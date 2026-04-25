https://ukraina.ru/20260425/ugroza-okruzheniya-sum-i-rastyagivanie-linii-fronta-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-pole-boya-1078298699.html

Угроза окружения Сум и растягивание линии фронта. Что говорят на Украине о ситуации на поле боя

Украинские военные и эксперты на этой неделе тревожились по поводу продвижения российской армии то под Сумами, то – под Купянском, то под Запорожьем.

2026-04-25T15:46

россия

сумы

сумская область

сергей кириенко

алексей арестович

владимир зеленский

вооруженные силы украины

генштаб

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076682339_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38d723b941f9ad1bfb295de2adbb9a27.jpg

Сначала корреспондент ТСН Юлия Кириенко сообщила, что в Сумской области сложилась "очень угрожающая ситуация". По ее мнению существует угроза полуокружения областного центра. "Накануне появилась информация, что сразу две бригады на разных отрезках фронта начали активные штурмы. На сегодняшний день есть четыре вклинения вдоль границы. С востока и севера малыми группами идут русские войска. Без остановки идут атаки КАБ и артиллерией", - пишет Кириенко.В то же время в ВСУ такие оценки считают преувеличением и заявляют, что продвижение российских войск ограничено приграничной зоной. До самих Сум, по данным украинских военных, россиянам остаётся более 35 километров, что, по их мнению, исключает сценарий оперативного окружения города.На Запорожском направлении, по данным издания "Бабель", фиксируется продвижение россиян более чем на 10 км, при этом расстояние до Запорожья сокращается примерно до 20 км. Отмечается наращивание резервов и огневой активности с целью давления на логистику ВСУ.Украинский паблик Deep State тоже признает, что ВС РФ продвинулись в районе Мирного в Запорожской области. По данным паблика, россияне прошли половину пути от Гуляйполя к Орехову, до ключевого узла обороны ВСУ Запорожского направления.Отдельно Deep State жалуется на нехватку пехоты в Константиновке для сдерживания наступления россиян. На этом участке фронт держат преимущественно дроны, но большое количество российских солдат постепенно проламывает оборону города.Затем Генштаб ВСУ заявил об усложнении ситуации в районе Купянска и снял с должности командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после публикации фотографий истощенных украинских солдат на этом направлении. В таком изможденном состоянии они оказались по причине того, что ВС РФ полностью перерезали им логистику снабжения.Отставной полковник Роман Свитан говорит, что ВС РФ умело растягивают резервы ВСУ. По его словам, в стратегических резервах ВСУ есть примерно два-три корпуса, переброска которых на второстепенные направления станет фатальной."Это классика ведения боевых действий, особенно так называемых предварительных операций, когда идёт попытка заставить противника использовать стратегические резервы", - отмечает военный эксперт.Националист и пропагандист Юрий Бутусов, мобилизованный в бригаду "Хартия", рассказывает, что сама российская стратегия перманентного наступления предполагает давление по всей линии фронта, чтобы сделать невозможным маневр резервами, не давать ВСУ отдохнуть, вынуждая тратить ресурсы, реализуя численное превосходство ВС РФ.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный" отмечает, что оборона ВСУ в Константиновке тоже может обрушиться, так как резервы были отправлены на тушения пожара в Сумской области и удержания Купянского узла."ВС РФ давит сейчас по всему фронту, а также остаётся риск открытия черниговского направления", - сообщает "Легитимный". Паблик также пишет, что оборона держится только на дронах, но потеря беспилотных групп за последние полгода увеличилась в 2 раза из-за ударов ФАБами, которым у ВСУ нет противодействия.Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* тоже говорит, что ВСУ не могут закрыть все направления. По его словам, резервов не хватит и на Донецкую, и на Сумскую область. "Под Сумами происходит попытка размотать украинские резервы. Они сейчас предпринимают любые меры, чтобы заставить нас снять войска с фронта. А мы в этом смысле очень сильно предсказуемые, потому что Зеленский и его окружение крайне болезненно относятся к вопросам наличия противника и его успехов, хотя бы тактических, на северной границе", - рассказывает Арестович*.По его словам, россияне знают, что можно создать условия, когда главком ВСУ Сырский снимет под давлением Зеленского значительную часть войск и перебросят под Сумы, после чего россияне начнут давить уже под Донецком или на ином участке фронта.Фактически о том же говорит и военный эксперт Олег Стариков. По его оценкам, Россия пытается растянуть линию фронта на Сумском направлении, чтобы у ВСУ началась нехватка личного состава в других местах. "Основная теперь задача – расширение фронта. Увеличение количества линий боевого соприкосновения. Поэтому что войск у них достаточно. В тылу стоят подразделения, которые не воюют", - рассуждает Стариков.Он опасается, что, если россияне начнут боевые действия еще и возле белорусской границы, то фронт увеличится до 1700 километров, которые ВСУ просто не в состоянии будут закрыть.Более подробно о ситуации на фронтах СВО в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник в глухой обороне продолжает наносить удары по территории РФ"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

