ответ.
В итоге будет обрушена система нефтедоллара, который потихоньку превращается в "нефтеюань", рухнут рейтинги президента и республиканцев в США, вырастет цена на бензин, газ, дизель, удобрения, пшеницу, вообще всю еду почти во всем мире.
Кроме того, истощены запасы Пентагона.
Во время войны с Ираном были израсходованы 45 процентов ракет точного поражения, 50 процентов перехватчиков системы THAAD, 50 процентов ракет систем Patriot и 20-30 процентов "Томагавков". Израсходованы 1900 ракет "Jassm" из имеющихся 2300.
Восполнение этих запасов займет около 5 лет, сообщает CNN.
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
ОАЭ и Бахрейн израсходовали три четверти своих противоракет Patriot.
Такое впечатление, что цели "уничтожение ракет дальнего действия" ставили перед собой не США, а Иран.
Шоумен за кулисами шоу
Поэтому что ещё остается Трампу? Он продолжает выступать на сцене, пока за его спиной снуют переговорщики и делают удачные ставки на бирже приближенные к "трону президента".
Возможно, это набитие карманов и является не "одной из", а главной целью Трампа?
Нефтяники США набивают свои карманы, ВПК США получает триллионы на будущее оружие, а семья Трампа и его "партнеры по гольфу" получают миллиарды на инсайдерской информации "от папочки".
Больше хаоса!
Вторая же цель команды Трампа - это "больше хаоса, еще больше"!
На сцене - шоумен Трамп. А "специально обученные люди" осуществляют операцию по управлению мировым хаосом. Для чего и был избран Трамп.
Как говорит наш знаменитый историк Андрей Ильич Фурсов:
"Трампу дали избираться в 2024 году те же люди, которые не дали ему избраться в 2020.
© REUTERS / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Просто за 4 года ситуация изменилась, и понадобился человек, который будет как слон в посудной лавке.
У сил, которые стояли за демократами, не было реальных кандидатур, и они решили допустить Трампа, чтобы максимально скомпрометировать его и тех, кто за ним стоит."
Цель же этой странной войны - разрушить Ближний Восток, который слишком много стал себе позволять.
Андрей Ильич Фурсов:
"Вот Трамп этот мир и рушит: забирает чужие капиталы и объясняет тем на Ближнем Востоке, кто засматривался в сторону Китая, что туда засматриваться не надо.
Я вообще не представляю, сколько этим арабским странам нужно будет приходить в себя. И всё это теперь небезопасная зона. Всем продемонстрировано, что в качестве финансового центра она не подходит.
Год назад я читал лекцию, и мне задали вопрос: безопасно ли покупать недвижимость в Дубае? Я сказал, что место это небезопасное, а недвижимость лучше покупать где-нибудь во Владимирской или Ярославской области. Люди тогда скептически заулыбались..."
Ну а пока кто-то управляет хаосом, а кто-то набивает карманы, Дональд Трамп развлекает толпу.
Но "скомпрометировать" получилось, если это было чьей-то целью, не только самого Трампа, но и все военные силы США.
Армия США всё больше перестает быть похожей на "всемогущую армаду".
Пилоты и самолёты
А где, кстати, спасённые пилоты американских ВВС?
155 самолётов якобы посылал Трамп: 4 бомбардировщика, 64 истребителя, 48 заправщиков, 13 спасательных самолётов и других (это его собственные слова) - чтобы спасти двух американских пилотов.
Потеряли по ходу дела множество техники. За одни сутки Пентагон умудрился потерять два самолёта: F-15 и F-16, два штурмовика А-10 и два вертолёта.
Разрушен, по сути, миф о тотальном превосходстве ВВС США. И вместе с тем - миф о том, что у Ирана закончились все дроны, ракеты и "вообще всё", как утверждает Трамп.
Чем же тогда сбили шесть единиц техники?
И где же спасённые? Где репортажи с ними? Где сценаристы, которые уже должны начать писать сценарий нового фильма "Миссия невыполнима в Иране - 3"?
Пилотов никто не показывает. Зато есть фото разрушенных вертолётов и самолётов США.
Удивительная история.
Бывший сотрудник ЦРУ, аналитик Ларри Джонсон, считает, что это была, скорее всего, миссия по захвату иранского обогащенного урана, которая с треском провалилась.
Ядерное оружие
Трамп заявляет, что в результате его действий "Иран полностью отказался от ядерного оружия".
Но Иран отказался от ядерного оружия еще 20 лет тому назад! Надо как-то объяснить это Дональду.
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Аятолла Ирана выпустил 20 лет назад специальную фетву, которой запрещено производить ядерное оружие.
Но Трамп пока что занят другим: уничтожает очередной флот Ирана.
Корабли Ирана и блокада Трампа
Трамп топит уже, видимо, второй или третий по счету флот Ирана:

"Мы уничтожили весь флот Ирана, 158 кораблей лежат на дне, но если ОСТАВШИЕСЯ корабли приблизятся к нашей блокаде, мы потопим и их."
Глава Пентагона Хегсет уже перешёл к блокаде "мирового уровня" (что бы это ни значило):
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
"Американские военные безупречно перешли от крупных боевых операций в Иране к эффективной морской блокаде мирового уровня".
Насчет будущего же Трамп отвечает просто:
"У меня есть самый лучший план из всех. Но я вам его не скажу."
Так что же впереди? Если Трамп не хочет отвечать, посмотрим прогнозы американских аналитиков.
Впереди война!
И всё-таки впереди - скорее всего, продолжение военных действий, в той или иной форме.
Профессор Чикагского университета и экс-советник Обамы Роберт Пейп, который недавно предсказал крах переговоров между США и Ираном, заявил, что уверен в подготовке США к продолжению войны в Иране:
"Мы не находимся на пути к миру. Мы находимся на пути войны... То, что вы видите, это передвижение войск, движущихся в одном направлении. Нет передвижения войск, выходящих оттуда. Есть только передвижение войск, входящих туда. Стоит вспомнить, что в данный момент общая численность военной группировки США на Ближнем Востоке насчитывает около 70 тысяч человек, и этот номер в ближайшее время будет доведён до 100 тысяч солдат и офицеров."
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампПит Хегсет
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
